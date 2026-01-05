Έτος αναμονών, μεταβολών αλλά και νέων διεργασιών που εντοπίζονται στην Κεντροαριστερά. Για πρώτη φορά η όλη περιοχή δεν καθορίζεται απλώς από τις κινήσεις των υπαρχόντων σχηματισμών αλλά και από εκείνους που όπως φαίνεται θα μορφοποιηθούν πολιτικά εντός του 2026.

Οι κινήσεις Καρυστιανού επιδρούν οριζόντια σε όλα τα κόμματα και προφανώς και στα αριστερά του τόξου

Οι δεξαμενές του χώρου έχουν συνάφεια αλλά εν πολλοίς οι μετακινήσεις και οι διαδράσεις μεταξύ τους θα συναρτηθούν από την προστιθέμενη πολιτική αξία του καθενός και το μέρος της πίτας που ο καθένας θα διεκδικήσει.

Το νέο σημείο στη ρευστή γεωγραφία είναι οι κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού, που οριζόντια επιδρούν σε όλα τα κόμματα και προφανώς και στα αριστερά του τόξου.

Αλέξης Τσίπρας: Αναζητείται δίαυλος στο δυσαρεστημένο κοινωνικό σώμα

Μέσα στο 2026, όπως αναμένεται, ο Αλέξης Τσίπρας θα δρομολογήσει πιο προωθητικά τον νέο πολιτικό του φορέα. Το βιβλίο του «Ιθάκη» θα συνεχίσει το ταξίδι του εν Ελλάδι, όπου και ατύπως θα είναι μια μέτρηση διαθέσεων και κλίματος για τον πρώην πρωθυπουργό.

Το σύνθημα «αυτοοργάνωσης» που έχει ρίξει ο ίδιος με μια λογική υπέρβασης των υπαρχόντων σχηματισμών αλλά και αυτενέργειας των πολιτών θα δοκιμαστεί επίσης και σε συγκερασμό με νέα πρόσωπα που σταδιακά θα αρχίσουν να πλαισιώνουν τον Αλέξη Τσίπρα και τις κινήσεις του στενού επιτελείου του – το οποίο παρεμπιπτόντως μαζεύεται σε σχεδόν καθημερινή βάση.

Από τη μεριά της λεωφόρου Αμαλίας σκανάρεται κάθε κίνηση και εξέλιξη του πολιτικού σκηνικού, ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός κάνει επαφές και διατηρεί διαύλους με πρόσωπα, ενώ σκανάρεται προφανώς και ο βαθμός αντοχής της κυβέρνησης στο έβδομο έτος ημερών της και με εμπόδια και δυσκολίες με έδαφος τις κοινωνικές της πολιτικές αλλά και τη Δίκη των Τεμπών ή τις εξελίξεις για τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι μετρήσεις επίσης διαβάζονται προσεκτικά από μεριάς Τσίπρα, το όλο rebranding αξιολογείται θετικά ως έντιμο σημείο αναστοχασμού, ενώ και οι αποδομητικές επιθέσεις στον Κυριάκο Μητσοτάκη θα διατηρηθούν και θα κλιμακωθούν, με προφανή στόχευση την άτυπη αλλά ουσιαστική πρόσδεση με το κοινωνικό σώμα που εμφανίζεται δυσαρεστημένο με τη σημερινή κοινωνική συνθήκη.

ΣΥΡΙΖΑ: Περιμένει την Αμαλίας η Κουμουνδούρου

Από μεριάς Κουμουνδούρου, η ηγετική ομάδα του Σωκράτη Φάμελλου θα συνεχίσει μια στρατηγική πρωτοβουλιών εντός και εκτός Βουλής σε πεδία όπως η ακρίβεια, το αγροτικό, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ως προς την ασύμμετρη επίθεση στην κυβέρνηση αλλά και, όπου γίνεται, ως προς την αναζήτηση συμπορεύσεων προοδευτικού χαρακτήρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ «κοιτάει» προς την Αμαλίας, όπου στεγάζεται το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα και ξεδιπλώνονται όλες οι νέες κινήσεις του αλλά δεν θέλουν να διαφαίνεται και να επισημοποιείται μια αίσθηση ετεροκαθορισμού.

