Τουρκία: Βίντεο από τους πυροβολισμούς με τους 6 νεκρούς
Κόσμος 19 Μαΐου 2026, 07:54

Τουρκία: Βίντεο από τους πυροβολισμούς με τους 6 νεκρούς

Ο 37χρονος που κατηγορείται για τις ένοπλες επιθέσεις, αφού σκότωσε την πρώην σύζυγό του, εισέβαλε σε εστιατόριο στην Μερσίνη της Τουρκίας

Λεπτό προς λεπτό καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο η στιγμή των πυροβολισμών σε εστιατόριο στη Μερσίνη της Τουρκίας όπου έχασαν τη ζωή του συνολικά έξι άτιμα κατά τη διάρκεια διαφορετικών επεισοδίων με δράστη τον ίδιο άνθρωπο.

Ο 37χρονος που κατηγορείται για τις ένοπλες επιθέσεις, αφού σκότωσε την πρώην σύζυγό του, εισέβαλε σε εστιατόριο, τραυματίζοντας πελάτες και προσωπικό και στη συνέχεια πυροβόλησε έναν βοσκό που βρήκε στον δρόμο του και επιτέθηκε σε βενζινάδικο.

Στο βίντεο φαίνεται ο δράστης, ο οποίος έφτασε στο εστιατόριο με αυτοκίνητο, να ανοίγει πυρ εναντίον δύο ατόμων που περίμεναν μπροστά από το κατάστημα και στη συνέχεια να διαφεύγει.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του είναι σε εξέλιξη, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως ο δράστης βρήκε καταφύγιο στο δάσος. Ηδη οι αρχές έχουν βρει το αυτοκίνητο του δράστη που χρησιμοποίησε για τη διαφυγή του στη γειτονιά Καρατούτκ

Ο Μεχμέτ Χαν Τοπάλ, που εργάζεται στο εστιατόριο και γλίτωσε τραυματισμένος από την επίθεση, περιέγραψε τις τρομακτικές στιγμές που έζησε.

«Δουλεύαμε στο μαγαζί, είχαμε παραγγελίες και τις ετοίμαζα. Ο δράστης ήρθε, μπήκε στο μαγαζί και του είπα: “καλώς ήρθες”. Δεν απάντησε, δεν αντέδρασε καθόλου. Νομίζαμε ότι θα βγάλει το τηλέφωνό του, αλλά ξαφνικά έβγαλε το πιστόλι και το έβαλε στο στόμα του. Εγώ έσκυψα στο πάτωμα, και πυροβόλησε εναντίον μου. Η σφαίρα πέρασε δίπλα στο αυτί μου. Μετά πυροβόλησε τον Σαμπρί, τον πυροβόλησε στο λαιμό. Μετά ήρθε και πυροβόλησε άλλη μια φορά από πάνω από τον πάγκο προς εμένα. Με βρήκε στον γλουτό. Μπήκε μέσα και πυροβόλησε τον Αχμέτ στο κεφάλι. Με την ψυχραιμία που μου απέμενε, έτρεξα έξω και ειδοποίησα τους φίλους μου. Μετά έφυγε», είπε σύμφωνα με την Hurriyet

Ελληνική οικονομία: Πόσο θα «ψαλιδίσει» την ανάπτυξη η Κομισιόν;

Ελληνική οικονομία: Πόσο θα «ψαλιδίσει» την ανάπτυξη η Κομισιόν;

Το κόστος στέγασης ως αιτία οργής των ψηφοφόρων – Έλλειψη κατοικιών και αποτυχία του ελέγχου των ενοικίων
Στεγαστική κρίση 19.05.26

Το κόστος στέγασης ως αιτία οργής των ψηφοφόρων – Έλλειψη κατοικιών και αποτυχία του ελέγχου των ενοικίων

Το κόστος ζωής στην Ελλάδα και την Ευρώπη αντικατοπτρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο κόστος στέγασης. Όταν τα ενοίκια αυξάνονται ταχύτερα από τους μισθούς, η μόνη βιώσιμη λύση είναι η προσφορά κοινωνικών κατοικιών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Ο Τραμπ θέτει μόνος του προθεσμίες και μετά τις ακυρώνει – Απάντηση στην «αναστολή επίθεσης»
Κόσμος 19.05.26

«Μόνος του θέτει προθεσμίες, μόνος του τις ακυρώνει» - Η αντίδραση του Ιράν στην «αναστολή επίθεσης» από τον Τραμπ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ανέστειλε την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεσή του στο Ιράν μετά από συζητήσεις με ηγέτες του Κόλπου - «Θα τους αναγκάσουμε να παραδοθούν» λέει η Τεχεράνη

