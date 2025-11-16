newspaper
Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.11.2025 | 12:55
«Χρειάζεται προσοχή» - Πού αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής Τρίτη και Τετάρτη
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος: Η «ανθυγιεινή ζώνη» – Πώς να ενώσεις την κεντροαριστερά
Κόσμος 16 Νοεμβρίου 2025 | 16:00

Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος: Η «ανθυγιεινή ζώνη» – Πώς να ενώσεις την κεντροαριστερά

Η κεντροαριστερά έχει βαρεθεί τόσο την «υγειονομική ζώνη» (Cordon sanitaire) όσο κανείς - Εν τέλει, για να ενώσει κανείς την αριστερά, αρκεί να απεικονίσει τη δεξιά ως πονηρή οπορτουνίστρια που δεν θα διστάσει να συνεργαστεί με την ακροδεξιά για να προωθήσει την ατζέντα της

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
A
A
Vita.gr
Η μέθοδος HEART που χρειάζεται ο εγκέφαλος

Η μέθοδος HEART που χρειάζεται ο εγκέφαλος

Spotlight

Στο τέλος, πέθανε με ένα κλαψούρισμα. Τελικά, όλοι γνώριζαν ότι η αποκαλούμενη «υγειονομική ζώνη» – το «Cordon sanitaire» που λένε οι Γάλλοι – (ή Brandmauer – «τείχος προστασίας» για τους γερμανόφωνους) δεν ήταν ούτε ζώνη ούτε ιδιαίτερα υγιεινή και πολύ λιγότερο… «πυρασφαλής».

Για πολλούς στις Βρυξέλλες, η απόφαση της Πέμπτης από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) να συνεργαστεί με την ακροδεξιά για πρώτη φορά στη νομοθεσία, προκειμένου να ανατραπεί μια σειρά επαχθών κανονισμών για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα, σηματοδότησε τη διέλευση του Ρουβίκωνα.

«Είναι μια μαύρη μέρα για την ευρωπαϊκή δημοκρατία», δήλωσε ο Ρενέ Ρεπάσι, Γερμανός σοσιαλιστής βουλευτής. «Υπνοβατούμε για να παραβιάσουμε ένα ταμπού, το αποτέλεσμα του οποίου είναι απρόβλεπτο».

Ωστόσο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα εξής δεδομένα, όπως αναλύει το Euractiv: Πρώτον, αν οι σοσιαλιστές ήθελαν πραγματικά να αποτρέψουν το σπάσιμο των ταμπού και την «υπνοβασία» για παραβιάσεις, θα μπορούσαν απλώς να είχαν σφυρηλατήσει έναν συμβιβασμό με το ΕΛΚ.

Δεν το έκαναν για έναν απλό λόγο: Η κεντροαριστερά έχει τόσο απηυδήσει από την «υγειονομική ζώνη» όσο κανείς. Σε μια εποχή αυξανόμενης πόλωσης, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να ενώσει κανείς την αριστερή πλευρά του πολιτικού φάσματος από το να απεικονίσει την κεντροδεξιά ως δειλούς οπορτουνιστές που δεν θα σταματήσουν σε τίποτα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με εξτρεμιστές, στην επιδίωξη της ατζέντας τους.

Ένα καλό παράδειγμα αυτού είναι η Ισπανία, όπου το βασικό μήνυμα των σοσιαλιστών του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ ήταν εδώ και καιρό πως η ψήφος για την κεντροδεξιά (Partido Popular) είναι στην πραγματικότητα ψήφος για την ακροδεξιά (Vox).

Αυτό δεν σημαίνει, βεβαίως, ότι η ακροδεξιά δεν αποτελεί κίνδυνο για τους δημοκρατικούς κανόνες. Η πρόσφατη ιστορία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας και των Ηνωμένων Πολιτειών το έχει καταστήσει απολύτως σαφές. Ωστόσο, όταν μεγάλα τμήματα ενός πληθυσμού ψηφίζουν υπέρ αυτών των δυνάμεων, όπως συμβαίνει σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης – συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και της Γερμανίας – η άρνηση συνεργασίας μαζί τους ενισχύει ακόμη περισσότερο την απήχησή τους στους πολίτες.

