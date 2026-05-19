Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες από πυροβολισμούς στην Ισπανία

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο τη Δευτέρα το βράδυ στην πόλη ελ Εχίδο στη νότια Ισπανία, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα El Pais, προσθέτοντας ότι ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα ανάμεσα στους τραυματίες είναι και δύο ανήλικοι. Οι πρώτες αναφορές για το περιστατικό έγιναν στις 11:15μμ (τοπική ώρα) τη Δευτέρα.

Πληροφορίες ότι ο δράστης είναι συγγενής με τα θύματα

Αναφορικά με τον δράστη, πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για άνδρα που έχει συγγένεια με τα θύματα ή με κάποια από αυτά.