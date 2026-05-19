Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες από πυροβολισμούς στην Ισπανία

Ισπανία: Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες από πυροβολισμούς – Αναζητείται ο δράστης
Αιματηρό περιστατικό στην Ισπανία - Ανήλικοι μεταξύ των τραυματιών - Διέφυγε ο δράστης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο τη Δευτέρα το βράδυ στην πόλη ελ Εχίδο στη νότια Ισπανία, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα El Pais, προσθέτοντας ότι ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.
Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα ανάμεσα στους τραυματίες είναι και δύο ανήλικοι. Οι πρώτες αναφορές για το περιστατικό έγιναν στις 11:15μμ (τοπική ώρα) τη Δευτέρα.
Πληροφορίες ότι ο δράστης είναι συγγενής με τα θύματα
Αναφορικά με τον δράστη, πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για άνδρα που έχει συγγένεια με τα θύματα ή με κάποια από αυτά.
Dos personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas de gravedad, entre ellas dos menores, en un tiroteo registrado en el municipio almeriense de El Ejido.
La Guardia Civil busca al presunto autor de los disparos, que se fugó tras el incidente.https://t.co/iCsQucu1Bw
— EFE Noticias (@EFEnoticias) May 19, 2026
- Θοδωρής Αθερίδης: Απαντά για πρώτη φορά αν έχει χωρίσει με τη Σμαράγδα Καρύδη
- Πάτρα: Άγρια επίθεση σε μητέρα τριών παιδιών – Την ξυλοκόπησαν και την πέταξαν σε χαντάκι
- Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Τάδε Εφη Ξένου» – 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί
- ΗΠΑ: Άγριο έγκλημα στο Μπρούκλιν – Νεκρή 41χρονη τρανς από τον εραστή της
- Ισπανία: Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες από πυροβολισμούς – Αναζητείται ο δράστης
- Σαν Ντιέγκο: «Θυσίασε τη ζωή του» ο φύλακας του τζαμιού και πατέρας οκτώ παιδιών – Φιλοναζί οι δράστες
- Το B/innovate ανέδειξε τη νέα γενιά καινοτομίας και δημιουργικότητας
- «Spygate»: Γιατί είναι στον «αέρα» ο αγώνας των 300.000.000 – «Φωτιά» στο αγγλικό ποδόσφαιρο!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις