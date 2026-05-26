Κόντρα Σιακαντάρη – ΠΑΣΟΚ για τη συγκυβέρνηση με ΝΔ
Επικαιρότητα 26 Μαΐου 2026, 15:47

Κόντρα Σιακαντάρη – ΠΑΣΟΚ για τη συγκυβέρνηση με ΝΔ

Πόλεμος ανακοινώσεων για τα σενάρια συγκυβέρνησης της Αριστεράς με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ να έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τον συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργο Σιακαντάρη.

Ανοιχτό μέτωπο με τον συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργο Σιακαντάρη άνοιξε το ΠΑΣΟΚ, με θέμα τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και τις ιδεολογίες που θα υπηρετήσει το νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής «ο κ. Σιακαντάρης, συντάκτης του πολιτικού μανιφέστου Τσίπρα, σε σημερινή του συνέντευξη άφησε να εννοηθεί πως πλέον δεν έχουν σημασία οι ιδεολογίες αλλά οι λύσεις στα προβλήματα. Σαν να μην παίζει ρόλο το ιδεολογικό πρόσημο στις προτεινόμενες λύσεις».

«Είναι σημαντικό ο κ. Σιακαντάρης που σήμερα εκπροσωπεί το κόμμα Τσίπρα αφού πρώτα ασχολήθηκε με την ιδεολογική διακήρυξη του -πάντα ΠΑΣΟΚ (!)- Ανδρέα Λοβέρδου, να μας εξηγήσει τι εννοεί καθώς οι σημερινές δηλώσεις του έρχονται σε συνέχεια άρθρου του μετά την απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ όπου ασκούσε κριτική σημειώνοντας ότι αριστερά και δεξιά δεν είναι στρατηγικοί αντίπαλοι» ανέφεραν από τη Χαριλάου Τρικούπη.

«Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία;» ήταν το ερώτημα του ΠΑΣΟΚ προς τον στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα.

Η απάντηση Σιακαντάρη

Από την πλευρά του ο κ. Σιακαντάρης τόνισε ότι δεν θα έμπαινε στον κόπο να απαντήσει σε διαρροές ή non paper της Χαριλάου Τρικούπη, ωστόσο το έκανε, μιας και το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση.

«Δεν θα έμπαινα στον κόπο να αναρτήσω αυτό εδώ, αν δεν υπήρχε επίσημη ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στην οποία γράφεται ‘Ο Σιακαντάρης του Μανιφέστου του Τσίπρα σε σημερινή του συνέντευξη άφησε να εννοηθεί πως πλέον σημασία δεν έχουν οι ιδεολογίες αλλά οι λύσεις στα προβλήματα’.

»Και συνεχίζει η ανακοίνωση ‘σαν να μη παίζει ρόλο το ιδεολογικό πρόσημο στις προτεινόμενες λύσεις’. Κατανοώ πως η βιασύνη στην πολιτική σε οδηγεί σε σφάλματα, αλλά όχι και μέχρι τέτοιου σημείου διαστρέβλωσης» σημείνωσε ο συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.

Επίσης, ο κ. Σιακαντάρης αναφέρει ότι πάγια θέση του, ακόμη και όταν ήταν επιστημονικός διευθυντής στο ΙΣΤΑΜΕ Ανδρέας Παπανδρέου, ήταν πως η Δεξιά και η σοσιαλδημοκρατία είναι ιδεολογικοί και πολιτικοί αντίπαλοι και όχι στρατηγικοί, από την οποία συνάγουν πως προτείνεται η συγκυβέρνηση με τη Δεξιά.

«Τους πληροφορώ, επειδή πολλοί εξ αυτών μάλλον είναι όψιμοι σοσιαλδημοκράτες, πως πάγια θέση της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας ήταν πως γι’ αυτή στρατηγικός αντίπαλος είναι μόνο αυτοί που αμφισβητούν το πρωτείο της δημοκρατίας. Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας. Ή δεν τους ενδιαφέρει πλέον στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ η αλήθεια μπροστά στον πανικό των πρώτων δημοσκοπήσεων;» συμπλήρωσε ο κ. Σιακαντάρης.

«Ναι ή όχι στη συγκυβέρνηση με ΝΔ»

«Ο κ. Σιακαντάρης απέφυγε στην ανάρτησή του να απαντήσει στο ερώτημα που θέσαμε σχετικά με το πώς βλέπει τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα απλό «όχι». Γιατί δυσκολεύεται να το αρθρώσει;» επανέλαβε το ΠΑΣΟΚ, σε νέα του ανακοίνωση.

