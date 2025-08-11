newspaper
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.08.2025 | 03:57
Πυρκαγιά στην Οινόη Αττικής – Διακοπή κυκλοφορίας
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος για Μονή Σινά: «Εσφαλμένα δημιουργήθηκε η εικόνα της αποστασιοποίησης»
Κόσμος 11 Αυγούστου 2025 | 06:10

Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος για Μονή Σινά: «Εσφαλμένα δημιουργήθηκε η εικόνα της αποστασιοποίησης»

«Η Ιερά Μονή Σινά, υπαγόμενη κανονικά στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αποτελεί μία από τις ιστορικές επισκοπικές του επεκτάσεις», αναφέρει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

Spotlight

Αποφασισμένος να ασκήσει τις εποπτικές του αρμοδιότητες για τη Μονή Σινά εμφανίζεται στη συνέντευξή του προς «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Θεόφιλος, επικαλούμενος το «Αρχαίον Τακτικόν». «Η Ιερά Μονή του Σινά, υπαγόμενη κανονικά στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αποτελεί μία από τις ιστορικές επισκοπικές του επεκτάσεις», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

«Δίνουμε το ‘παρών’ στα διεθνή φόρα, επικοινωνούμε με κυβερνητικούς και θρησκευτικούς φορείς, επιδιώκοντες ειρήνη καί καταλλαγή»

Σχετικά με το Ουκρανικό και τις σχέσεις του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη τονίζει ότι «εσφαλμένα δημιουργήθηκε η εικόνα της αποστασιοποίησης». Οσον αφορά την οικονομική κατάσταση του Πατριαρχείου, ο Ιεροσολύμων αναφέρει ότι «η εικόνα έχει σταθεροποιηθεί» και αποκαλύπτει ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών, καθηγητή Γεώργιο Γεραπετρίτη, για την «επανέναρξη του θεσμού των υποτροφιών ως ζωτικής σημασίας μέτρο, που ενισχύει υπαρξιακά τη Ρωμιοσύνη στην Αγία Γη».

Ποια είναι η θέση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων απέναντι στις συγκρούσεις στη Γάζα και γενικότερα στη Μέση Ανατολή;

Ἐδώ, στὴ Μέση Ἀνατολὴ, βιώνουμε με βαθιά θλίψη καὶ προσευχητική διάθεση τὶς συνέπειες τῶν πολεμικῶν ταραχῶν καὶ συγκρούσεων. Η Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων, ὡς φύλαξ τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, δὲν αποτελεί κοσμικὸ ἢ πολιτικὸ θεσμὸ, ἀλλὰ πνευματικὸ φάρο καί σημείο αναφοράς ἐν μέσῳ ταραχῶν. Ἡ ἐπικρατοῦσα κρίσις ἀναμφισβήτητα προκαλεί σοβαρά προβλήματα ασφάλειας, ὀδηγεί σε εκτοπισμούς πληθυσμών, τρανό παράδειγμα ἡ περιοχή τής χειμαζομένης Γάζας, περιορίζει την ελεύθερη προσέλευση των προσκυνητών και δυσχεραίνει την ποιμαντική μέριμνα μονών και ναών. Παρ’ όλα αυτά, παραμένουμε σταθεροί στην αποστολή μας μέσω τής διακονίας καί του διαλόγου. Με προσευχή και σε συνεννόηση με τους επικεφαλής των λοιπών χριστιανικών ομολογιών, δίνουμε το «παρών» στα διεθνή φόρα, επικοινωνούμε με κυβερνητικούς και θρησκευτικούς φορείς, επιδιώκοντες ειρήνη καί καταλλαγή.

