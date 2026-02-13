Σιακαντάρης: Ο Τσίπρας έχει εμπλουτίσει το βάθος της σκέψης του – Θα συμβάλει ώστε να υπάρξει ένας νέος πολιτικός χώρος

Στα μέσα Απριλίου αναμένεται το πόρισμα σύγκλισης των προοδευτικών δυνάμεων από την ομάδα Εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, όπως γνωστοποίησε ο επικεφαλής της ομάδας, Γιώργος Σιακαντάρης.

Ο κ. Σιακαντάρης τόνισε πως «η ιδέα ήταν ότι αυτό που ονομάζουμε παλιά σοσιαλδημοκρατία, παλιά ριζοσπαστική αριστερά και παλιά οικολογία έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξής τους. Φαίνεται αυτό και στα εκλογικά αποτελέσματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Συνέχισε λέγοντας πως «ο Τσίπρας ετοιμάζεται να συμβάλει ώστε να υπάρξει ένας νέος χώρος που θα αποτελείται από τη σύγκλιση, έτσι λέει ακριβώς η ανακοίνωση της ομάδας, από τη σύγκλιση αυτών των τριών δυνάμεων. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία ο όρος, σημασία έχει ότι η δουλειά που ξεκίνησε. Αποτελούμαστε από μια ομάδα 13 ανθρώπων, επιστημονικές δράσεις και δραστηριότητες».

Σύμφωνα με τον κ. Σιακαντάρη, το πόρισμα θα επρόκειτο για «ένα πολιτικό κείμενο που θα θίξουμε ποια είναι τα μείζονα θέματα τα οποία πρέπει να τεθούν επί τάπητος. Προοδευτική φορολογία. Κράτος πρόνοιας. Ανισότητες. Για τους μεγάλους κυρίως, προοδευτική φορολογία. Δηλαδή προοδευτική φορολογία σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο εισόδημα. Ότι, χωρίς φορολογία του μεγάλου πλούτου δεν μπορούμε να έχουμε κράτος πρόνοιας».

Ταυτοχρόνως, πρόσθεσε ο δρ. Κοινωνιολογίας, «είναι κάτι που είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στην τελευταία του ομιλία στα Γιάννενα, η οποία κατά τη γνώμη μου ήταν ένα κλικ πιο αριστερά από τις προηγούμενες ομιλίες του. Ήταν αυτό που είπε για τη φθηνή ανάπτυξη. Φθηνή ανάπτυξη είναι ότι δίνουμε κίνητρα στους πολύ πλούσιους ούτως ώστε να αναπτυχθούν κι ό,τι είναι να πέσει προς τα κάτω θα πέσει προς τα χαμηλότερα στρώματα. Ε, εδώ ακριβώς χρειάζεται μια αντίθετη αφήγηση. Αυτή την αφήγηση προσπαθούμε να διαμορφώσουμε».»

Τέλος, σε σχέση για το εάν έχει αλλάξει ο Αλέξης Τσίπρας σε σχέση με το παρελθόν, υπογράμμισε πως «με ρωτάνε πολλές φορές γιατί τώρα με τον Τσίπρα, ενώ παλιά ήμουνα επικριτικός. Γιατί ο Τσίπρας δεν είναι ο ίδιος και εγώ δεν είμαι ο ίδιος. Έχει αλλάξει, έχει ουσιαστικά εμπλουτίσει και το γνωστικό του πεδίο, αλλά κυρίως έχει εμπλουτίσει το βάθος της πολιτικής του σκέψης. Και έχει μετατοπιστεί όσον αφορά στο πώς αντιμετωπίζονται τα προβλήματα σήμερα».

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA: