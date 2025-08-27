newspaper
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Μονή Σινά: Παραμένει η ένταση – Οι αμφισβητίες του Δαμιανού επιχείρησαν να εισέλθουν στο μοναστήρι
Κόσμος 27 Αυγούστου 2025 | 08:10

Σύνταξη
Συνεχίζεται η ένταση στη Μονή Σινά μετά την απόφαση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού να προχωρήσει στην έξωση των μοναχών που κατηγορεί για «πραξικόπημα».

Το βράδυ της Τρίτης οι μοναχοί που εκδιώχθηκαν επιχείρησαν να επιστρέψουν αρνούμενοι να αποδεχθούν την απόφαση του Αρχιεπισκόπου και των υπόλοιπων μελών της αδερφότητας που συντάχθηκαν γύρω του.

Νωρίτερα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είχε δηλώσει ότι συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση και εξελέγη νέα Σύναξη. Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά το απόγευμα της Τρίτης (26.08.2025) έφτασε στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης, με σκοπό να συζητήσει με «τη μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών», οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν προγραμματίσει συνέλευση για να τροποποιήσουν τον κανονισμό λειτουργίας της Μονής Σινάς ερήμην του.

Αναλυτικά η δήλωση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού

«Έφθασα σήμερα (σ.σ. χθες) το απόγευμα της 26 Αυγούστου στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης με σκοπό την καταλλαγή και την συζήτηση με την μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών, τακτική που πιστά τήρησα όλο αυτόν τον καιρό, οπλισμένος με υπομονή και πατρική αγάπη.

Οι συγκεκριμένοι μοναχοί είχαν προγραμματίσει χωρίς την έγκρισή μου συνέλευση για να τροποποιήσουν τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονής ερήμην εμού που σύμφωνα με τον Κανονισμό πάντοτε προεδρεύω.

Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει κι κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή. Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και την Μονή με αυτοθυσία τον Αρχιεπίσκοπο και την Μονή και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής.

Ήδη συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση με τους παρόντες μοναχούς διότι οι πραξικοπηματίες τιμωρημένοι με την ποινή της ακοινωνησίας δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν και εξελέγη νέα Σύναξη της Μονής που την αποτελούν Ιερομ. Πορφύριος Καναβάκης, Δικαίος, Ιερομ. Ακάκιος Σπανὀς, Σκευοφύλακας και Μον. Εφραίμ Προβατάς, Οικονόμος.

Η Μονή επανήλθε στην νομιμότητα και την κανονικότητα.

Ευχαριστίες οφείλονται στην προστάτιδα και έφορο της Μονής Αγία Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη, που φυλάσσει και προστατεύει τη Μονή της από τις πανουργίες του διαβόλου. Μια μεγάλη συγγνώμη οφείλουμε σαν Μονή Σινά και από το πλήρωμα της Εκκλησίας γιατί μικρότητες και φιλοδοξίες κάποιων έγιναν αιτία σκανδαλισμού των πιστών και αντί ως μοναχοί να είμαστε για φως για τους κοσμικούς με την κατάσταση αυτή λειτουργήσαμε αντίθετα. Με πολλή ταπείνωση και συντριβή ζητούμε ταπεινά συγγνώμη».

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