Πώς συνεργάζεστε με τις υπόλοιπες χριστιανικές Εκκλησίες και Κοινότητες στην Αγία Γη;

Οἱ χριστιανικὲς ὁμολογίες καὶ οἱ πνευματικοί ἀρχηγοί τους στὴν Ἁγία Γῆ, μέ ὁμόνοια καὶ συνεργασία, ἔχουμε ἀπευθύνει κατ’ ἐπαναληψιν, ὄχι ὡς κοσμικοί άρχοντες, ἀλλὰ ὡς λειτουργοὶ τοῦ Θεοῦ καὶ διάκονοι τοῦ λαοῦ Του, ἕνα κοινὸ μήνυμα: τὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου, τῆς συμφιλίωσης, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς συνύπαρξης χριστιανών, μουσουλμάνων καί ἐβραίων. Σ’ αὐτὴν τὴν ἁγιασμένη γῆ τοῦ Μαρτυρίου καὶ τῆς Ἀναστάσεως, ὅπου ὁ Χριστὸς προσέφερε ἑαυτόν θυσίαν «ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς», ἡ βία καὶ τὰ ὅπλα δὲν φέρνουν λύση, ἀλλὰ διαιωνίζουν τὴν πληγή, τὸ τραῦμα, το αίμα.

Ποιες είναι σήμερα οι σχέσεις του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες;

Το Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων διατηρεῖ ἄριστες σχέσεις μὲ ὅλες τὶς ἀδελφὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καθώς ο Πανάγιος Τάφος διαχρονικά αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο, και ιδιαιτέρως για ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους, ποὺ βιώνουμε τὴν ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας ὑπακούοντας στὰ λόγια τοῦ Ἀποστόλου: «ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. 4,2-3). Οι σχέσεις μας με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο χαρακτηρίζονται από αδελφική αγάπη, αμοιβαίο σεβασμό και πνεύμα εκκλησιαστικής ενότητας, βαστάζοντες ἀλλήλων τά βάρη. Είναι γεγονός ότι ορισμένα ζητήματα – όπως το λεγόμενο Ουκρανικό – εντάχθηκαν στη διαχρονική συνομιλία των Εκκλησιών και, κατά την ταπεινή μου κρίση, δημιούργησαν εσφαλμένα την εικόνα αποστασιοποίησης. Η Εκκλησία του Χριστού, όμως – το γνωρίζετε καλά, κύριε Αλεξόπουλε -, πορεύεται και αντιμετωπίζει τα εκάστοτε θέματα με πνεύμα συνοδικό, εμπιστοσύνη στην Ιερά Παράδοση, αλήθεια, διάλογο και κυρίως ταπείνωση, ὄπως δέ λέγει ὁ ὅσιος Παΐσιος: «ὄπου ταπείνωση ἐκεί ἀγάπη, ἐκεί ο Χριστός».

Ποια είναι η οικονομική κατάσταση του Πατριαρχείου σήμερα;

Εἶναι γνωστό ὅτι κατά το παρελθόν τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων ἀντιμετώπισε οἰκονομικὲς δυσκολίες, κυρίως ἐξαιτίας παλαιῶν συμβατικῶν δεσμεύσεων. Σήμερα, ὅμως, χάρη σὲ σωστή διοίκηση, προγραμματισμό καὶ στρατηγική, ἡ εἰκόνα ἔχει σταθεροποιηθεί καὶ πολλὰ προβλήματα ἔχουν ἤδη ἀντιμετωπισθεῖ μὲθοδικὰ. Σημειωτέον ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο χρηματοδοτεῖ ἀποκλειστικὰ εξ ἰδίων πόρων ὅλες τὶς ἐκκλησιαστικὲς, κοινωνικὲς καὶ ἐκπαιδευτικὲς δραστηριότητές του. Η πρόοδος αναδεικνύεται στη συνετή διάθεση των μέσων μὲ συνέπεια καὶ σαφῆ προτεραιότητα, ὄχι μόνο στὴν ἀνακαίνιση ναῶν καὶ κοινοτικών ἱερῶν καθιδρυμάτων, σὲ ὅλη τὴ γεωγραφικὴ ἐμβέλεια τοῦ Πατριαρχείου (Ἰσραήλ, παλαιστινιακὰ ἐδάφη, Ἰορδανία, Κατάρ καὶ ἄλλες περιοχές), ἀλλὰ καὶ σε δράσεις μὲ βαθὺ πνευματικὸ, κοινωνικὸ καὶ πολιτισμικὸ ἀντίκτυπο, ιδιαιτέρως στὸν τομέα τῆς παιδείας. Προς τοῦτο συνεργαζόμεθα με τό Ὑπουργείο Ἐξωτερικῶν καί προσωπικώς με τόν κ. Γεραπετρίτη διά τήν ἐπανέναρξη τοῦ θεσμοῦ τῶν ὑποτροφιῶν ως ζωτικὴς σημασίας μέτρο, που ἐνισχύει υπαρξιακά τήν Ρωμιοσύνη στὴν Ἁγία Γῆ.

