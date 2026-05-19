Συμβαίνει τώρα:
19.05.2026 | 21:23
Ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Fitch: Ισχυρές οι αντοχές της Ελλάδας – Ποιο είναι το «αγκάθι»
Οικονομικές Ειδήσεις 19 Μαΐου 2026, 19:31

Ο οίκος Fitch προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης το 2026, κυρίως λόγω των αρνητικών επιπτώσεων από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Η ελληνική οικονομία διατηρεί ισχυρές αντοχές, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις πιέσεις στο διεθνές εμπόριο, αναφέρει η Fitch, επισημαίνοντας πως η ανάπτυξη της χώρας κινήθηκε σταθερά πάνω από το 2% την περίοδο 2023-2025.

Ο οίκος προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης το 2026, κυρίως λόγω των αρνητικών επιπτώσεων από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ωστόσο σημειώνει ότι η οικονομία θα συνεχίσει να στηρίζεται από την τελευταία χρονιά των επενδυτικών κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ (Next Generation EU).

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η Fitch εκτιμά ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει σταδιακά να συγκλίνει εισοδηματικά με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης, με δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 2%. Βασικός μοχλός ανάπτυξης αναμένεται να παραμείνει η εγχώρια ζήτηση, χάρη στην αύξηση των επενδύσεων, τη σταδιακή βελτίωση των οικονομικών των νοικοκυριών και τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της απασχόλησης.

Fitch: Οι δημοσιονομικές επιδόσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο οίκος στη δημοσιονομική επίδοση της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα κατέγραψε πλεονάσματα άνω του 1% του ΑΕΠ το 2024 και το 2025, επίδοση που χαρακτηρίζεται εξαιρετική σε σύγκριση τόσο με άλλες χώρες της ίδιας πιστοληπτικής κατηγορίας όσο και με τα μέλη της ευρωζώνης. Η Fitch αποδίδει τη θετική εικόνα στα αυξημένα διαρθρωτικά έσοδα από τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και στον αυστηρό έλεγχο των δαπανών.

Για το 2026 προβλέπει πλεόνασμα 0,8% του ΑΕΠ και για το 2027 πλεόνασμα 0,7%, παρά τη χαλάρωση ορισμένων δημοσιονομικών μέτρων, όπως οι παρεμβάσεις στήριξης για την ενέργεια.

Παράλληλα, η Fitch θεωρεί ιδιαίτερα αξιόπιστη τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης στη δημοσιονομική πειθαρχία, επισημαίνοντας ότι αυτή έχει αποδειχθεί στην πράξη κατά τη μεταπανδημική περίοδο και ενισχύεται από τη γενικότερη κοινωνική συναίνεση υπέρ συνετών δημοσιονομικών πολιτικών. Υπενθυμίζει μάλιστα ότι τον Ιούλιο του 2025 η Βουλή ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία νέο εθνικό δημοσιονομικό κανόνα που προβλέπει διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων.

Αποκλιμάκωση χρέους

Σύμφωνα με τον οίκο, σημαντική παραμένει και η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ μειώθηκε σχεδόν κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες την περίοδο 2024-2025, φτάνοντας στο 146% του ΑΕΠ, εξέλιξη που αποδίδεται στην ανθεκτική ανάπτυξη και στα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Παρά τη βελτίωση, το επίπεδο χρέους εξακολουθεί να είναι περίπου 2,5 φορές υψηλότερο από τον μέσο όρο των χωρών με αξιολόγηση BBB.

Η Fitch εκτιμά πάντως ότι η πτωτική πορεία θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, με το χρέος να προσεγγίζει το 120% του ΑΕΠ έως το 2030, χάρη στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και στα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Επιπλέον, τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, επιτρέποντας την πρόωρη αποπληρωμή δανείων και την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών για τα επόμενα τρία χρόνια.