«Παραμένει πάντως συνεπής με τις θέσεις του ως θεωρητικός της υποψηφιότητας Ανδρέα Λοβέρδου, που όπως είδαμε κατέληξε στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας. Αρθρογραφούσε τότε σχετικά: «Μα δεν είναι πιο ‘δεξιές’ οι απόψεις του; Είναι. Αλλά όποιος γνωρίζει τη σοσιαλδημοκρατία και τους ηγέτες της, θα γνωρίζει πως αυτή πέτυχε, όποτε οι ηγέτες της κατόρθωσαν να συγκροτήσουν ένα ενιαίο ρεύμα με δεξιές, κεντρώες και αριστερές πολιτικές απόψεις και συνεργάτες που εστίαζαν στα κέντρα των κοινωνιών. Και επιτρέψτε με να πιστεύω πως ο ‘δεξιός’ Λοβέρδος θα το πετύχαινε καλύτερα αυτό». Ο δημοκρατικός κόσμος βγάζει τα συμπεράσματά του» καταλήγει η Χαριλάου Τρικούπη.

Business
Μασούτης – Θεοδωρικάκος: Κρίσιμη συνάντηση για πλαφόν, ακρίβεια και ανατιμήσεις

Μασούτης – Θεοδωρικάκος: Κρίσιμη συνάντηση για πλαφόν, ακρίβεια και ανατιμήσεις

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Tεχνητή νοημοσύνη
ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία

ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία

inWellness
inTown
Άνοιξε η πλατφόρμα myelas.gr για τη συλλογή υπογραφών – Ολόκληρη η Ιδρυτική Διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης
Επικαιρότητα 26.05.26

Άνοιξε η πλατφόρμα myelas.gr για τη συλλογή υπογραφών – Ολόκληρη η Ιδρυτική Διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

Κάλεσμα για μια συμπαράταξη για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο - Ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών της Ιδρυτικής Διακήρυξης στην πλατφόρμα members.myelas.gr

Σύνταξη
Οι 7 βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα
Επικαιρότητα 26.05.26

Οι 7 βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε τις 7 βασικές δεσμεύσεις της διακήρυξης του νέου κόμματος, με σκοπό μια ηθική Επανάσταση που θα βάλει «φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή»

Σύνταξη
Στη Βουλή φέρνει η Νέα Αριστερά την έρευνα της EPPO για διαγωνισμό 120 εκατ. του ΥΠΑΙΘΑ για διαδραστικούς πίνακες
Επικαιρότητα 26.05.26

Στη Βουλή φέρνει η Νέα Αριστερά την έρευνα της EPPO για διαγωνισμό 120 εκατ. του ΥΠΑΙΘΑ για διαδραστικούς πίνακες

Η έρευνα της EPPO αφορά ενδεχόμενη κακουργηματική απιστία σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού, ενώ ήδη έχουν κληθεί μάρτυρες στο πλαίσιο σχετικής δικογραφίας, τονίζει η Νέα Αριστερά σεερώτηση προς την υπουργό Παιδείας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις, για την αποχώρηση της ExxonMobil από τη Δυτική Κρήτη
Επικαιρότητα 26.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις, για την αποχώρηση της ExxonMobil από τη Δυτική Κρήτη

«Εντύπωση προκαλεί ότι η συμμετοχή της ExxonMobil στο Block 2 βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης' στη χώρα, ενώ η αποχώρησή της από τα Δυτικά της Κρήτης παρουσιάζεται ως μια καθημερινή κίνηση χωρίς βαρύτητα», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα το Ταμείο Ανάκαμψης
Πολιτική 25.05.26

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα το Ταμείο Ανάκαμψης

Συνεδριάζει υπό τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο. Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σύνταξη
Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Πολιτική 25.05.26

Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων

Τα κόμματα ζητούν την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου (Growthfund), προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με τον ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του

Σύνταξη
Η Ηρώ Διώτη του ΜέΡΑ25 για την «κυβερνώσα Αριστερά» – «Τι έσκασε ξανά τώρα τελευταία στην πιάτσα;»
Πολιτική 24.05.26

Η Ηρώ Διώτη του ΜέΡΑ25 για την «κυβερνώσα Αριστερά» – «Τι έσκασε ξανά τώρα τελευταία στην πιάτσα;»

Η συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25, πρώην βουλεύτρια Λάρισας, Ηρώ Διώτη, λίγο πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει στο Θησείο την ίδρυση του νέου κόμματος, σχολιάζει τις πολιτικές εξελίξεις στρέφοντας τα βέλη της εναντίον του πρώην πρωθυπουργού και του νέου εγχειρήματός του.