Κάτι που συμβαίνει ξεκάθαρα στη Γερμανία, όπου η πεισματική επιμονή των Χριστιανοδημοκρατών στη διατήρηση ενός «τείχους προστασίας» (σ.σ. αν και – να θυμίσουμε – ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεν ήταν αρνητικός προεκλογικά, κάτι που απεφεύχθη μετά την «πυροσβεστική» παρέμβαση της Άνγκελα Μέρκελ) βοήθησε να ωθήσει την ακροδεξιά AfD «Εναλλακτική για τη Γερμανία» στην πρώτη θέση, σύμφωνα με μια σειρά πρόσφατων εθνικών δημοσκοπήσεων.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας θα πρέπει να θεωρούνται λιγότερο ως αιτία θρήνου παρά ως μια πολύ καθυστερημένη αναγνώριση της πραγματικότητας.

Η πύλη των ναρκωτικών στην Ευρώπη

Την ίδια ώρα, χιλιάδες εμπορευματοκιβώτια φορτίου προσγειώνονται καθημερινά στο λιμάνι της Αμβέρσας-Μπριζ, ενώ το περιεχόμενό τους αποστέλλεται γρήγορα σε όλη την Ευρώπη. Αλλά τις ίδιες συγκοινωνιακές οδούς που καθιστούν το λιμάνι κεντρικό στις εισαγωγές της ΕΕ εκμεταλλεύονται και οι έμποροι ναρκωτικών, καθιστώντας το ως τον κύριο αγωγό κοκαΐνης, ηρωίνης και συνθετικών ναρκωτικών.

Η αποτυχία να καταπολεμηθεί αυτό και η αξιοσημείωτη αύξηση της βίας που σχετίζεται με τα ναρκωτικά, η οποία έχει σαρώσει τη χώρα, οδήγησε έναν δικαστή να δηλώσει ότι το Βέλγιο κινδυνεύει να γίνει «ναρκοκράτος» – μια δήλωση που επηρέασε μεγάλο μέρος του κοινού.

Οι τοπικές αρχές έχουν εντείνει σημαντικά τις προσπάθειες για να διαταράξουν τις αλυσίδες εφοδιασμού, οδηγώντας σε κατασχέσεις ρεκόρ, ακόμη και απαιτώντας από τη χώρα να επενδύσει σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης. Αλλά καθώς ο αριθμός των πυροβολισμών συνεχίζει να αυξάνεται – όχι μόνο στην πόλη της Αμβέρσας αλλά και στις Βρυξέλλες – υπάρχει μια αυξανόμενη συναίνεση ότι η διακίνηση ναρκωτικών είναι ένα πρόβλημα μεγαλύτερο από το Βέλγιο, το οποίο θα απαιτήσει συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους για να εξαλειφθεί.

Από τότε που έγινε εισαγγελέας των Βρυξελλών πέρυσι, ο Julien Moinil έχει αφοσιωθεί στη μείωση της εγκληματικότητας στα ναρκωτικά. «Δέκα ή είκοσι χρόνια χαλαρότητας δεν μπορούν να διορθωθούν από τη μια μέρα στην άλλη», προειδοποίησε πρόσφατα.

Καθυστέρηση κανόνων και «πράσινες business»

Παράλληλα, η συζήτηση γύρω από τους κανόνες της ΕΕ κατά της αποψίλωσης των δασών έφτασε σε ένα κομβικό σημείο, καθώς η Γερμανία ενέκρινε καθυστέρηση ενός έτους, καθιστώντας την σε ισχύ από τον Δεκέμβριο του 2026 και όχι από τον επόμενο μήνα. Η νομοθεσία – η οποία θα απαιτούσε από τους εισαγωγείς κακάο, καφέ, φοινικέλαιου, βοοειδών, ξυλείας και καουτσούκ να αποδείξουν ότι τα προϊόντα τους δεν συνδέονται με την αποψίλωση των δασών – θα μπορούσε να τροποποιηθεί ακόμη περισσότερο, καθώς χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, πιέζουν να την επανεξετάσουν τον Απρίλιο.

Το Βερολίνο υποστηρίζει επίσης την απλούστευση της Κομισιόν για τους μικρούς αγρότες και τους δασοκόμους στην ΕΕ, αλλά προχωρά ένα βήμα παραπέρα, πιέζοντας για ελαφρύτερες απαιτήσεις για «μεικτές επιχειρήσεις» – για παράδειγμα, ξενοδοχεία που έχουν παράλληλα και δασικές δραστηριότητες.

