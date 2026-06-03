Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή με πυροβολισμούς 14 ατόμων για οικονομικές διαφορές

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Αναστάτωση προκλήθηκε στην Τούμπα στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ λόγω συμπλοκής μεταξύ 14 ατόμων. Μάλιστα έπεσε και πυροβολισμός.

Σε ένα πολυσύχναστο σημείο στην διασταύρωση δύο δρόμων πυκνοκατοικημμένης περιοχής στην Τούμπα έδωσαν ραντεβού τρία άτομα με έναν ακόμα άνδρα για να λύσουν οικονομικές διαφορές ο οποίος έφτασε στο σημείο μαζί με άλλους 11.

Πυροβόλησε στον αέρα

Μεταξύ των ατόμων άρχισε μία λογομαχία για το χρωστούμενο ποσό που υπολογίζεται κάτω από τις εκατό χιλιάδες ευρώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις ΕΡΤ, με τον έναν από την ομάδα των έντεκα να σηκώνει όπλο και να πυροβολεί στον αέρα. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς ενώ στην περιοχή έφτασε ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Τα άτομα εξαφανίστηκαν πριν φτάσει η αστυνομία και αναζητούνται.