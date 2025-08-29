Οικουμενικό Πατριαρχείο: Δήλωση στήριξης στον αρχιεπίσκοπο Σιναίου Δαμιανό που δηλώνει «εγκλωβισμένος»

Τη συμπαράσταση του στον αρχιεπίσκοπο Σιναίου κ. Δαμιανό, τον οποίο το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει ως νόμιμο και κανονικό αρχιεπίσκοπο και ηγούμενο, εκφράζει με ανακοίνωση της η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Επίσης, δηλώνει ότι αναγνωρίζει το «από αιώνων καθεστώς της Μονής Σινά».

Το τελευταίο διάστημα μαίνεται η ένταση στη Μονή Σινά, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δηλώνει «εγκλωβισμένος». Καταγγέλλει ότι το μοναστήρι βρίσκεται υπό πολιορκία και ότι δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε τα φάρμακά του.

Οι άλλες αποφάσεις

Το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης στην ανακοίνωσή του περιλαμβάνει και άλλες αποφάσεις. Μεταξύ αυτών, την έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Κρήτης. Αναφορικά με την Εκκλησία της Κύπρου καλεί στο Φανάρι τον μητροπολίτη πρώην Πάφου κ. Τυχικό.

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναφέρονται τα εξής:

«Στην ανακοίνωση που εξεδόθη σήμερα, 29 Αυγούστου, μετά την πρώτη ημέρα της τακτικής συνεδρίασης της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίου, αναφέρεται:

α) συνεζητήθη το θέμα της εκκλήτου προσφυγής του Σεβ. Μητροπολίτου πρώην Πάφου κ. Τυχικού και απεφασίσθη η πρόσκλησις και εμφάνισις αυτού ενώπιον της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά την προσεχή συνεδρίαν αυτής περί τα μέσα Οκτωβρίου,

β) απεφασίσθη η έναρξις της διαδικασίας προς αναθεώρησιν του Καταστατικού Χάρτου της εν Κρήτη Εκκλησίας, κατά τον προβλεπόμενον υπό του ισχύοντος τρόπον,

γ) επί τη αναγνώσει γράμματος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Σιναίου κ. Δαμιανού, εξεφράσθη η συμπαράστασις προς αυτόν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίον θεωρεί αυτόν νόμιμον και κανονικόν Αρχιεπίσκοπον και Ηγούμενον, ενώ εξακολουθεί να αναγνωρίζη το από αιώνων καθεστώς της Ιεράς Μονής Σινά,

δ) τη προτάσει της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, εξελέγησαν παμψηφεί Χωρεπίσκοπος Καμπέρας ο Ιερολ. Αρχιδιάκονος της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας κ. Αθηναγόρας Καρακωσταντάκης, βοηθός Επίσκοπος δε του Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Μακαρίου ο Πρωτοσύγκελλος αυτού Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Χριστοφόρος Κρικέλης, υπό τον τίτλον Κερασούντος».