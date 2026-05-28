Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε
«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς
«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος υπογράμμισε πως η Νέα Δημοκρατία «δεν κατάργησε τον νόμο Κατρούγκαλου όπως είχε δεσμευθεί». ζητώντας «να το κάνει τώρα».
Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει, μάλιστα, πως η κυβέρνηση «οφείλει άμεσα να νομοθετήσει:
1. »Τη διατήρηση της σύνταξης χηρείας στο ποσό που απονεμήθηκε και μετά το πέρας της τριετίας, για να μην αναζητηθούν τα υπέρογκα ποσά με τα οποία υπερχρέωσε τους συνταξιούχους λόγω θανάτου και να συνεχιστεί στο μέλλον η καταβολή του ποσού.
2. »Την επιστροφή των παρακρατηθέντων λόγω της περικοπής των συντάξεων χηρείας του Δημοσίου μέσω συμψηφισμού με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις των συνταξιούχων.
3. »Την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και της εγκυκλίου Τσακλόγλου που προβλέπει την καταβολή μιας εθνικής σύνταξης».
Τι εξετάζει το υπουργείο Εργασίας για τις συντάξεις χηρείας
Να σημειωθεί πως η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας σχεδιάζει να παραμείνουν στο ακέραιο οι δύο εθνικές συντάξεις που καταβάλλονται σε συνταξιούχους, οι οποίοι λαμβάνουν τη δική τους σύνταξη γήρατος και τη σύνταξη χηρείας, και η περικοπή να εφαρμοστεί σε λίγες περιπτώσεις, όταν ο συνταξιούχος λαμβάνει από ίδιο δικαίωμα δύο συντάξεις και σύνταξη χηρείας.
Ο νόμος 4387/2016 (Κατρούγκαλου) μείωνε τη σύνταξη χηρείας στο 50% της σύνταξης του θανόντος και μετά από μια τριετία στο 25%, εφόσον ο δικαιούχος (χήρα/χήρος) έπαιρνε δική του σύνταξη ή εργαζόταν.
Με τον νόμο 4670/2020 (νόμος Βρούτση) το 50% αυξήθηκε στο 70%, αλλά δεν απαλείφθηκαν οι λόγοι περικοπής μετά την τριετία (δεύτερη σύνταξη ή εργασία), με αποτέλεσμα να επικρέμεται η «δαμόκλειος σπάθη» μειώσεων από το 70% στο 35% για δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους συντάξεων χηρείας.
