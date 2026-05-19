Γουίλεμ Νταφόε: Στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας που πρωταγωνιστεί

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

«Πάντα χαίρομαι να βρίσκομαι στην Ελλάδα, η Αθήνα αυτή την εποχή έχει πολύ ωραία ενέργεια αυτήν την εποχή», είπε ο Γουίλεμ Νταφόε λίγο πριν την πρεμιέρα της ταινίας το «Πάρτυ Γενεθλίων» όπου πρωταγωνιστεί.

Η προβολή πραγματοποίηθηκε τη Δευτέρα 18 Μαϊου στο πλαίδιο του 16ου Athens Open Air Film Festival, στην Αίγλη Ζαππείου και στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες.

Η πρώτη παγκόσμια προβολή της ταινίας πραγματοποιήθηκε στην Piazza Grande στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Λοκάρνο, αποσπώντας σχόλια που εστιάζουν στην ανάλυση των σχέσεων εξουσίας και των οικογενειακών δεσμών.

View this post on Instagram A post shared by Mario Banushi (@mariobanushi_)

«Πάρτυ Γενεθλίων»: Με πρωταγωνιστή τον Γουίλεμ Νταφόε

Το «Πάρτυ Γενεθλίων» γυρίστηκε πριν 2 χρόνια με γυρίσματα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα και στην Αττική.

Η ιστορία μας μεταφέρει στα τέλη της δεκαετίας του 1970, σε ένα ιδιωτικό νησί στο Ιόνιο πέλαγος.

Εκεί, ο παντοδύναμος επιχειρηματίας Μάρκος Τιμολέον οργανώνει μια πολυτελή γιορτή για τα γενέθλια της μοναχοκόρης και κληρονόμου του, Σοφίας.

Στη συγκέντρωση δίνουν το «παρών» φίλοι και συνεργάτες, οι οποίοι επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να προσεγγίσουν τον μεγιστάνα προς όφελός τους.

Ο κεντρικός ήρωας, συνηθισμένος να κατευθύνει τις καταστάσεις, έχει σχεδιάσει κρυφά μια σημαντική απόφαση για το μέλλον της κόρης του, χωρίς να ζητήσει τη γνώμη της.

Η ανατροπή έρχεται με την άφιξη της Σοφίας, η οποία είναι αποφασισμένη να φανερώσει μια αλήθεια, που αλλάζει τις ισορροπίες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η κατάσταση στο πάρτι ξεφεύγει από τον έλεγχο, οδηγώντας στην τελική αντιπαράθεση ανάμεσα στον πατέρα και την κόρη.