Σημαντική είδηση:
28.05.2026 | 15:23
Φωτιά στο Κρυονέρι - Επιχειρούν 6 οχήματα με 12 πυροσβέστες
Σημαντική είδηση:
28.05.2026 | 14:25
Τραγωδία στο Πήλιο: Νεκρό 9χρονο αγοράκι στην Ζαγορά
Παναθηναϊκός-Κοτάρσκι: Μύθοι και πραγματικότητες
Ποδόσφαιρο 28 Μαΐου 2026

Παναθηναϊκός-Κοτάρσκι: Μύθοι και πραγματικότητες

Η άφιξη του Νίστρουπ στην Αθήνα θα συνδέσει τον Παναθηναϊκό με ποδοσφαιριστές της Κοπεγχάγης, όπως τον Ντομινίκ Κοτάρσκι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η «έξυπνη» μεσογειακή διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Η «έξυπνη» μεσογειακή διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Η εποχή του Γιάκουμπ Νίστρουπ άρχισε στον Παναθηναίκό από την Τρίτη με την ανακοίνωση της πρόσληψης του Δανού. Αναπόφευκτα, από εδώ και πέρα, ο Παναθηναϊκός θα συνδεθεί μεταγραφικά με ποδοσφαιριστές που προπόνησε ο Νίστρουπ. Μάλιστα, ένας εξ’ αυτών έχει όντως απασχολήσει τους «πράσινους» στο πρόσφατο παρελθόν: ο Ντόμινικ Κοτάρσκι. Ο Παναθηναϊκός δεν προχώρησε ποτέ σε επίσημη πρόταση στην Κοπεγχάγη για τον Κροάτη τερματοφύλακα, αλλά εξέτασε τα δεδομένα της υπόθεσης του πριν έναν χρόνο, αν και εν τέλει στράφηκε στον Αλμπάν Λαφόν ως πιο προσιτή περίπτωση.

Τώρα, θεωρείται βέβαιο πως αργά ή γρήγορα ο Κοτάρσκι θα εμφανιστεί ξανά στην επικαιρότητα. Ήδη, στις 16 Μαΐου η ιστοσελίδα «Transferfeed» είχε γράψει ότι στο Τριφύλλι εξετάζουν τον Κοτάρσκι για την επόμενη σεζόν. Άλλωστε, συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για ένα μεταγραφικό σήριαλ: ο Παναθηναϊκός ψάχνει βασικό «άσσο», ο Νίστρουπ έφερε τον Κοτάρσκι στο Πάρκεν, ο 26χρονος ποδοσφαιριστής ξέρει την Ελλάδα αφού έπαιξε στον ΠΑΟΚ και υπάρχει παρελθόν…

Παρόλα αυτά, τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης δεν ευνοούν την ευδοκίμηση του σεναρίου… Ο Παναθηναϊκός όντως χρειάζεται τερματοφύλακα για την ενδεκάδα, αλλά δεν προκύπτει ότι η Κοπεγχάγη θα παραχωρούσε τον δικό της. Ο Μπο Σβένσον που αντικατέστησε τον Νίστρουπ, υπολογίζει κανονικά τον Κοτάρσκι, ενώ αντίστοιχη στάση τηρεί η διοίκηση. Με τους διοικούντες να υπερασπίζονται δημοσίως τον Κοτάρσκι πριν μερικούς μήνες, όταν είχε υποπέσει σε σοβαρή λάθη στο Champions League.

Το συμβόλαιο του Κοτάρσκι με τα «λιοντάρια» λήγει στις 30 Ιουνίου του 2030. Άρα, ο παίκτης είναι δεσμευμένος για πολλά έτη. Ο ίδιος δεν έχει εκδηλώσει τάσεις φυγής. Τον Απρίλιο έγινε πατέρας και χαρακτήρισε την πόλη ως το ιδανικό περιβάλλον για να μεγαλώσει το παιδί του. Πρόκειται για μία πρόσθετη παράμετρο, που μέχρι πρότινος ο Κοτάρσκι δεν θα τη λάμβανε υπόψη για την καριέρα του.

Επιπροσθέτως, η Κοπεγχάγη αποτιμά σε μεγάλα νούμερα την αξία του Κροάτη τερματοφύλακα. Πριν δύο χρόνια, η δανέζικη ομάδα ξόδεψε 5 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ. Για αυτό, η Κοπεγχάγη θα δεχόταν να διαπραγματευτεί την πώληση του βασικού γκολκίπερ μόνο για διψήφιο νούμερο και τίποτα λιγότερο. Χρήματα που δεν προτίθεται να πληρώσει ο Παναθηναϊκός για έναν «πορτιέρο».

