Η εποχή του Γιάκουμπ Νίστρουπ άρχισε στον Παναθηναίκό από την Τρίτη με την ανακοίνωση της πρόσληψης του Δανού. Αναπόφευκτα, από εδώ και πέρα, ο Παναθηναϊκός θα συνδεθεί μεταγραφικά με ποδοσφαιριστές που προπόνησε ο Νίστρουπ. Μάλιστα, ένας εξ’ αυτών έχει όντως απασχολήσει τους «πράσινους» στο πρόσφατο παρελθόν: ο Ντόμινικ Κοτάρσκι. Ο Παναθηναϊκός δεν προχώρησε ποτέ σε επίσημη πρόταση στην Κοπεγχάγη για τον Κροάτη τερματοφύλακα, αλλά εξέτασε τα δεδομένα της υπόθεσης του πριν έναν χρόνο, αν και εν τέλει στράφηκε στον Αλμπάν Λαφόν ως πιο προσιτή περίπτωση.

Τώρα, θεωρείται βέβαιο πως αργά ή γρήγορα ο Κοτάρσκι θα εμφανιστεί ξανά στην επικαιρότητα. Ήδη, στις 16 Μαΐου η ιστοσελίδα «Transferfeed» είχε γράψει ότι στο Τριφύλλι εξετάζουν τον Κοτάρσκι για την επόμενη σεζόν. Άλλωστε, συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για ένα μεταγραφικό σήριαλ: ο Παναθηναϊκός ψάχνει βασικό «άσσο», ο Νίστρουπ έφερε τον Κοτάρσκι στο Πάρκεν, ο 26χρονος ποδοσφαιριστής ξέρει την Ελλάδα αφού έπαιξε στον ΠΑΟΚ και υπάρχει παρελθόν…

Παρόλα αυτά, τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης δεν ευνοούν την ευδοκίμηση του σεναρίου… Ο Παναθηναϊκός όντως χρειάζεται τερματοφύλακα για την ενδεκάδα, αλλά δεν προκύπτει ότι η Κοπεγχάγη θα παραχωρούσε τον δικό της. Ο Μπο Σβένσον που αντικατέστησε τον Νίστρουπ, υπολογίζει κανονικά τον Κοτάρσκι, ενώ αντίστοιχη στάση τηρεί η διοίκηση. Με τους διοικούντες να υπερασπίζονται δημοσίως τον Κοτάρσκι πριν μερικούς μήνες, όταν είχε υποπέσει σε σοβαρή λάθη στο Champions League.

Το συμβόλαιο του Κοτάρσκι με τα «λιοντάρια» λήγει στις 30 Ιουνίου του 2030. Άρα, ο παίκτης είναι δεσμευμένος για πολλά έτη. Ο ίδιος δεν έχει εκδηλώσει τάσεις φυγής. Τον Απρίλιο έγινε πατέρας και χαρακτήρισε την πόλη ως το ιδανικό περιβάλλον για να μεγαλώσει το παιδί του. Πρόκειται για μία πρόσθετη παράμετρο, που μέχρι πρότινος ο Κοτάρσκι δεν θα τη λάμβανε υπόψη για την καριέρα του.

Επιπροσθέτως, η Κοπεγχάγη αποτιμά σε μεγάλα νούμερα την αξία του Κροάτη τερματοφύλακα. Πριν δύο χρόνια, η δανέζικη ομάδα ξόδεψε 5 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ. Για αυτό, η Κοπεγχάγη θα δεχόταν να διαπραγματευτεί την πώληση του βασικού γκολκίπερ μόνο για διψήφιο νούμερο και τίποτα λιγότερο. Χρήματα που δεν προτίθεται να πληρώσει ο Παναθηναϊκός για έναν «πορτιέρο».

Η Κοπεγχάγη δεν παραχωρεί τον Κοτάρσκι

Άρα, ανεξαρτήτως των σκέψεων των ανθρώπων του Τριφυλλιού, ούτε η Κοπεγχάγη, ούτε ο Κοτάρσκι δίνουν αφορμή για να συζητηθεί η αποχώρηση του. Σίγουρα στο ποδόσφαιρο «ποτέ μην λες ποτέ», όμως τα δεδομένα είναι σαφή στην προκειμένη περίπτωση. Επιπλέον, ο Κοτάρσκι έχει ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Κροατίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο και η προσοχή του επικεντρώνεται στις υποχρεώσεις του και όχι σε οτιδήποτε άλλο, εφόσον επαγγελματικά δεν είναι ξεκρέμαστος. Άλλη μία συνθήκη που δεν ευνοεί ένα μεταγραφικό σενάριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κοτάρσκι έπαιξε σε 40 παιχνίδια υπό τον Νέστρουπ. Συνολικά, 3.600 λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις. Με τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκό, ο Κοτάρσκι έχει παίξει τα περισσότερα παιχνίδια στην καριέρα του, με μόνη εξαίρεση τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Γιατί με τον Ρουμάνο στην Τούμπα, ο Κοτάρσκι αγωνίστηκε σε 128 ματς.