Ποια είναι η θέση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων απέναντι στα πρόσφατα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά;

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ως ζωντανή κιβωτός της πρώτης Εκκλησίας και φορέας της ιερής ιστορικής παρακαταθήκης των Αγίων Τόπων, κατέχει διαχρονικά εξέχουσα θέση όχι μόνο στο εκκλησιαστικό και πνευματικό πεδίο, αλλά και στο ευρύτερο γεωπολιτικό και διαθρησκειακό πλαίσιο της περιοχής. Ως θεματοφύλακας του Παναγίου Τάφου και του Γολγοθά, η Εκκλησία των Ιεροσολύμων αναγνωρίζεται για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της, τη δυναμική της πνευματική παρουσία και την ευθύνη της να αναλαμβάνει και να διαχειρίζεται πρωτοβουλίες παγκόσμιας σημασίας.

Η Ορθοδοξία, μαζί με άλλες χριστιανικές ομολογίες, αναζητά παρουσία και πνευματικό στήριγμα στους Αγίους Τόπους, αναγνωρίζοντας το Πατριαρχείο τόσο ως διαμεσολαβητή όσο και ως εγγυητή του οικουμενικού χαρακτήρα της χριστιανικής μαρτυρίας. Η βαθιά και θεσμική σχέση του με τις λοιπές Ορθόδοξες Εκκλησίες παραμένει θεμελιώδης, βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό και την αδελφική συνεργασία. Παράλληλα, οι πολιτικές Αρχές της περιοχής – το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας, το Κράτος του Ισραήλ και η Παλαιστινιακή Αρχή – αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στο Πατριαρχείο, αναγνωρίζοντας τα ιστορικά του προνόμια και τη μοναδική του εκκλησιαστική θέση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και σε άμεση σύνδεση με τους Αγίους Τόπους, εντάσσεται και η Ιερά Μονή του Σινά, η οποία, υπαγόμενη κανονικά στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αποτελεί μία από τις ιστορικές επισκοπικές του επεκτάσεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «Αρχαίον Τακτικόν» – δηλαδή το καταστατικό του Πατριαρχείου -, η Μονή καταγράφεται ως η 24η επισκοπική του έδρα. Η χειροτονία κάθε Ηγουμένου, η κανονική εποπτεία, αλλά και η παρέμβαση σε περιόδους κρίσης ή διαφωνίας φανερώνουν όχι μόνο τη θεσμική αλλά και τη βαθιά πνευματική μέριμνα του Πατριαρχείου, το οποίο διατηρεί συνεχή παρουσία και διακριτική καθοδήγηση στο σεβαστό αυτό μοναστικό κέντρο.

Παράλληλα, η ίδια η Μονή, όσον αφορά τη διοίκηση και τη νομική διαχείριση της περιουσίας της, διέπεται – σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονικές διατάξεις και το Θεμελιώδες Καταστατικό της – από τον νομίμως εκλεγμένο Ηγούμενο και τη Σύναξη της Αδελφότητας. Ολα αυτά τελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες εκκλησιαστικούς θεσμούς, που εφαρμόζονται αδιάλειπτα εδώ και αιώνες.