Θα… προσγειωθεί απότομα το FCAS;

Εν τω μεταξύ, το Future Air Combat System, το οποίο θα δει την Γερμανία και την Γαλλία να ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη του μαχητικού αεροσκάφους επόμενης γενιάς της Ευρώπης, έχει κατακλυστεί από διαφωνίες μεταξύ των ηγετών του κλάδου, καθώς ο Γάλλος κατασκευαστής Dassault απείλησε να προχωρήσει το έργο χωρίς τη γερμανική Airbus Defence.

Το ρήγμα μεταξύ των δύο εργολάβων έχει μεγαλώσει, καθώς ο Γερμανός εργολάβος έχει εκφράσει την απογοήτευσή του για την Dassault, η οποία θέλει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη του τζετ, αποκλείοντας πιθανώς την Airbus Defense από τη λήψη αποφάσεων.

Το επιχείρημα έγινε αντιληπτό από τον υπουργό Άμυνας της Γαλλίας, ο οποίος είπε ότι η Γερμανία δεν έχει την τεχνογνωσία για να αναπτύξει το δικό της τζετ. Τα σχόλιά της δημιούργησαν περαιτέρω αμφιβολίες για το μέλλον του έργου.

Η Γερμανία κάνει πίσω στη χρηματοδότηση του κλίματος

Τέλος, μετά από 15 ώρες εξαντλητικών ολονύχτιων συνομιλιών για τον προϋπολογισμό, το Βερολίνο έριξε μια «βόμβα» στο Μπελέμ της Βραζιλίας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η ετήσια σύνοδος Cop30 για το κλίμα – μειώνοντας τη χρηματοδότηση.

Τα χρήματα από τα έθνη που πλούτισαν πουλώντας ορυκτά καύσιμα, τα οποία πηγαίνουν στις αναπτυσσόμενες χώρες, είναι ένα βασικό θέμα στις συνομιλίες κάθε χρόνο – με τη Γερμανία να περικόπτει και την επίτευξη νέας συμφωνίας ύψους 300 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2035 να απομακρύνεται ακόμη περισσότερο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
LNG: Η νέα συμφωνία που ενισχύει την ελληνική θέση

LNG: Η νέα συμφωνία που ενισχύει την ελληνική θέση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η μέθοδος HEART που χρειάζεται ο εγκέφαλος

Η μέθοδος HEART που χρειάζεται ο εγκέφαλος

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Επικαιρότητα
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Τι προβλέπει το deal με την Naftogaz

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Τι προβλέπει το deal με την Naftogaz

inWellness
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Μεγάλη συνωμοσία»: Οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί του Τραμπ που πιστεύουν πως το «βαθύ κράτος» πολεμά τον πρόεδρό τους
Νομικός πόλεμος 16.11.25

«Μεγάλη συνωμοσία»: Οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί του Τραμπ που πιστεύουν πως το «βαθύ κράτος» πολεμά τον πρόεδρό τους

Τις τελευταίες εβδομάδες, ακροδεξιοί influencers υποστηρίζουν ότι βρέθηκε ο κατάλληλος εισαγγελέας ώστε να κινηθεί η νομική διαδικασία εναντίον των πολιτικών αντιπάλων του Ντόναλντ Τραμπ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τζόζεφ Στίγκλιτς: Διπλός κίνδυνος για την Ευρώπη
Συνέντευξη 16.11.25

Τζόζεφ Στίγκλιτς: Διπλός κίνδυνος για την Ευρώπη

Από τη μια οι κακές οικονομικές επιδόσεις και από την άλλη μια διχασμένη κοινωνία εάν κάνει περικοπές στην πρόνοια, προειδοποιεί μιλώντας στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο αμερικανός οικονομολόγος

Μαρία Βασιλείου
«Τυφώνας Έπσταϊν» στον Λευκό Οίκο – Ο Ντόναλντ Τραμπ υπό πίεση, οι διχασμένοι MAGA σε αναβρασμό
Τα πάντα ρει 16.11.25

«Τυφώνας Έπσταϊν» στον Λευκό Οίκο – Ο Ντόναλντ Τραμπ υπό πίεση, οι διχασμένοι MAGA σε αναβρασμό

Με την υπόθεση Έπσταϊν να επισκιάζει τη δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, «αντάρτες» στο κίνημα MAGA ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα σε Κίνα και Ιαπωνία για Ταϊβάν και τα διαφιλονικούμενα νησιά Σενκάκου / Νταογιού
«Ειρηνικός» Ωκεανός 16.11.25

Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα σε Κίνα και Ιαπωνία για Ταϊβάν και τα διαφιλονικούμενα νησιά Σενκάκου / Νταογιού

Στόλος πλοίων της Κινεζικής Ακτοφυλακής έκανε διέλευση από τα νησιά Σενκάκου / Νταόγιου, τα οποία θεωρούνται διαφιλονικούμενα ανάμεσα στην Κίνα και την Ιαπωνία

Σύνταξη
Μαδούρο: Χαρακτηρίζει «ανεύθυνες» τις στρατιωτικές ασκήσεις του Τρινιντάντ και Τομπάγκο με τις ΗΠΑ
Κόσμος 16.11.25

Μαδούρο: Χαρακτηρίζει «ανεύθυνες» τις στρατιωτικές ασκήσεις του Τρινιντάντ και Τομπάγκο με τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλα, Νικολάς Μαδούρο, χαρακτήρισε ανεύθυνες τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν για νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πριν από τα Χριστούγεννα
Κόσμος 16.11.25

Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν για νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πριν από τα Χριστούγεννα

Ρωσία και Ουκρανία, φέρονται να συμφώνησαν για νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων στα πλαίσια των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης σύμφωνα με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: H Κορίνα Ματσάδο απευθύνεται στον λαό, την ώρα που έχουν αρχίσει τα σαμποτάζ – «Ήδη συμβαίνει»
Μήνυμα - προειδοποίηση 16.11.25

H Κορίνα Ματσάδο απευθύνεται στη Βενεζουέλα, την ώρα που έχουν αρχίσει τα σαμποτάζ - «Ήδη συμβαίνει»

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Κορίνα Ματσάδο, απευθύνθηκε στον λαό και τις ένοπλες δυνάμεις, την ώρα που έχουν ήδη αρχίσει οι επιχειρήσεις σαμποτάζ στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Ρούμπιο δήλωσε πως τα αντιαεροπορικά συστήματα της Ουκρανίας καταστρέφονται πολύ γρήγορα [βίντεο]
«Σε μια βδομάδα» 16.11.25

Ο Ρούμπιο δήλωσε πως τα αντιαεροπορικά συστήματα της Ουκρανίας καταστρέφονται πολύ γρήγορα

Ο Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις καταστρέφουν τα συστήματα αεράμυνας της Ουκρανίας σε λίγες μέρες και προειδοποιεί ότι η συρρίκνωση του ενεργειακού δικτύου της επιδεινώνει την κρίση.

Σύνταξη
Έντεκα τραυματίες κατά τη διάρκεια αγώνα καταστροφής αυτοκινήτων στην Αυστραλία – Τι είναι [βίντεο]
Demolition Derby 16.11.25

Έντεκα τραυματίες κατά τη διάρκεια αγώνα καταστροφής αυτοκινήτων στην Αυστραλία - Τι είναι

Οι αγώνες καταστροφής αυτοκινήτων είναι από τους πιο παλιούς και επικίνδυνους στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπως φάνηκε ξανά στην Αυστραλία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: Νέα έκκληση Ζελένσκι στους συμμάχους για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας
Κόσμος 16.11.25

Ουκρανία: Νέα έκκληση Ζελένσκι στους συμμάχους για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απηύθυνε νέα έκκληση προς τους συμμάχους του για μεταφορά συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ρωσικές επιθέσεις

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η εξομολόγηση του Λεβαντόφσκι για την Μπαρτσελόνα και για το μέλλον του
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Η εξομολόγηση του Λεβαντόφσκι για την Μπαρτσελόνα και για το μέλλον του

«Είμαι ήρεμος. και δεν βιάζομαι», δήλωσε ο Λεβαντόφσκι, ο οποίος αναφέρθηκε και στους νεαρούς συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα. «Η καριέρα μου πλησιάζει προς το τέλος της», παραδέχθηκε

Βάιος Μπαλάφας
Μετά την αποτυχία του «Springsteen», έχει καμία σημασία άραγε η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Μoonwalking 16.11.25

Μετά την αποτυχία του «Springsteen», έχει καμία σημασία άραγε η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;