Σύνταξη
Ρωσία – Κίνα: Αλληλοϋποστήριξη σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας – Τα μηνύματα ενόψει της συνάντησης Πούτιν με Σι
Κόσμος 19.05.26

Αλληλοϋποστήριξη Ρωσίας και Κίνας σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας - Τα μηνύματα ενόψει της συνάντησης Πούτιν με Σι

Ρωσία και Κίνα είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν σε μία σειρά από τομείς κατά τρόπο αμοιβαία επωφελή - Το μήνυμα Πούτιν πριν από τη συνάντηση με τον Σι

Σύνταξη
Economist: Το μεγάλο deal που θέλει να καταφέρει ο Πούτιν με την Κίνα του Σι
Κόσμος 19.05.26

Economist: Το μεγάλο deal που θέλει να καταφέρει ο Πούτιν με την Κίνα του Σι

Ο ρώσος πρόεδρος σύμφωνα με δημοσίευμα του Economist, έχει στο μυαλό του μια μεγάλη επένδυση που φιλοδοξεί να λύσει τα χέρια της Κίνας στην εύρεση ενέργειας και της Ρωσίας στην προσφορά για δεκαετίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η σιωπηλή προσάρτηση
Πολλές οι αντιδράσεις 19.05.26

Η σιωπηλή προσάρτηση

Το Ισραήλ επιταχύνει τους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη, ενώ η βία μεταξύ εποίκων και Παλαιστινίων κλιμακώνεται επικίνδυνα μέσα σε ένα εκρηκτικό γεωπολιτικό περιβάλλον

Γεώργιος Μαζιάς
Ο Νετανιάχου, οι εκλογές στο Ισραήλ και η τακτική του αέναου πολέμου
Ρευστό τοπίο 19.05.26

Ο Νετανιάχου, οι εκλογές στο Ισραήλ και η τακτική του αέναου πολέμου

Ο πόλεμος στο Ιράν «δεν έχει τελειώσει», διακηρύττει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενόσω το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις σε Λίβανο, Γάζα και Συρία, καθώς οδεύει προς τις κάλπες

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η δημογραφία της μοναξιάς
Κόσμος 19.05.26

Η δημογραφία της μοναξιάς

Οι άνθρωποι συνεχίζουν να δηλώνουν ότι θέλουν παιδιά. Ομως ολοένα λιγότεροι βρίσκουν σύντροφο, δημιουργούν σταθερές σχέσεις και τελικά κάνουν οικογένεια.

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Ποιοι είναι οι δράστες του φονικού στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο – Μήνυμα ειρήνης από τον ιμάμη
Θρησκευτικό μίσος 19.05.26

Ποιοι είναι οι δράστες του φονικού στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο – Μήνυμα ειρήνης από τον ιμάμη

Αναγνωρίστηκαν οι δύο δράστες, 17 και 18 ετών, του φονικού στο τζαμί του Σαν Ντιέγκο. Ο ένας από τους δύο δράστες πήρε τα όπλα και το αυτοκίνητο της μητέρας του.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Χάος στη Βολιβία με τον στρατό στους δρόμους – Ανυποχώρητοι οι διαδηλωτές μετά τους 4 νεκρούς του Σαββάτου
Ακρίβεια 19.05.26

Χάος στη Βολιβία με τον στρατό στους δρόμους – Ανυποχώρητοι οι διαδηλωτές μετά τους 4 νεκρούς του Σαββάτου

Η στρατιωτικοποιημένη αστυνομία και ο στρατός έχουν βγει στους δρόμους της Λα Παζ για να αποτρέψουν τους διαδηλωτές να πλησιάσουν σε κυβερνητικά κτίρια και την έδρα της κυβέρνησης

Σύνταξη
Ο Μαμντάνι ενισχύει την παρουσία της αστυνομίας σε τζαμιά μετά την επίθεση – «Φριχτή κατάσταση» για τον Τραμπ
Σαν Ντιέγκο 19.05.26

Ο Μαμντάνι ενισχύει την παρουσία της αστυνομίας σε τζαμιά μετά την επίθεση – «Φριχτή κατάσταση» για τον Τραμπ

Στον απόηχο της επίθεσης με 5 νεκρούς εκ των οποίο οι δύο ήταν οι δράστες, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ενισχύει την αστυνομική παρουσία στα τζαμιά της πόλης. Θα επανέλθουμε λέει ο Τραμπ.