Το «αγκάθι»

Ωστόσο, η Fitch εντοπίζει αδυναμίες στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, σημειώνοντας ότι το έλλειμμα παραμένει επίμονα υψηλό. Αν και περιορίστηκε το 2025, οι αυξημένες τιμές ενέργειας αναμένεται να προκαλέσουν νέα διεύρυνση φέτος. Από το 2023 και μετά, το έλλειμμα κινείται κατά μέσο όρο γύρω στο 6% του ΑΕΠ, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο των χωρών BBB.

Η χαμηλή αποταμίευση θεωρείται βασική διαρθρωτική αιτία, ενώ οι επενδύσεις με υψηλή εισαγωγική εξάρτηση αναμένεται να εντείνουν τις πιέσεις τα επόμενα χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, η συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωζώνη περιορίζει τους εξωτερικούς χρηματοδοτικούς κινδύνους.

Για τις τράπεζες

Θετική είναι και η αξιολόγηση για το τραπεζικό σύστημα. Η Fitch αναβάθμισε το 2025 τις συστημικές ελληνικές τράπεζες σε επενδυτική βαθμίδα, επικαλούμενη τη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος και των πιστωτικών τους προφίλ.

Ο οίκος σημειώνει ότι οι τράπεζες διαθέτουν πλέον ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση, σταθερή χρηματοδότηση μέσω καταθέσεων και έχουν ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό την εξυγίανση των χαρτοφυλακίων τους. Εκτιμά ακόμη ότι ο τραπεζικός κλάδος θα συνεχίσει να ωφελείται από την ανθεκτική ανάπτυξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τέλος, η Fitch υπογραμμίζει ότι οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι για την Ελλάδα παραμένουν χαμηλοί, χάρη στο ευνοϊκό προφίλ του δημόσιου χρέους, τη μεγάλη μέση διάρκεια αποπληρωμής, που φτάνει τα 19 χρόνια, και τα χαμηλά επιτόκια δανεισμού. Όπως αναφέρει, το μέσο επιτόκιο εξυπηρέτησης του χρέους βρίσκεται περίπου στο 1,5%, σημαντικά χαμηλότερα από τον ονομαστικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, ο οποίος εκτιμάται κοντά στο 4%, στοιχείο που λειτουργεί υποστηρικτικά για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.

Πηγή: ΟΤ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων

Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
Διεθνής Οικονομία 20.05.26

Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται

Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
PS2: Κίνα και Ρωσία γράφουν ξανά τον ενεργειακό χάρτη – Το «Big Deal» που προωθούν Πούτιν και Σι
PS2 19.05.26

Κίνα και Ρωσία γράφουν ξανά τον ενεργειακό χάρτη - Το «Big Deal» που προωθούν Πούτιν και Σι

Το σχέδιο για τον αγωγό φυσικού αερίου «Power of Siberia 2» σε μια εποχή έντονης ενεργειακής αστάθειας. Η… παράκαμψη από τις ασταθείς θαλάσσιες διαδρομές της Μέσης Ανατολής και τι αλλάζει στον ενεργειακό χάρτη από τις συμφωνίας της Κίνας με τη Ρωσία.

Στράτος Ιωακείμ
Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια – Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές
Διεθνής Οικονομία 19.05.26

Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια - Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters
Οι εκτιμήσεις 19.05.26

Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters

Σχεδόν 85% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters από τις 14 έως τις 19 Μαΐου, 83 από τους 101, προέβλεψαν ότι το βασικό επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό στο εύρος 3,50%-3,75%

Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;
Διεθνής Οικονομία 19.05.26

Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;

Πώς θα μπορούσε να μοιάζει η επόμενη οικονομική κρίση; Και με τις διεθνείς σχέσεις το 2026 να βρίσκονται σε πιο τεταμένη κατάσταση από ό,τι το 2008, θα διαθέτουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τα εργαλεία για να την αντιμετωπίσουν; - Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νέο καμπανάκι από τον ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία
Δήλωση Κόρμαν 19.05.26

Νέο καμπανάκι από τον ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία

Ο ΟΟΣΑ ήταν ήδη ο πρώτος μεγάλος διεθνής οργανισμός που προειδοποίησε τον Μάρτιο ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τροφοδοτήσει τις αυξήσεις των τιμών και θα περιορίσει την οικονομική δραστηριότητα

Τετραήμερη εργασία: Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα είναι κανόνας και όχι εξαίρεση – Το πείραμα που πέτυχε
Οικονομία 19.05.26

Τετραήμερη εργασία: Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα είναι κανόνας και όχι εξαίρεση – Το πείραμα που πέτυχε

Το 2019 η Ισλανδία δοκίμασε πιλοτικά την τετραήμερη εργασία. Σήμερα, το 86% των κατοίκων δουλεύει με μειωμένο ωράριο, χωρίς μείωση αποδοχών. Οι λόγοι που το πείραμα πέτυχε.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακίνητα: Ασυγκράτητη η άνοδος των τιμών
Οικονομία 19.05.26

Ακίνητα: Ασυγκράτητη η άνοδος των τιμών

Βαθαίνει η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: 6 στους 10 χαρακτηρίζουν από «οριακό» έως «μη βιώσιμο» το κόστος αγοράς ή ενοικίασης κατοικίας

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ

Ισοπαλία-κλειδί για τους γηπεδούχους καθώς η Μπόρνμουθ βγαίνει πρώτη φορά στην Ευρώπη, όμως πανηγυρίζει και η Αρσεναλ που κατέκτησε το πρωτάθλημα, μετά την γκέλα της Σίτι

«Φταίει» το φυτοπλαγκτόν για την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας; – Οι εξηγήσεις Κολυδά
Ελλάδα 19.05.26

«Φταίει» το φυτοπλαγκτόν για την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας; – Οι εξηγήσεις Κολυδά

Μεταξύ των πιθανών πηγών που εξετάζονται περιλαμβάνονται λιμενικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή ακόμη και φαινόμενα που σχετίζονται με φυτοπλαγκτόν.

Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος
«Ειρωνεία;» 19.05.26

Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος

Η πρώτη ιστορική περιοδεία της Μισέλ Ομπάμα στην Αυστραλία ξεκίνησε από τη Μελβούρνη, με όλα όσα είπε να προκαλούν αίσθηση και αντιδράσεις

Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»
Επικαιρότητα 19.05.26

Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»

«Όλες οι ανακριτικές πράξεις ενεργούνται από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως το άρθρο 16β παράγραφος 1 του νόμου 4786/2021» σημείωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.

LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 19.05.26

LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ

LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Τότεναμ για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Στο δρόμο προς τις κάλπες με άγνωστους Χ – Η είσοδος Τσίπρα και Καρυστιανού, εν αναμονή Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Στο δρόμο προς τις κάλπες με άγνωστους Χ – Η είσοδος Τσίπρα και Καρυστιανού, εν αναμονή Σαμαρά

Το ερώτημα των επόμενων εκλογών είναι διττό: πρώτον ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας στις πρώτες εκλογές και δεύτερον ποιο κόμμα θα αναλάβει τα ηνία της αντιπολίτευσης.

Δημοσκόπηση: Συντριπτική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση – Πορεία προς τα πίσω, συμπιεσμένα εισοδήματα και θεσμική απαξίωση
Δημοσκόπηση 19.05.26

Συντριπτική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση - Πορεία προς τα πίσω, συμπιεσμένα εισοδήματα και θεσμική απαξίωση

Μια βαθιά και σχεδόν οριζόντια κοινωνική απογοήτευση, αναδεικνύει πρόσφατη δημοσκόπηση. Η ελληνική κοινωνία εκπέμπει σήμα κινδύνου, με την πλειονότητα των πολιτών να δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τα πίσω και απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα ότι έχουμε επιστρέψει στην προ κρίσης «κανονικότητα».

Καιρός: Σκηνικό φθινοπώρου και ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Έπιασε βροχή.... 19.05.26

Σκηνικό φθινοπώρου και ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα - Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα

Μια ξαφνική νεροποντή ξάφνιασε κατοίκους και τουρίστες που βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα σε λίγα λεπτά, το σκηνικό άρχισε να θυμίζει φθινόπωρο, καθώς άρχισαν να ξεπροβάλουν ομπρέλες και αδιάβροχα.

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 19.05.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

