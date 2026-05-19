19.05.2026 | 13:54
Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
Σμότριχ: «Το ΔΠΔ εκδίδει ένταλμα σύλληψης μου» – Τι υποστήριξε ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός
Κόσμος 19 Μαΐου 2026, 16:01

Σμότριχ: «Το ΔΠΔ εκδίδει ένταλμα σύλληψης μου» – Τι υποστήριξε ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός

Ο Μπεζαλέλ Σμότριχ είναι ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ - Τι δήλωσε για το ΔΠΔ, το οποίο δεν σχολίασε την τοποθέτησή του

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριχ δήλωσε σήμερα ότι έλαβε γνώση ότι ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης (ΔΠΔ) υπέβαλε «μυστικό» αίτημα για έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος του.

Το γραφείο του εισαγγελέα του ΔΠΔ αρνήθηκε να σχολιάσει, επικαλούμενο την εμπιστευτικότητα της διαδικασίας

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο Σμότριχ δεν διευκρίνισε ποιος τον ενημέρωσε για το ένταλμα δεδομένου ότι η διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων είναι εμπιστευτική. Επίσης, δεν αποκάλυψε τους λόγους που το ΔΠΔ επιδιώκει την έκδοση εντάλματος σύλληψής του.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Το γραφείο του εισαγγελέα του ΔΠΔ αρνήθηκε να σχολιάσει, επικαλούμενο την εμπιστευτικότητα της διαδικασίας.

Εισαγγελείς μπορούν να υποβάλουν εμπιστευτικό αίτημα σε δικαστές, οι οποίοι καλούνται να διαπιστώσουν αν υπάρχουν εύλογοι λόγοι για να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ένας ύποπτος έχει διαπράξει εγκλήματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του ΔΠΔ, προκειμένου να εγκρίνουν το αίτημα.

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι τον ενημέρωσαν πως το Δικαστήριο «υπέβαλε μυστικό αίτημα για διεθνές ένταλμα σύλληψης εναντίον του».

Για τα προηγούμενα εντάλματα του ΔΠΔ

Όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τον Νοέμβριο του 2024, το ΔΠΔ εξέδωσε εντάλματα σύλληψης εις βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας του Ισραήλ Γιόαβ Γκάλαντ, καθώς και κατά ηγετικού στελέχου της Χαμάς Ιμπραήμ Αλ-Μάσρι, για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στον διετή πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο Σμότριχ χαρακτήρισε τα εντάλματα σύλληψης εναντίον Ισραηλινών αξιωματούχων «κήρυξη πολέμου» από την Παλαιστινιακή Αρχή, απηχώντας προφανώς την οργή της ισραηλινής κυβέρνησης για αυτό που θεωρεί παλαιστινιακή υποστήριξη για την ανάληψη διεθνούς δικαστικής δράσης σχετικά τον πόλεμο στη Γάζα.

Η Βρετανία και τέσσερις άλλες χώρες επέβαλαν πέρυσι κυρώσεις κατά του Σμότριτς και ενός άλλου ακροδεξιού Ισραηλινού υπουργού, τον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, κατηγορώντας τους ότι επανειλημμένα υποκινούν βία κατά τωνΠαλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Ο Σμότριχ έχει καλέσει για μόνιμη κατάκτηση της Λωρίδας της Γάζας και την επανεγκατάσταση εβραϊκών οικισμών στον παλαιστινιακό θύλακα, οικισμών που το Ισραήλ εγκατέλειψε το 2005.

Ο Νετανιάχου έχει απορρίψει τις θέσεις αυτές του Σμότριχ.