Σύνταξη
Βολιβία: Επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην πρωτεύουσα Λα Παζ
Κόσμος 19.05.26

Βολιβία: Επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην πρωτεύουσα Λα Παζ

Οι πολίτες της Βολιβίας συνεχίζουν να διαδηλώνουν ενάντια στην ακρίβεια σε τρόφιμα, καύσιμα και υπηρεσίας που δημιούργησε ο πρόεδρος Ροντρίγκο Πας κόβοντας τις επιδοτήσεις στο πετρέλαιο.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκανε ένα μικρό θαύμα – Έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. στον προϋπολογισμό
Νέα Υόρκη 19.05.26

Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκανε ένα μικρό θαύμα – Έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. στον προϋπολογισμό

Πάρκα, βιβλιοθήκες, ασφαλέστεροι δρόμοι και κοινωνική στέγαση οι προτεραιότητες του Ζόχραν Μαμντάνι. Ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα περίπου 500 εκατ. δολαρίων από ένα νέο φόρο που θα επιβληθεί στις δευτερεύουσες κατοικίες αξίας άνω των 5 εκατ. δολαρίων.

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Κούβα, που προειδοποιεί για «λουτρό αίματος» αν υπάρξει αμερικανική επίθεση
Κλίμα απειλών 19.05.26

Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Κούβα, που προειδοποιεί για «λουτρό αίματος» αν υπάρξει αμερικανική επίθεση

Η αμερικανική κυβέρνηση αυξάνει την πίεση στην Κούβα, στοχεύοντας με κυρώσεις την υπηρεσία πληροφοριών και την ηγεσία της χώρας. Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην κινηθούν στρατιωτικά.

Σύνταξη
Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό 150 ατόμων στην Τουρκία – «Η Τουρκία είναι αξιόπιστος εταίρος»
Κόσμος 18.05.26

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό 150 ατόμων στην Τουρκία – «Η Τουρκία είναι αξιόπιστος εταίρος»

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό στην Τουρκία. Ο ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ την αποκαλεί «αξιόπιστο εταίρο της Γερμανίας, αλλά ξεκαθάρισε ότι για την ένταξη στην ΕΕ ισχύουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης

Σύνταξη
Greece Approves Purchase of Bergamini Frigates
English edition 19.05.26

Greece Approves Purchase of Bergamini Frigates

A top government defense council has approved the acquisition of Italian-built Bergamini frigates as part of a wider naval modernization plan, alongside upgrades to existing vessels and new defense equipment procurement

Σύνταξη
Τετραήμερη εργασία: Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα είναι κανόνας και όχι εξαίρεση – Το πείραμα που πέτυχε
Οικονομία 19.05.26

Τετραήμερη εργασία: Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα είναι κανόνας και όχι εξαίρεση – Το πείραμα που πέτυχε

Το 2019 η Ισλανδία δοκίμασε πιλοτικά την τετραήμερη εργασία. Σήμερα, το 86% των κατοίκων δουλεύει με μειωμένο ωράριο, χωρίς μείωση αποδοχών. Οι λόγοι που το πείραμα πέτυχε.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Μαχαιριές» Καραχάλιου για το κόμμα Καρυστιανού – «Στον ιστό της πουτινικής αράχνης»
Πολιτική 19.05.26

«Μαχαιριές» Καραχάλιου για το κόμμα Καρυστιανού – «Στον ιστό της πουτινικής αράχνης»

Μπαράζ αναρτήσεων του Νίκου Καραχάλιου για το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. «Άνοιξε φρενοκομείο στην Καρνεάδου» σχολιάζει και δίνει σαφώς ρωσικό χαρακτήρα στην πολιτική κίνηση που σύντομα περνά την πόρτα του Αρείου Πάγου.

Σύνταξη
Ακίνητα: Ασυγκράτητη η άνοδος των τιμών
Οικονομία 19.05.26

Ακίνητα: Ασυγκράτητη η άνοδος των τιμών

Βαθαίνει η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: 6 στους 10 χαρακτηρίζουν από «οριακό» έως «μη βιώσιμο» το κόστος αγοράς ή ενοικίασης κατοικίας

Δήμητρα Σκούφου
Η αντίδραση των γατιών σε Roller Coaster που ξεκίνησε να κατακτά το διαδίκτυο [βίντεο]
Γατοπαιχνίδια 19.05.26

Η αντίδραση των γατιών σε Roller Coaster που ξεκίνησε να κατακτά το διαδίκτυο

Το διαδίκτυο ξεκίνησε ως στρατιωτική εφαρμογή, όμως πλέον είναι γνωστό περισσότερο για τα βίντεο με τις γάτες, παρά για οτιδήποτε άλλο. Πλέον προσφέρει παιχνίδια για τις γάτες σας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