Σύνταξη
Τσίπρας: «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» είπε για τα χρώματα του κόμματος – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»
Νέα ανάρτηση 24.05.26

Τσίπρας: «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» είπε για τα χρώματα του κόμματος – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματά του νέου κόμματος που έχουν άρωμα... Μπαρτσελόνα. Με νέο βίντεο ενόψει της παρουσίασης τουκόμματος την Τρίτη στο Θησείο τόνισε ότι τα χρώματα τα βρήκαμε, «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» προϊδεάζοντας για όσα θα ακολουθήσουν

Σύνταξη
Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία
Επικαιρότητα 23.05.26

Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία

«Υποκινούμενα δημοσιεύματα επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος», λέει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ για «πόλεμο» και διαστρέβλωση κάνει λόγο και η Μαρία Γρατσία

Σύνταξη
Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας
Πολιτική 23.05.26

Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Δένδιας αναφέρει ότι «πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»

Σύνταξη
Η Ευρ. Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους Δικαίου
Επικαιρότητα 22.05.26

Η Ευρ. Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους Δικαίου

Στην Κομισιόν φέρνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες-εξπρές πολιτικών, θέτοντας ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΛ.Α.Σ.: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»
«Πάμε όλοι μαζί» 27.05.26

ΕΛ.Α.Σ.: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»

Πώς παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα του κόμματός του στο Θησείο - Ο πρώην πρωθυπουργός άλλαξε τη φωτογραφία εξωφύλλου στους λογαριασμούς του στα social media με το λογότυπο της ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη)

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική
Πολιτική 27.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική

Με την παρουσία Ανδρουλάκη, Δούκα και Σκανδαλίδη θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Αττική.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή
«Δεν είναι Ιστορία» 27.05.26

«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή

«Δεν κάνει καμία διαφορά σε κανέναν, εκτός από τους τρελούς και θυμωμένους ανθρώπους, τι χρώμα είχε», είπε μεταξύ άλλων ο Τζίμι Κίμελ απευθυνόμενος στον Έλον Μασκ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρευνα ENA: Πού οφείλεται η χαμηλή παραγωγικότητα στην Ελλάδα – Ποιοι κλάδοι υστερούν περισσότερο
Iνστιτούτο ΕΝΑ 27.05.26

Πού οφείλεται η χαμηλή παραγωγικότητα στην Ελλάδα – Ποιοι κλάδοι υστερούν περισσότερο

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Όμως σε κλάδους όπως η μεταποίηση και οι μεταφορές, το χάσμα είναι πιο μικρό. Νέα ανάλυση του Ινστιτούτου ΕΝΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Από τον κορονοϊό στον Έμπολα: Πώς οι εμπόλεμες ζώνες απειλούν την παγκόσμια ετοιμότητα για πανδημίες
Υγεία ή Πολιτική; 27.05.26

Από τον κορονοϊό στον Έμπολα: Πώς οι εμπόλεμες ζώνες απειλούν την παγκόσμια ετοιμότητα για πανδημίες

Το πρόσφατο παράδειγμα με τον Έμπολα δείχνει ότι πρόβλημα με την αντιμετώπιση πανδημιών και επιδημιών δεν ήταν ποτέ απλώς επιστημονικό, αλλά και πολιτικό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κονιορτοποιώντας την αντιπολίτευση – Ο Ερντογάν και η πλήρης αποσύνθεση της δημοκρατίας στην Τουρκία
Κόσμος 27.05.26

Κονιορτοποιώντας την αντιπολίτευση – Ο Ερντογάν και η πλήρης αποσύνθεση της δημοκρατίας στην Τουρκία

Μέσω της δικαστικής εξουσίας στην Τουρκία, ο Ταγίπ Ερντογάν διαλύει την διχασμένη αντιπολίτευση, ενόσω ο ίδιος ορέγεται και τρίτη προεδρική θητεία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Επανεκκινεί η δίκη για τα Τέμπη μετά από 30 μέρες σε ανακαινισμένη αίθουσα – Αντιδράσεις από συγγενείς
Ελλάδα 27.05.26

Επανεκκινεί η δίκη για τα Τέμπη μετά από 30 μέρες σε ανακαινισμένη αίθουσα – Αντιδράσεις από συγγενείς