Υπάρχει ενδιαφέρον από νέους ανθρώπους να ενταχθούν στην Αγιοταφιτική Αδελφότητα σήμερα;

Μὲ χαρὰ καὶ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Θεὸν, διαπιστώνουμε ὅτι, παρά την πολεμική κρίση καὶ τὴν πνευματικὴ σύγχυση τῆς ἐποχῆς μας, ὑπάρχει ζωντανὸ καὶ εἰλικρινὲς ἐνδιαφέρον ἀπὸ νέους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἐνταχθοῦν στὴν Ἁγιοταφιτικὴ Ἀδελφότητα καὶ νὰ διακονήσουν τὰ Πανάγια Προσκυνήματα. Η ένταξη στην Σιωνίτιδα Ἀδελφότητα δὲν εἶναι ὑπόθεση εὔκολη. Εἶναι ὁδὸς κόπου, σταυρὸς καθημερινός. Όμως ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ζωοποιεί, ἐνισχύει καὶ καθοδηγεί. Καὶ ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀνταποκρίνεται στὴν θείαν κλῆσιν, ὁ Θεὸς ευλογεῖ και κατευθύνει τὰ βήματά του.

Ποιες στιγμές ξεχωρίζετε από τα σχεδόν 20 χρόνια της διακονίας σας στον Πατριαρχικό Θρόνο;

Καθὼς πλησιάζουμε στὴν συμπλήρωση εἴκοσι ἐτῶν ἀναλογίζομαι μὲ βαθιὰ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Θεὸν τὸ πολυδιάστατο ἔργο ποὺ ἐπετελέσθη χάρητι Θεού, μὲ τὴ στήριξη καὶ τὴν ὁμοθυμία τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος. Ξεχωρίζω ὡς κορυφαίο ἔργο τήν ἀναστήλωση τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου καὶ Ζωοδόχου Τάφου, ἕνα ἔργο ποὺ ἐξετελέσθη μὲ ὁμόνοια, ἀμοιβαία κατανόηση καὶ συμφωνία απασών των κοινοτήτων, σὲ δυσχερείς συνθήκες ποὺ ἀπαιτοῦσαν διάκριση, σύνεση καὶ πίστη. Ἀποτελεῖ παγκόσμιο σημεῖο πνευματικῆς ἀναφοράς, ὄχι μόνον διὰ τὸ Πατριαρχεῖο, ἀλλὰ διὰ ὅλον τὸν χριστιανικὸν κόσμο.

Ποιο είναι το διαχρονικό μήνυμα της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων στον σύγχρονο κόσμο;

Ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων, ἡ Μήτηρ πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν, ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, εἶναι ἡ πρώτη ποὺ ἔλαβε καὶ ἐκήρυξε τὸ χαρμόσυνο μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου, τὴ νίκην τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τοῦ θανάτου· ὁ τόπος ὅπου ἀνέτειλε τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Καὶ τούτο παραμένει μέχρι σήμερα τὸ ἱερὸ τῆς καθῆκον: νὰ μεταδίδει στὸν κόσμον τὴν ἐλπίδα – μία ἐλπίδα ζωντανή, ποὺ φωτίζει, ἐνισχύει καὶ ἀνασταίνει. Αὐτὴ γεμίζει τὶς καρδιές μας καὶ μᾶς δίνει δύναμη, καθὼς γράφει ὁ θείος Παῦλος: «Ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν» (Ῥωμ. 15,4), καὶ συμπληρώνει: «τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες» (Ῥωμ. 12,12). Αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων: ἡ ἐλπίδα, ἡ προσευχή, ἡ ὑπομονή, ἡ ἀνάβαση τοῦ Γολγοθᾶ – πορεία που ὁδηγεῖ πάντοτε στὴν Ἀνάσταση. Σᾶς εὐχαριστῶ.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στον πληθωρισμό

Wall Street: Με το βλέμμα στον πληθωρισμό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

World
Παγκόσμια οικονομία: Οι πέντε αντιπαλότητες που διαμορφώνουν το μέλλον [γράφημα]