Η κίνηση Φάμελλου να επαναλαμβάνει πως ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργός συγκλίνουν στα βασικά έχει θεωρηθεί προς το παρόν πετυχημένη, αφού ανέκοψε ροές της κομματικής βάσης που θα μετεωρίζονταν ή θα μετακινούνταν στη δεξαμενή των «αναποφάσιστων» ή των «παραμενόντων».

«Και η λύση είναι μία: Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για ένα καλύτερο αύριο. Ωστε το 2026 να είναι η χρονιά των θετικών ανατροπών. Και να κάνουμε πράξη την Ελλάδα που μας αξίζει. Την Προοδευτική Ελλάδα» ήταν το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου.

Μια άποψη πάντως που καταγράφεται εντός του εν λόγω κόμματος είναι πως το νέο πολιτικό σκηνικό του 2026 δεν πρέπει να βρει τον ΣΥΡΙΖΑ σε στάση άμυνας ή ρευστοποίησης αλλά, αντίθετα, σε φάση που θα έχει προλάβει και μια είδους ανάταξη, προφανώς και δημοκοπική, αλλά και βήματα συγκλίσεων με όμορα κόμματα. Μια κοινή, πιο προωθητική σύμπλευση με τη Νέα Αριστερά για παράδειγμα που θα επανέφερε τον χώρο στη θέση – θεσμικά – της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Νέα Αριστερά: Αναζητώντας τον χαμένο (αριστερό) χώρο

Η Νέα Αριστερά αναμφίβολα είναι ο χώρος με τις δυνητικά μεγαλύτερες μεταβολές εντός του 2026. Το έτος θα είναι συνεδριακό (22- 25 Ιανουαρίου θα γίνει το προγραμματικό συνέδριο) αλλά δεν είναι βέβαιο – σύμφωνα με άτυπες πηγές – πως ακριβώς η κορυφαία συλλογική διαδικασία και δη προγραμματική θα είναι και ο τελικός τόπος αποσαφήνισης των γραμμών από τις ομάδες του κόμματος. Και οι κινήσεις Τσίπρα εξάλλου αποκωδικοποιούνται και παρακολουθούνται και οι ευρύτερες διεργασίες.

Η ομάδα «λογικής» υπό τον Αλέξη Χαρίτση βλέπει συγκρατημένα τις δυναμικές και εμμένει σε μια γραμμή ανοίγματος και μετώπου ιεραρχώντας και προτάσσοντας τη «ζημιά» από τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη και τον κίνδυνο μιας αύξουσας ιδεολογικής ηγεμονίας εκ δεξιών στο πολιτικό σκηνικό – εξού και η προσεκτική στάση έναντι του ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη υπάρχει πάντα εκείνη η ομάδα κορυφαίων στελεχών (π.χ. Γαβριήλ Σακελλαρίδης) που δεν βλέπει θετικά μια θολούρα μετωπικού τύπου αλλά επεξεργάζεται μια σειρά κινήσεων προς τα αριστερά του τοπίου και με έμφαση στο «ταξικό πρόσημο» και τις ευάλωτες κοινωνικές τάξεις.

Για αυτή τη δεύτερη ομάδα, που πάντως δεν είναι ακριβώς ενιαία αλλά μοιράζεται τους ίδιους περίπου προβληματισμούς, δεν υπάρχει θετική αντιμετώπιση της νέας στάσης Τσίπρα που επίσης «διαβάζεται» ως μια κεντρώα τοποθέτηση στη σκακιέρα. Με επιφύλαξη επίσης σκιαγραφείται από μεριάς Νέα Αριστερά η Μαρία Καρυστιανού, με τον αστερίσκο πως εντάσσεται και εγγράφεται σε μια αντιπολιτική περιοχή του τόξου.

ΠΑΣΟΚ: Σε στάση αναμονής για τους νέους παίκτες

Και το ΠΑΣΟΚ θα έχει συνέδριο εντός του 2026. Αυτό για την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη δεν είναι τυπικό αλλά σε συγκερασμό με μια σειρά κινήσεων που αναζητά και ως προς νέα πρόσωπα – πρόσφατα, λέει το ρεπορτάζ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήθηκε για στελέχωση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη – αλλά και ως προς επιτυχημένα μοντέλα αντιπολίτευσης. Ενα τέτοιο κρίνεται εσωτερικά η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου κατ’ αρχάς και κεντρικά η Μιλένα Αποστολάκη και η Ευαγγελία Λιακούλη σε συνδυασμό με την ομάδα τεκμηρίωσης του κόμματος για το αγροτικό (Θανάσης Πετρόπουλος) κατάφεραν να πιέσουν την κυβέρνηση.

Κάτι που, όπως λένε, ανακλάται και στη στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου για κατάργηση των on line μεταδόσεων αντίστοιχων επιτροπών. Η ηγετική ομάδα Ανδρουλάκη σκανάρει το μομέντουμ, κινείται πολύ προσεκτικά ως προς τους όμορους χώρους, ενώ επίσης είναι σε στάση αναμονής για τις κινήσεις των νέων παικτών.

Αν διασφαλιστεί εξάλλου ένα καλό και έντιμο κλίμα στην Κεντροαριστερά, με τους θεσμικούς της παίκτες και βέβαια όχι από όλους, όπως θα ήθελε η Χαριλάου Τρικούπη, θα ήταν εφικτότερες εξελίξεις μεταξύ των δύο καλπών. Εξάλλου στο ΠΑΣΟΚ μια κυρίαρχη άποψη είναι πως ο Μητσοτάκης δεν θα έχει αυτοδυναμία στις πρώτες κάλπες, όποτε αυτές κι αν στηθούν, άρα θα αποδεσμεύονται άλλες δυναμικές και άλλες δυνατότητες συνεννόησης σε ένα έδαφος πάντα ρεαλισμού.

Μαρία Καρυστιανού: Έχει λαμβάνειν από όλο το πολιτικό τόξο

Ιδού ο άγνωστος Χ και για την Κεντροαριστερά και για τις μεταξύ της διεργασίες. Θα λέγαμε και το εν συνόλω πολιτικό τερέν. Η Μαρία Καρυστιανού φαίνεται πως κλιμακώνει μια στρατηγική για ένα κίνημα πολιτών με κέντρο τη Δικαιοσύνη, τη Δημοκρατία, την Αξιοκρατία. Αυτό είναι η συγκρατημένη εκδοχή του ρεπορτάζ για τη «Μαρία των Τεμπών», αφού μια πιο «προχώ» πληροφορία λέει για επαφές ήδη σε όλες τις περιφέρειες της χώρας με πρόσωπα και για καθημερινή πολιτική άσκηση επί χάρτου από το στενό επιτελείο της με προοπτική νέο κόμμα.

Μια εισήγηση εδώ εντοπίζει ως μομέντουμ την άμεση μορφοποίηση του φορέα και μια έτερη την επίσημη εμφάνισή του πολύ κοντά στις εκλογές. Οι δεξαμενές πάντως που έχει λαμβάνειν, και το λέει σύσσωμη η δημοσκοπική κοινότητα, είναι από όλες τις πλευρές του πολιτικού τόξου, με λιγότερη την επίδραση στον στενό πασοκικό πυρήνα.

Οι κινήσεις της Καρυστιανού πάντως θα συναρτηθούν και ως προς την έκβαση και την εξέλιξη της Δίκης των Τεμπών που θα ξεκινήσει τον Μάρτιο, και ως προς τις εσωτερικές διεργασίες του Συλλόγου θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, αφού αναμένεται με νέες διαδικασίες να υπάρξει ανανέωση του προεδρείου του και άρα οι κινήσεις της Καρυστιανού να μην έχουν άμεση σύνδεση με το σύνολο των συγγενών.