Η Κοπεγχάγη δεν παραχωρεί τον Κοτάρσκι

Άρα, ανεξαρτήτως των σκέψεων των ανθρώπων του Τριφυλλιού, ούτε η Κοπεγχάγη, ούτε ο Κοτάρσκι δίνουν αφορμή για να συζητηθεί η αποχώρηση του. Σίγουρα στο ποδόσφαιρο «ποτέ μην λες ποτέ», όμως τα δεδομένα είναι σαφή στην προκειμένη περίπτωση. Επιπλέον, ο Κοτάρσκι έχει ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Κροατίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο και η προσοχή του επικεντρώνεται στις υποχρεώσεις του και όχι σε οτιδήποτε άλλο, εφόσον επαγγελματικά δεν είναι ξεκρέμαστος. Άλλη μία συνθήκη που δεν ευνοεί ένα μεταγραφικό σενάριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κοτάρσκι έπαιξε σε 40 παιχνίδια υπό τον Νέστρουπ. Συνολικά, 3.600 λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις. Με τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκό, ο Κοτάρσκι έχει παίξει τα περισσότερα παιχνίδια στην καριέρα του, με μόνη εξαίρεση τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Γιατί με τον Ρουμάνο στην Τούμπα, ο Κοτάρσκι αγωνίστηκε σε 128 ματς.

Ακίνητα
ΔΝΤ για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Φορολογήστε τα κενά ακίνητα

ΔΝΤ για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Φορολογήστε τα κενά ακίνητα

Η «έξυπνη» μεσογειακή διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron

Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Τι είχες «Νέι», τι είχα πάντα: Νέες ενοχλήσεις ο Νεϊμάρ, έντονη ανησυχία στην Εθνική Βραζιλίας ενόψει Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 28.05.26

Τι είχες «Νέι», τι είχα πάντα: Νέες ενοχλήσεις ο Νεϊμάρ, έντονη ανησυχία στην Εθνική Βραζιλίας ενόψει Μουντιάλ

Η αρχική πρόθεση των ανθρώπων της Εθνικής Βραζιλίας να υποτιμήσουν τον τραυματισμό του Νεϊμάρ στην προπόνηση φαίνεται πως δεν... πήγε και πολύ καλά, αφού ο 34χρονος έφυγε για το νοσοκομείο και τα ΜΜΕ της χώρας μεταδίδουν την έντονη ανησυχία όλων στη «σελεσάο».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
«Η Λίβερπουλ είναι πιο κοντά στον Κουλιεράκη»
Ποδόσφαιρο 28.05.26

«Η Λίβερπουλ είναι πιο κοντά στον Κουλιεράκη»

Ο υποβιβασμός της Βόλφσμπουργκ ανοίγει τον δρόμο για μεταγραφικές εξελίξεις γύρω από τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, με τη Λίβερπουλ να φέρεται πως είναι πιο κοντά στην απόκτηση του.

«Αντίο» με αποθέωση από τον Χάαλαντ στον Γκουαρδιόλα: «Έκανες το μεγαλείο να μοιάζει φυσιολογικό»
Ποδόσφαιρο 28.05.26

«Αντίο» με αποθέωση από τον Χάαλαντ στον Γκουαρδιόλα: «Έκανες το μεγαλείο να μοιάζει φυσιολογικό»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποτελεί παρελθόν από τη Μάντσεστερ Σίτι μετά από μια «χρυσή» δεκαετία και ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποχαιρέτησε τον Καταλανό τεχνικό, αποθεώνοντάς τον για την προσφορά του στην ομάδα.