Στον απόηχο της ίδρυσης του κόμματος Καρυστιανού, ξεκινά εκ νέου η δίκη για τα Τέμπη. Σε ανακαινισμένη αίθουσα η επανέναρξη, «δεν έχει λειτουργικότητα ο χώρος», τόνισε ο Παύλος Ασλανίδης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Τουρκία επειδή δεν επιτρέπει σε ιερείς την συμμετοχή στα ΔΣ μειονοτικών ιδρυμάτων
Ορθόδοξη εκκλησία 27.05.26

Το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Τουρκία επειδή δεν επιτρέπει σε ιερείς την συμμετοχή στα ΔΣ μειονοτικών ιδρυμάτων

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Τουρκία επειδή δεν επιτρέπει σε ελληνορθόδοξους ιερείς, συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια ελληνορθόδοξων ιδρυμάτων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το κοινοβούλιο της Βολιβίας περιστέλλει ελευθερίες και βγάζει τον στρατό στους δρόμους
Gasolinazo 27.05.26

Το κοινοβούλιο της Βολιβίας περιστέλλει ελευθερίες και βγάζει τον στρατό στους δρόμους

Το κοινοβούλιο της Βολιβίας αποφάσισε για την κατάργηση Οτου νόμου 1341, ο οποίος ρυθμίζει τις «καταστάσεις έκτακτης ανάγκης» και πότε μπορεί να βγει ο στρατός στους δρόμυος.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θαλάσσιοι δρόμοι
Opinion 27.05.26

Θαλάσσιοι δρόμοι

Η μεγάλη καθυστέρηση, που μεσολάβησε, του αμερικανικού ναυτικού να προστατεύσει τα Στενά του Ορμούζ συνιστά, για σημαντικούς παρατηρητές, σκόπιμη τακτική, για να ασκηθεί ισχυρή πίεση στον υπόλοιπο κόσμο

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει την επίθεση εναντίον πυρηνικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
Κόσμος 27.05.26

Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει την επίθεση εναντίον πυρηνικού εργοστασίου στα ΗΑΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκα των ΗΑΕ, με τα εμιράτα να αναφέρουν πως η επίθεση εκκίνησε από το Ιράν και την Τεχεράνη να κατηγορεί το Ισραήλ.

Σύνταξη
Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές
Διεθνής Οικονομία 27.05.26

Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές

Ενώ μια οριστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, η παραγωγή και ο εφοδιασμός στην ενέργεια έχουν υποστεί σημαντική ζημιά – Ποιες οι επιπτώσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Έμπολα: Η επίσκεψη του επικεφαλής του ΠΟΥ στο Κονγκό αναβλήθηκε για την Πέμπτη
Κόσμος 27.05.26

Έμπολα: Η επίσκεψη του επικεφαλής του ΠΟΥ στο Κονγκό αναβλήθηκε για την Πέμπτη

Οι υπηρεσίες του ΠΟΥ ανακοίνωσαν ότι η επίσκεψη του επικεφαλής του στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αναβάλλεται για την Πέμπτη. Πόσα είναι τα κρούσματα της επιδημίας Έμπολα αυτή την στιγμή

Σύνταξη
ΕΛ.Α.Σ.: Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ
ΕΛ.Α.Σ. 27.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ

Στις σελίδες των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών διαδικτυακών σελίδων ανά τον κόσμο φιλοξενείται η είδηση πως ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην ενεργό πολιτική σκηνή με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ
Πολιτική 27.05.26

Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ

Άναψαν τα αίματα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Έντονος διάλογος μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του προέδρου της ΚΕΔΕ και δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης Λάζαρου Κυρίζογλου.

Σύνταξη
Ποινή κάθειρξης 12 ετών σε 31χρονο για τον βιασμό κοπέλας το 2022 στα Φαλάσαρνα
Ελλάδα 27.05.26

Ποινή κάθειρξης 12 ετών σε 31χρονο για τον βιασμό κοπέλας το 2022 στα Φαλάσαρνα

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου έκανε δεκτή την πρόταση της Εισαγγελέως για την ενοχή του κατηγορούμενου, ενώ απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για αναγνώριση ελαφρυντικών

Σύνταξη
Με επίθεση στον Τσίπρα για την προηγούμενη δεκαετία απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην ΕΛ.Α.Σ.
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Με επίθεση στον Τσίπρα για την προηγούμενη δεκαετία απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην ΕΛ.Α.Σ.

Ανησυχία προδίδουν οι πρώτες αντιδράσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μετά την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα της ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μπροστά σε εντυπωσιακό πλήθος κόσμου. Χωρίς εκπλήξεις οι ανακοινώσεις τους επιστρατεύουν επιχειρήματα για το «καταστροφικό 2015» και τα «αμετανόητος Τσίπρας»

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

