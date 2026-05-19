Wall Street Journal: Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν ιρανικό τάνκερ στον Ινδικό Ωκεανό

Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν το βράδυ της Δευτέρας ένα πετρελαιοφόρο το οποίο φέρεται να έχει δεσμούς με το Ιράν, το οποίο έπλεε στον Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με τρεις αμερικανούς αξιωματούχους, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απειλεί να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Το πετρελαιοφόρο το οποίο πλέει με σημαία Μποτσουάνας, γνωστό ως Skywave, (σ.σ. στην φωτογραφία με το προηγούμενό του όνομα, Blue Sky) είχε υποβληθεί σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ τον Μάρτιο για τον ρόλο του στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου. Τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων έδειξαν ότι έπλεε ακριβώς δυτικά της Μαλαισίας την Τρίτη, αφού διέσχισε το Στενό της Μαλάκα.

Το πλοίο θεωρείται ότι φορτώθηκε με περισσότερα από ένα εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου στο νησί Χαργκ του Ιράν τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με μεσάζοντες και δεδομένα της Lloyds List Intelligence.

Είναι το τρίτο πετρελαιοφόρο που συνδέεται με το Ιράν που κατασχέτουν οι ΗΠΑ

Αυτή είναι τουλάχιστον η τρίτη φορά που οι ΗΠΑ κατάσχεσαν ένα πετρελαιοφόρο στο πλαίσιο των μονομερών κυρώσεων εναντίον πλοίων του «σκιώδους στόλου» που συνδέονται με το Ιράν. Οι ενέργειες αυτές είναι ξεχωριστές από τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ο οποίος πραγματοποιείται στον Κόλπο του Ομάν και στην Αραβική Θάλασσα.

Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν άλλα πλοία, το Majestic X και το Tifani, στον Ινδικό Ωκεανό τον Απρίλιο στην περιοχή ευθύνης της INDOPACOM, δηλαδή σε Ινδικό και Ειρηνικό Ωκεανό. Μέχρι στιγμής η INDOPACOM, δεν έχει σχολιάσει την είδηση στα επίσημα μέσα της στα κοινωνικά δίκτυα ή την ιστοσελίδα της.

Η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να ασκεί πίεση στην Τεχεράνη να αποδεχτεί όλες τις απαιτήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι θα πραγματοποιούσε νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, αλλά ότι η επίθεση αναβλήθηκε για τις προσεχείς ημέρες κατόπιν αιτήματος των συμμάχων του Κόλπου και συγκεκριμένα των ηγετών των ΗΑΕ, της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ.

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο στην Wall Street Journal η οποία δημοσίευσε πρώτη την είδηση.

Οι κυρώσεις επιβλήθηκαν στο παλαιό όνομα του πλοίου, το BLUE GULF (T8A4799), αναγνωρισμένο τότε ως πετρελαιοφόρο υπό σημαία Παλάου (νυν σημαία Μποτσουάνας) με αριθμό νηολογίου IMO 9328716, συνδεόμενο με το Ιράν ως [IRAN-EO13902] και με την εταιρεία UNITED TANKERS LTD, όπως αναφέρουν οι αμερικανικές κυρώσεις της 13ης Μαρτίου του 2025.