Η Αγγλία στο κατώφλι ενός ιστορικού ευρωπαϊκού τρεμπλ – Η Άρσεναλ κυνηγά το επίτευγμα που μόνο η ιταλική Serie A κατάφερε το 1990
Champions League 28.05.26

Η Αγγλία στο κατώφλι ενός ιστορικού ευρωπαϊκού τρεμπλ – Η Άρσεναλ κυνηγά το επίτευγμα που μόνο η ιταλική Serie A κατάφερε το 1990

Η Άρσεναλ παίζει το βράδυ του Σαββάτου στον τελικό του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν και ολόκληρο το αγγλικό ποδόσφαιρο περιμένει μια νίκη που μπορεί να γράψει ιστορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ανοίγουν Ασκό του Αιόλου στη διαιτησία: Οι ανεπιθύμητοι ρέφερι στους «ειδικούς VAR»
Ποδόσφαιρο 28.05.26

Ανοίγουν Ασκό του Αιόλου στη διαιτησία: Οι ανεπιθύμητοι ρέφερι στους «ειδικούς VAR»

Παρωδία πέρσι, παρωδία και φέτος με τον πίνακα των «ειδικών VAR». Χωρίς ίχνος ντροπής τον στελέχωσαν με δυο άτομα και αν μείνουν οι Λανουά, Βαλέρι σχεδιάζουν να τον εμπλουτίσουν με τους μη αρεστούς

Βάιος Μπαλάφας
Δάκρυσε στο τελευταίο παιχνίδι της με τη Μπαρτσελόνα η θρυλική Πουτέγιας και αποθεώθηκε (vids+pics)
Ποδόσφαιρο 27.05.26

Δάκρυσε στο τελευταίο παιχνίδι της με τη Μπαρτσελόνα η θρυλική Πουτέγιας (vids+pics)

Η θρύλος της Μπαρτσελόνα και μία από τις κορυφαίες παίκτριες στην ιστορία του γυναικείου ποδοσφαίρου η Αλέξια Πουτέγιας, έπαιξε για τελευταία φορά με τους «Μπλαουγκράνα» και στο τέλος δάκρυσε.

Με… ελικόπτερα στο προπονητικό κέντρο οι παίκτες της Εθνικής Βραζιλίας – Μόνος του έφτασε Νεϊμάρ (vid)
Ποδόσφαιρο 27.05.26

Με… ελικόπτερα στο προπονητικό κέντρο οι παίκτες της Εθνικής Βραζιλίας – Μόνος του έφτασε Νεϊμάρ (vid)

Αεροπορικώς, όχι όμως με αεροπλάνα, αλλά με ελικόπτερα που διέθεσε η Ομοσπονδία της Βραζιλίας, έφτασαν στο προπονητικό κέντρο οι διεθνείς ποδοσφαιριστές. Με δικό του ελικόπτερο ο Νεϊμάρ!

Ο Λανουά αποδοκιμάστηκε από όλες τις ομάδες και αυτό δεν αλλάζει
On Field 27.05.26

Ο Λανουά αποδοκιμάστηκε από όλες τις ομάδες και αυτό δεν αλλάζει

Η τύχη του Γάλλου προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και των συνεργατών του κρίνεται στις 2 Ιουνίου, όμως η αποτυχία του στη διαιτησία είναι δεδομένη. Ερωτηματικά για τα κριτήρια του Γκαγκάτση

Τα sold out στο Καραϊσκάκη θα είναι… αμέτρητα
On Field 27.05.26

Τα sold out στο Καραϊσκάκη θα είναι… αμέτρητα

Ο κόσμος του Ολυμπιακού δείχνει την τεράστια αγάπη του για την ομάδα του λιμανιού και τα sold out στο Καραϊσκάκη θα είναι… αμέτρητα και τη νέα σεζόν

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα
Κλιματική αλλαγή 28.05.26

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα

Η Αθήνα και άλλες πέντε κυβερνήσεις ζητούν να μην μειωθούν τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπής άνθρακα. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην πράσινη μετάβαση διαφωνούν.

Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης

Ο Νικόλας Φαραντούρης επισημαίνει ότι «η διάβρωση του κράτους δικαίου, η εκτεταμένη κυβερνητική διαφθορά σε θέματα που αφορούν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και η εντελώς περιττή σύγκρουση με τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οδηγούν σε καταστροφικά αποτελέσματα για τη χώρα»

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ράπτη
Βόλεϊ 28.05.26

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ράπτη

Παίκτης της ομάδας βόλεϊ του Ολυμπιακού είναι και επισήμως από την Πέμπτη ο Αλέξανδρος Ράπτης, όπως ανακοίνωσε ο Ερασιτέχνης.

