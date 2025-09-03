Παρέμβαση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για τη Μονή Σινά – Για εξηγήσεις καλείται ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

Με παρέμβαση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Δαμιανός, καλείται να ανοίξει τις πύλες της Ιεράς Μονής Σινά και να απομακρύνει όσους δεν ανήκουν στη Σιναϊτική Αδελφότητα.

Επίσης με την ίδια ανακοίνωση καλείται ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός να προσέλθει στην έδρα του Πατριαρχείου και να δώσει εξηγήσεις για τα όσα συμβαίνουν στη Μονή.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων:

«Τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆς κανονικῆς αὐτοῦ δικαιοδοσίας, ἀποδεχόμενον τὰ ἀπὸ μηνὸς Ἰουλίου τοῦ τρέχοντος ἔτους αἰτήματα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ, ἀλλὰ καὶ ἐξ αἰτίας τῶν τρεχουσῶν συνθηκῶν ὑψίστης σημασίας, αἵτινες σκανδαλίζουν τὸ χριστεπώνυμον Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ προκαλοῦν πλεῖστα προβλήματα εἰς τὴν εὔρυθμον λειτουργίαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἐντέλλεται τὸν Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Σινᾶ κ. Δαμιανὸν νὰ ἀνοίξῃ τὰς πύλας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ νὰ ἀναλάβῃ πᾶσαν ἀναγκαίαν πρωτοβουλίαν, ὥστε νὰ ἀπομακρυνθῶσιν ἀμέσως καὶ μὲ κόσμιον τρόπον ὅσα φυσικὰ πρόσωπα δὲν ἀνήκουσιν εἰς τὴν Σιναϊτικὴν Ἀδελφότητα.

Ἐπιπροσθέτως, ὁ Ἱερώτατος καλεῖται νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, ὡς Ἐπίσκοπος τῆς 24ης Ἐπισκοπικῆς Ἔδρας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, κατὰ τὸ ἀρχαῖον Τακτικόν, ἵνα παράσχῃ περαιτέρω ἐξηγήσεις περὶ τῶν συμβαινόντων.Ἡ δὲ Σιναϊτικὴ Ἀδελφότης καλεῖται νὰ διατηρήσῃ ψυχραιμίαν, νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν καὶ νὰ μεριμήσῃ διὰ τὴν ὀμαλὴν λειτουργίαν αὐτῆς, ἐν ὄψει τῶν προσεχῶν ἐξελίξεων».