ΔΕΗ: Εκτοξεύτηκαν στα 14 δισ. ευρώ οι προσφορές για την ΑΜΚ

Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

Μυτιληναίος: Προειδοποίηση για πολιτική αστάθεια και κόστος ενέργειας

Γερμανία: Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη στην Ανατολική Γερμανία - Αγνοούνται τρεις άνθρωποι

Λίβανος: Νέα εντολή εκκένωσης από τις IDF – Ξεπέρασαν τις 3.000 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις
Νέα εντολή εκκένωσης από τις IDF στον Λίβανο - Ξεπέρασαν τις 3.000 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις

Λετονία: Η Ουκρανία σχεδιάζει επιθέσεις από το έδαφος της χώρας της Βαλτικής, λέει η Ρωσία
Η Ουκρανία σχεδιάζει επιθέσεις από το έδαφος της Λετονίας, λέει η Ρωσία - «Δεν θα σας προστατεύσει το ΝΑΤΟ»

Ευρώπη: Είναι προετοιμασμένη για τις νέες υγειονομικές απειλές; – Οι δύο νέοι κανονισμοί, πώς ενεργοποιούνται
Είναι η Ευρώπη προετοιμασμένη για τις νέες υγειονομικές απειλές; - Οι δύο νέοι κανονισμοί, πώς ενεργοποιούνται

Ισπανία: Σκότωσε τους γονείς του, τραυμάτισε τον επτά μηνών γιο του και τρία ακόμα άτομα – Παραδόθηκε ο δράστης
Αιματηρό περιστατικό στην Ισπανία: Σκότωσε τους γονείς του, τραυμάτισε τον επτά μηνών γιο του και τρία ακόμα άτομα

Στ. Κασσελάκης: Ανατροπή στην πρωτόδικη απόφαση – Αθώος για το πόθεν έσχες ενώ ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Ανατροπή στην πρωτόδικη απόφαση για Κασσελάκη - Αθώος για το πόθεν έσχες ενώ ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Παραιτήθηκε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιος Καλπάκης – Τι αναφέρει στην επιστολή του
Παραιτήθηκε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιος Καλπάκης – Τι αναφέρει στην επιστολή του

Τον… χαβά του ο Γιανάι: «Είμαστε καλύτεροι από Παναθηναϊκό και Βαλένθια»
Τον… χαβά του ο Γιανάι: «Είμαστε καλύτεροι από Παναθηναϊκό και Βαλένθια»

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη

Η πρώτη σκηνοθέτις του ελληνικού σινεμά: Η αγνοημένη «Εύα» της Μαρίας Πλυτά στις Κάννες
Η πρώτη σκηνοθέτις του ελληνικού σινεμά: Η αγνοημένη «Εύα» της Μαρίας Πλυτά στις Κάννες

Τέλος σε μια «κατάρα» 71 ετών: Η Ελβετία επιτρέπει ξανά τους αγώνες ταχύτητας σε πίστα
Τέλος σε μια «κατάρα» 71 ετών: Η Ελβετία επιτρέπει ξανά τους αγώνες ταχύτητας σε πίστα

Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;
Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;

Οι σκιές του Έπσταϊν: Η κατάθεση της φύλακα, το «ύστατο» σημείωμα και ο συγκρατούμενος με τετράκις ισόβια
Οι σκιές του Έπσταϊν: Η κατάθεση της φύλακα, το «ύστατο» σημείωμα και ο συγκρατούμενος με τετράκις ισόβια

ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης

Μαραντόνα, ετών 19: Το γκολ του αιώνα που… παραλίγο να μπει 6 χρόνια νωρίτερα (vids)
Μαραντόνα, ετών 19: Το γκολ του αιώνα που… παραλίγο να μπει 6 χρόνια νωρίτερα (vids)

Κεσσές: Θλιβερή η απόφαση Τζαβέλλα να μην εμφανιστεί στη Βουλή – Επέλεξε να κρυφτεί, συνέβαλε στη συγκάλυψη των υποκλοπών
Κεσσές: Θλιβερή η απόφαση Τζαβέλλα να μην εμφανιστεί στη Βουλή – Επέλεξε να κρυφτεί, συνέβαλε στη συγκάλυψη των υποκλοπών

Μήνυμα Επιτροπής σε Τουρκία: Καμία ανοχή σε παράνομη αλιεία και σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών
Μήνυμα Επιτροπής σε Τουρκία: Καμία ανοχή σε παράνομη αλιεία και σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