Έβερεστ: Σπουδαίο ρεκόρ – Ο Τάιλερ Άντριους ανέβηκε στην κορυφή σε λιγότερο από δέκα ώρες
Εντυπωσιακό κατόρθωμα 28.05.26

Σπουδαίο ρεκόρ - Ο Τάιλερ Άντριους ανέβηκε στην κορυφή του Έβερεστ σε λιγότερο από δέκα ώρες

Ο Τάιλερ Άντριους, 36 ετών, ολοκλήρωσε την ανάβαση του Έβερεστ μόνος του, έχοντας ωστόσο τη βοήθεια δύο οδηγών που του παρείχαν οξυγόνο, νερό και εξοπλισμό στη διάρκεια της διαδρομής

«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις
Επικαιρότητα 28.05.26

«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις

«Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων», λέει το ΠΑΣΟΚ

Νοσηλευτές: Δραματική υποστελέχωση στην Ελλάδα – «Είναι λίγοι στη βάρδια και εξουθενώνονται»
Κραυγή αγωνίας 28.05.26

Δραματική υποστελέχωση σε νοσηλευτές στην Ελλάδα - «Είναι λίγοι στη βάρδια και εξουθενώνονται»

«Μόνο στους νοσηλευτές, είμαστε στο 2,4 - 2,5 περίπου ανά 1.000 κατοίκους με μέσο όρο 9 στην Ευρώπη», σημειώνει ο Λάμπρος Μπίζας από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας

Στινγκ: Η Θάτσερ, η τοξική αρρενωπότητα και η κόντρα με τους Police – «Οι άνδρες σήμερα δεν εκτονώνουν τη δύναμη τους»
«Χάσαμε» 28.05.26

Στινγκ: Η Θάτσερ, η τοξική αρρενωπότητα και η κόντρα με τους Police – «Οι άνδρες σήμερα δεν εκτονώνουν τη δύναμη τους»

Ο Στινγκ εκτιμάει πως η μείωση της χειρωνακτικής εργασίας ενδέχεται να κρύβεται πίσω από ορισμένα από τα πιο τοξικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης αρρενωπότητας

Τραγωδία στην Κένυα: Τουλάχιστον 16 μαθήτριες κάηκαν ζωντανές από φωτιά που ξέσπασε σε κοιτώνα σχολείου θηλέων
Κόσμος 28.05.26

Τραγωδία στην Κένυα: Τουλάχιστον 16 μαθήτριες κάηκαν ζωντανές από φωτιά που ξέσπασε σε κοιτώνα σχολείου θηλέων

Έχουν σημειωθεί πολλές καταστροφικές πυρκαγιές σε σχολεία στην Κένυα, όπου τα οικοτροφεία είναι συνηθισμένα ως αποικιακή κληρονομιά των ιεραποστόλων και της βρετανικής κυριαρχίας

«Κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες – Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της», λέει ο Καρπουχτσής της ΕΛΑΣ
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

«Κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες – Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της», λέει ο Καρπουχτσής της ΕΛΑΣ

Το πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα και θα είναι «κοστολογημένο και ρεαλιστικό», ενώ θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με την κοινωνία, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κώστας Καρπουχτσής

Εργατικά ατυχήματα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπ. Εργασίας – «Δεν θα τους χαρίσουμε τις ζωές μας»
Κινητοποίηση 28.05.26

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπ. Εργασίας για τα εργατικά ατυχήματα - «Δεν θα τους χαρίσουμε τις ζωές μας»

Στο απροχώρητο έχει φτάσει η κατάσταση με τα εργατικά ατυχήματα διαμηνύουν τα σωματεία - «Όταν πρέπει, η δουλειά να σταματάει - Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας ορφανά για να βγάζουν αυτοί εκατομμύρια»

Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε
Επικαιρότητα 28.05.26

Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Βουλιαγμένης: Συνελήφθη 34χρονος που απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό
Τι συνέβη 28.05.26

Απίστευτες σκηνές στη Βουλιαγμένης: 34χρονος καυγάδισε με άλλο οδηγό και τράβηξε πιστόλι

Σε βάρος του 34χρονου ο οποίος απείλησε με πιστόλι κρότου έτερο οδηγό στη Βουλιαγμένης, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων

Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο
ΕΛΑΣ 28.05.26

Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο

Με σημαία τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, η ΕΛΑΣ απευθύνεται σε όλες τις Ελληνίδες και τους Ελληνες, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον ΑΠ. Μίλησε για συγκινητική ανταπόκριση με δεκάδες χιλιάδες πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να έχουν ήδη υπογράψει. Στο πλευρό του η δικαστικός Μ. Λεπενιώτη που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή, «διότι η Δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς Δικαιοσύνη»

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

