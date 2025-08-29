Μαίνεται η ένταση στη Μονή Σινά, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δηλώνει «εγκλωβισμένος».

«Χωρίς φάρμακα, χωρίς τρόφιμα, χωρίς ρούχα»

Αναλυτικότερα, ο Αρχιεπίσκοπος σε γραπτή δήλωσή του σημειώνει ότι: «Χωρίς φάρμακα, χωρίς τρόφιμα, χωρίς ρούχα. Υπό τις εντολές του αρχιπραξικοπηματία μοναχού Ησύχιου Μοχάμεντ και του ντόπιου οπλοφορούντος επιχειρηματία Αντώνη Καζαμία, οι τοπικές αστυνομικές αρχές δεν επιτρέπουν να μπουν στο μοναστήρι φάρμακα, τρόφιμα και ρούχα παρά τις προσπάθειες του Έλληνα πρέσβη, ο οποίος είναι δίπλα μας.

Απευθύνω έκκληση στη σεβαστή κυβέρνηση της Αιγύπτου να εξασφαλίσει την ανεμπόδιστη είσοδο στο μοναστήρι φαρμάκων, τροφίμων, ρούχων και άλλων αναγκαίων για την επιβίωσή μας. Είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι μέσα στο μοναστήρι που αφιερώσαμε τις ζωές μας και δίνουμε την ύστατη μάχη για το μέλλον του».

Επίσης, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του αναφέρει: «Μετά από 60 χρόνια που βρίσκομαι στη Μονή για πρώτη φορά αισθάνομαι εγκλωβισμένος, όμηρος και φυλακισμένος σχεδόν, μη δυνάμενος να βγω από τη Μονή έξω προκειμένου να πάρω τα αναγκαία μου φάρμακα και ό,τι μικροπράγματα χρειάζομαι για να προχωρήσω.

Εγώ ζητώ πάντοτε από την ελληνική κυβέρνηση και από τον περιβάλλοντα χώρο εδώ, διότι τόσο η Αστυνομία στην περιοχή, συνεργαζόμενη με μερικούς Έλληνες, όπως τον κ. Καζαμία, δεν με αφήνουν ούτε αυτή την μικρά κίνηση να κάνω, γι’ αυτό ζητώ τα δικαιώματά μου και οπωσδήποτε επέμβαση σε αυτόν τον χώρο της Αστυνομίας, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα απαραίτητα δικαιώματά μου».

Τι λένε πηγές από το περιβάλλον του Αρχιεπίσκοπου για την κατάσταση στη Μονή Σινά

Πηγές από το περιβάλλον του Αρχιεπίσκοπου για την κατάσταση στη Μονή Σινά σημειώνουν ότι: «Δεν επιτρέπουν να μπουν τα προσωπικά αντικείμενα και οι βαλίτσες του αρχιεπισκόπου. Αρχικά το βράδυ τα φαγητά και τα φάρμακα που άφησε ο Έλληνας πρέσβης εκτός της Μονής, τα πέταξαν στις γάτες. Δεν έχει εσώρουχα. Μια ουρολοίμωξη να πάθει και να ανεβάσει πυρετό, μπορεί να πεθάνει. Για όλα όσα λέγονται και γράφονται, αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη ο Αρχιεπίσκοπος Σινά».