Παγκόσμια οικονομία: Οι πέντε αντιπαλότητες που διαμορφώνουν το μέλλον [γράφημα]

inWellness
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νοεμή Βασιλειάδου: Οι λαϊκές αγορές μοιάζουν συχνά πιο ζωντανές από τις παραστάσεις που φτιάχνουμε
Interviews 26.07.25

Νοεμή Βασιλειάδου: Οι λαϊκές αγορές μοιάζουν συχνά πιο ζωντανές από τις παραστάσεις που φτιάχνουμε

Η σκηνοθέτιδα της παράστασης «Κλημεντίνες Χωρίς Κουκούτσι» μιλάει για την απειλή που επικρέμεται πάνω από τις λαϊκές αγορές, τον δημόσιο χώρο και τις προσωπικές σχέσεις.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Emily Tavoulareas: «Η Τεχνολογία είναι ένα Mέσο, πάνω απ΄ όλα πρέπει να βάζουμε τον Άνθρωπο»
Interviews 20.07.25

Emily Tavoulareas: «Η Τεχνολογία είναι ένα Mέσο, πάνω απ΄ όλα πρέπει να βάζουμε τον Άνθρωπο»

Ο καινούργιος ψηφιακός κόσμος, τα καλά και τα κακά της Τεχνητής Νοημοσύνης, τη σχέση Τεχνολογίας και Ανθρώπου είναι ορισμένα από τα θέματα που θίγονται στη συζήτηση που είχαμε με την Emily Tavoulareas, επίκουρη καθηγήτρια και ερευνήτρια στη Σχολή Δημόσιας Πολιτικής McCourt του Πανεπιστημίου Georgetown.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Κώστας Φιλίππογλου ως «πατέρας» του Δον Ζουάν ξέρει ότι δε μπορούμε να απαλλαγούμε από τους αλαζόνες
Θέατρο 18.07.25

Ο Κώστας Φιλίππογλου ως «πατέρας» του Δον Ζουάν ξέρει ότι δε μπορούμε να απαλλαγούμε από τους αλαζόνες

Μια μίνι κουβέντα με τον Κώστα Φιλίππογλου, που υποδύεται τον πατέρα του Δον Ζουάν στην εξαιρετικά επιτυχημένη παράσταση με πρωταγωνιστή τον Πάνο Βλάχο και σκηνοθεσία της Λητώς Τριανταφυλλίδου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δουλεύοντας στην Αθήνα: Ψηφιακοί νομάδες welcome, ντόπιοι τραβήξτε κουπί
Workcation 11.08.25

Δουλειά μετά διακοπών στην Αθήνα: Όνειρο για ψηφιακούς νομάδες, εφιάλτης για τους ντόπιους

Η Αθήνα θεωρειται η δεύτερη χειρότερη πόλη στην ΕΕ για να βρει κανείς ποιοτική εργασία. Όμως σε νέα έρευνα πολυεθνικής εταιρείας, η Αθήνα πλασάρεται στις κορυφαίες πόλεις παγκοσμίως για «workcation».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τουρισμός: Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη – Νέα μείωση στις αφίξεις
Το ταξιδιωτικό κοινό 11.08.25

Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη - Νέα μείωση στις αφίξεις

Η τουριστική εικόνα σε αριθμούς - Η Σαντορίνη εμφανίζει πτώση 7% στις κρατήσεις των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων ταξιδιωτών εξωτερικού, ενώ η Μύκονος είναι σταθερή σε σχέση με το 2024

Κώστας Ντελέζος
Πακέτο ΔΕΘ: Οι αλλαγές σε φορολογική κλίμακα, τεκμήρια, ακίνητα
Πακέτο ΔΕΘ 11.08.25

Οι αλλαγές σε φορολογική κλίμακα, τεκμήρια, ακίνητα

Το οικονομικό επιτελείο έχει καταρτίσει τη λίστα με τα μέτρα 1,2 - 2 δισ. ευρώ τα οποία θα βρεθούν στο τραπέζι μετά τις θερινές διακοπές - Έμφαση στην ελάφρυνση της μεσαίας τάξης στο πακέτο της ΔΕΘ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Η ηδονή ως ψευδαίσθηση: Γιατί ο Πλάτωνας μας συμβούλευε να μην περνάμε συνέχεια καλά;
Πλάνη της Ντοπαμίνης 11.08.25

Η ηδονή ως ψευδαίσθηση: Γιατί ο Πλάτωνας μας συμβούλευε να μην περνάμε συνέχεια καλά;

Απο την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ο Πλάτωνας μας υπενθυμίζει ότι το να νιώθεις καλά δεν σημαίνει πάντα ότι ζεις καλά. Τι σημαίνει όμως αυτό στις μέρες μας;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς θα γίνουμε πιο ευτυχισμένοι; Ίσως αν συνειδητοποιήσουμε ότι η ηλικία δεν είναι μόνο αριθμός
Γόνιμο σοκ 11.08.25

Πώς θα γίνουμε πιο ευτυχισμένοι; Ίσως αν συνειδητοποιήσουμε ότι η ηλικία δεν είναι μόνο αριθμός

Το μάθημα από μια λέξη που δεν υπάρχει και το ταξίδι στις φάσεις της ζωής. Μια ψυχολόγος εξηγεί πώς η ίδια πήρε ένα μάθημα του τι σημαίνει να μεγαλώνεις σε ηλικία, για το σήμερα και το αύριο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο ισχυρισμός ότι ο Φρέντι Μέρκιουρι είχε μια κόρη που κρατούσε κρυφή διχάζει – «Ψευδείς ειδήσεις»
Fizz 11.08.25

Ο ισχυρισμός ότι ο Φρέντι Μέρκιουρι είχε μια κόρη που κρατούσε κρυφή διχάζει – «Ψευδείς ειδήσεις»

Η Λέσλι-Αν Τζόουνς Τζόουνς, συγγραφέας του «Love, Freddie» υπερασπίστηκε την αξιοπιστία των ισχυρισμών, λέγοντας ότι είχε πραγματοποιηθεί τεστ DNA που αποδεικνύει όσα παρουσιάζονται στη βιογραφία της για τον Φρέντι Μέρκιουρι.

Σύνταξη
Συρία: Σοκαριστικό βίντεο με την εκτέλεση διασώστη σε νοσοκομείο από τους τζιχαντιστές του νέου καθεστώτος
Σκληρές εικόνες 11.08.25

Φρικιαστικό βίντεο με την εκτέλεση διασώστη σε νοσοκομείο από τους τζιχαντιστές στη Συρία

Οι τζιχαντιστές του νέου καθεστώτος στη Συρία δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο εκτελώντας διασώστη μέσα σε νοσοκομείο, όπως φαίνεται σε βίντεο που αποκαλύπτει τη φρίκη των «πρώην» τρομοκρατών.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Νετανιάχου συζήτησε με τον Τραμπ τα σχέδιά του για τη νέα επίθεση του ισραηλινού στρατού
«Ακλόνητη υποστήριξη» 11.08.25

Συζήτηση Νετανιάχου - Τραμπ, μετά ευχαριστιών, για τα νέα σχέδια επίθεσης στη Γάζα

Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Τραμπ «για την ακλόνητη υποστήριξή του προς το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου», και συζήτησε μαζί του τα νέα στρατιωτικά σχέδια του ισραηλινού στρατού στη Γάζα.

Σύνταξη
Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο
Διεθνής Οικονομία 11.08.25

Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο

Οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ στις εισαγωγές τέθηκαν σε ισχύ την Πέμπτη, εγείροντας ανησυχία για την οικονομική δραστηριότητα και τη ζήτηση αργού πετρελαίου

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού – Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ
Μήνυμα αλληλεγγύης 10.08.25

Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού – Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ

Τη στήριξή του ΚΚΕ στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού, που δοκιμάζεται στη Γάζα και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, εξέφρασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Κατήγγειλε τη στάση της ελληνική κυβέρνησης.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
Απόρρητο