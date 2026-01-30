Αλέξης Τσίπρας: Πρωτοβουλία για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων
Ο Αλέξης Τσίπρας συγκροτεί ομάδα εργασίας που θα επεξεργαστεί κείμενο θέσεων προγραμματικής συμφωνίας για τις πολιτικές δυνάμεις της κεντροαριστεράς
Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε πρωτοβουλία με σκοπό την όσο το δυνατόν ευρύτερη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων.
Ομάδα εργασίας αναλαμβάνει να συγκροτήσει κείμενο πολιτικών αρχών και κατευθύνσεων όπου θα μπορούν να συγκλίνουν δυνάμεις της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας με «σκοπό τη διαμόρφωση ενός ανανεωμένου και συνεκτικού πολιτικού στίγματος με διάρκεια και προοπτική».
Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «η αναγκαία αυτή ώσμωση ιδεών και πολιτικών ρευμάτων έχει καθυστερήσει σημαντικά».
Η σχετική ανακοίνωση
Η συζήτηση για τη συνάντηση της Σοσιαλδημοκρατίας, της Πολιτικής Οικολογίας και της Ριζοσπαστικής Δημοκρατικής Αριστεράς έχει ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήδη από την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Στη χώρα μας, ωστόσο, η αναγκαία αυτή ώσμωση ιδεών και πολιτικών ρευμάτων έχει καθυστερήσει σημαντικά.
Σήμερα, μέσα σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και δημοκρατικών προκλήσεων, ο από τα κάτω διάλογος για μια νέα προγραμματική και αξιακή σύνθεση καθίσταται πιο επίκαιρος από ποτέ. Με στόχο να συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή τη διαδικασία, το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα συγκροτεί Ομάδα Εργασίας, η οποία θα επιδιώξει να εμπλουτίσει τον θεωρητικό προβληματισμό και να προχωρήσει την κοινή προβληματική των τριών ρευμάτων.
Κεντρική μας επιδίωξη είναι η συλλογική ανανέωση του πολιτικού λόγου και η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου αρχών και κατευθύνσεων, που θα προασπίζεται όσα μας ανήκουν από κοινού, συγκροτώντας μια πειστική εναλλακτική στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ομάδα θα εργαστεί για τη διαμόρφωση ενός συγκροτημένου κειμένου πολιτικών αρχών και κατευθύνσεων, που θα αποτυπώνει τη νέα κοινή προγραμματική και αξιακή αφετηρία. Με τον τρόπο αυτό, φιλοδοξεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ανανεωμένου αλλά και συνεκτικού πολιτικού στίγματος με διάρκεια και προοπτική.
Συντονιστής της Ομάδας
Γιώργος Σιακαντάρης δρ. κοινωνιολογίας Συγγραφέας
Μέλη
- Νίκος Αλατάς Διεθνολόγος Πολιτικός Επιστήμονας
- Πολυμέρης Βόγλης Καθηγητής Κοινωνικής Ιστορίας Παν. Θεσσαλίας
- Δώρα Κοτσακά, Πολιτική Επιστήμονας, Αναπληρώτρια Συντονίστρια ΙΝΑΤ
- Φανή Κουντούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής Επικοινωνίας Πάντειο Πανεπιστήμιο.
- Νίκος Μαραντζίδης, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Παν. Μακεδονίας.
- Ιωάννα Ναούμ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συγκριτικής Γραμματολογίας ΑΠΘ
- Νίκος Ράπτης, Επιχειρηματίας, εκπαιδευτικός.
- Φωτεινή Σιάνου, Συνδικαλίστρια -Φεμινίστρια, Πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων.
- Άρης Στυλιανού Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας ΑΠΘ
- Βασίλης Τσαουσίδης, Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ.
- Θόδωρος Τσέκος, Ομότιμος Καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
- Λάμπρος Φλιτούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Παν. Ιωαννίνων.