Τα τραγούδια του Τζάκσον επέστρεψαν στα charts και το trailer της βιογραφικής ταινίας συγκέντρωσε 116 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες, ωστόσο υπάρχει μια ορισμένη διστακτικότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κλιματική αλλαγή: Ανέτοιμες οι ευρωπαϊκές πόλεις – Υποδομές στα όριά τους, πόροι που δεν φτάνουν
Έρευνα 16.11.25

Ανέτοιμες οι ευρωπαϊκές πόλεις απέναντι στην κλιματική απειλή - Υποδομές στα όριά τους, πόροι που δεν φτάνουν

Σχεδόν το ένα πέμπτο των 54 πόλεων που αναλύθηκαν κατά την έρευνα Eurocities Pulse Mayors παραμένουν απροετοίμαστες για τους μελλοντικούς κινδύνους από την κλιματική αλλαγή και τα ακραία φαινόμενα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Προμηθέας Πάτρας – Ολυμπιακός
Stoiximan GBL 16.11.25

LIVE: Προμηθέας Πάτρας – Ολυμπιακός

LIVE: Προμηθέας Πάτρας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Προμηθέα Πάτρας – Ολυμπιακός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Λέει ότι δεν είναι ο Χάρι Πότερ αλλά οι πολίτες καλούνται να γίνουν για να τα βγάλουν πέρα»
Πολιτική Γραμματεία 16.11.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Λέει ότι δεν είναι ο Χάρι Πότερ αλλά οι πολίτες καλούνται να γίνουν για να τα βγάλουν πέρα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό αναφορικά με τα όσα είπε στην Βουλή για την ακρίβεια λέγοντας ότι «η κοινωνία δεν ζητά θαύματα αλλά ένα επεξεργασμένο σχέδιο»

Σύνταξη
Μεγάλο «διπλό» της Μπαχτσεσεχίρ στην έδρα της Εφές με την… υπογραφή του Φλιν που ακούγεται για τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 16.11.25

Μεγάλο «διπλό» της Μπαχτσεσεχίρ στην έδρα της Εφές με την… υπογραφή του Φλιν που ακούγεται για τον Ολυμπιακό

Μεγάλη νίκη της Μπαχτσεσεχίρ στην έδρα της Αναντολού Εφές με 78-75, με τον Μαλακάι Φλιν, που ακούστηκε για τον Ολυμπιακό να «καθαρίζει» το ματς

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε Ζελέσνκι: Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στον ουκρανικό λαό – Θα παράσχουμε συνδρομή στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση
Πολιτική 16.11.25

Μητσοτάκης σε Ζελέσνκι: Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στον ουκρανικό λαό – Θα παράσχουμε συνδρομή στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση

Ο έλληνας πρωθυπουργός τόνισε πως ταχθήκαμε υπέρ της Ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας και πως πλέον «οι σχέσεις των χωρών μας αποκτούν μία νέα κρίσιμη πτυχή»

Σύνταξη
«Αόρατη αναπηρία» – Η Μπέλα Χαντίντ μιλάει για τη διαρκή «ιατρική ανησυχία» στη μάχη της με τη νόσο του Lyme
Ο αγώνας της 16.11.25

«Αόρατη αναπηρία» - Η Μπέλα Χαντίντ μιλάει για τη διαρκή «ιατρική ανησυχία» στη μάχη της με τη νόσο του Lyme

Η Μπέλα Χαντίντ μοιράζεται τις σκέψεις της για τον συνεχιζόμενο αγώνα της με τη νόσο του Lyme έχοντας πάντα τη μητέρα της, Γιολάντα, στο πλάι της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εκτός σχεδίου δόμηση: Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες μικρών οικοπέδων – Ποιες περιπτώσεις αφορά η νέα ρύθμιση
Εκτός σχεδίου 16.11.25

Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες μικρών οικοπέδων - Ποιες περιπτώσεις αφορά η νέα ρύθμιση

Τελευταία ευκαιρία για άδειες μικρών οικοπέδων επιχειρεί να δώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Παράταση έως 30.6.2026 για προεγκρίσεις και αιτήσεις βεβαιώσεων για εκτός σχεδίου δόμηση

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Αντιπροσωπεία του ΠAΣOΚ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου
Πολιτική 16.11.25

Αντιπροσωπεία του ΠAΣOΚ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου

Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν οι βουλευτές: Δημήτρης Μάντζος, Ράνια Θρασκιά, Χριστίνα Σταρακά, Παύλος Χρηστίδης, και ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Κουτσούκος

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο