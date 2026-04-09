«Ο Τελευταίος Πειρασμός» – Ο Γουίλεμ Νταφόε δέχθηκε μίσος για τον ρόλο του Ιησού

Ο 71χρονος Νταφόε αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στο επικό έργο του Μάρτιν Σκορσέζε κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου στο 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο την Πέμπτη 21 Αυγούστου του 2025, παραδεχόμενος ότι «σοκαρίστηκε» από την αρνητική αντίδραση που προκάλεσε η ταινία «Ο Τελευταίος Πειρασμός».

«Ο Ιησούς απορρίπτει το έργο του και ζει ως ένας κανονικός άνθρωπος. Έχει παιδιά, κάνει σεξ. Αυτό ήταν πολύ σκανδαλώδες για τον κόσμο, οπότε ακόμη και χωρίς να έχουν δει την ταινία, υπήρξαν τεράστιες διαμαρτυρίες εναντίον της», είπε ο Ντάφοε, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Η ακροδεξιά στην Αμερική

«Και μετά μεταμορφώθηκε σε κάτι πολύ παράξενο σχετικά με τους Εβραίους στο Χόλιγουντ. Έγινε ένα αντισημιτικό θέμα και πήρε διαστάσεις χιονοστιβάδας» συνέχισε ο Γουίλεμ Νταφόε.

«Και η αντίληψη ήταν ότι όλο αυτό το ξεκίνησε η Καθολική Εκκλησία. Στην πραγματικότητα δεν ήταν η Καθολική Εκκλησία. Ήταν η ακροδεξιά στην Αμερική που το πυροδότησε και μετά εξαπλώθηκε σε διάφορα μέρη των ΗΠΑ και εκτός αυτών» πρόσθεσε.

«Ήταν κάτι που με σόκαρε, πραγματικά, γιατί σε μια εποχή υπερβίαιων ταινιών, πορνό και κάθε είδους σκληροπυρηνικών ταινιών, αυτή ήταν μια ταινία που προσπαθούσε να ασχοληθεί με την ουσία της πίστης» πρόσθεσε.

«Ήταν απογοητευτικό, γιατί ήταν μια ταινία στην οποία είχα επενδύσει πολύ, στο μυαλό μου. Έτσι, αυτό πραγματικά εμπόδισε την ευρεία διανομή της» εξήγησε ο Νταφόε.

Η ανθρώπινη πλευρά του Ιησού

Η ταινία «Ο Τελευταίος Πειρασμός», στην οποία συμπρωταγωνιστούσαν, μεταξύ άλλων, ο Χάρβεϊ Κέιτελ ως Ιούδας, η Μπάρμπαρα Χέρσεϊ ως Μαρία Μαγδαληνή και ο Ντέιβιντ Μπόουι ως Πόντιος Πιλάτος, έδωσε στον Νταφόε την ευκαιρία να ενσαρκώσει «έναν υπέροχο ρόλο, αφού αφορά την ανθρώπινη πλευρά του Ιησού» όπως ο ίδιος δήλωσε.

«Είναι ένας τύπος που απορρίπτει κατά κάποιον τρόπο την ευθύνη που του έχει ανατεθεί, και αυτό ήταν ένα εξόχως ενδιαφέρον σημείο. Ήταν αναμφισβήτητα ένας από τους αγαπημένους μου ρόλους.

»Ήταν τόσο απαιτητικός, ήμουν σχεδόν σε κάθε πλάνο, είτε το πιστεύετε είτε όχι, ωστόσο, ήταν μια ταινία πολύ χαμηλού προϋπολογισμού».

Ο Μάρτιν Σκορσέζε, ο Πολ Σρέιντερ και ο Νίκος Καζαντζάκης μέσω αυτής της ιστορίας υπερβαίνουν τις θρησκευτικές διαφωνίες και φτάνουν στην καρδιά ενός βαθιού μυστηρίου που βρίσκεται στο επίκεντρο της πίστης

Στο σώμα ενός ανθρώπου

Ο στόχος του, είπε ο Νταφόε, ήταν «να απελευθερωθώ από οποιαδήποτε εικόνα και προσδοκία» για τη διάσημη θρησκευτική μορφή, εξηγώντας ότι επαναλάμβανε στον εαυτό του: «Δεν είσαι ο Ιησούς Χριστός. Είσαι ένας Ιησούς Χριστός».

Ο Νταφόε αναφέρθηκε εκ νέου στην ταινία το 2018 με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 χρόνων από την κυκλοφορία της, σε μια συνέντευξη για το Entertainment Weekly, λέγοντας για τον Σκορσέζε, 83 ετών σήμερα: «Ήταν ξεκάθαρο ότι ήθελε να αφηγηθεί την ιστορία από την ανθρώπινη πλευρά του Ιησού, δεν ήθελε να την εξωραΐσει.

»Ήθελε να την επαναφέρει στο σώμα ενός ανθρώπου και ένιωθα ότι ήμουν έτοιμος να το κάνω αυτό» πρόσθεσε.

Το μόνο που θυμάμαι

Είπε επίσης ότι η ταινία «Η Τελευταία Πειρασμός» είχε «την ισχυρότερη αντίδραση από οποιαδήποτε άλλη ταινία στην οποία έχω συμμετάσχει, από ό,τι μπορώ να θυμηθώ» λαμβάνοντας υπόψη το αμφιλεγόμενο θέμα της.

«Το μόνο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι μεγάλο μέρος της αντίδρασης στην ταινία προερχόταν από ανθρώπους που δεν την είχαν δει καν, οπότε βασικά δεν τους άρεσε η ιδέα της. Αλλά νομίζω ότι ήταν επίσης μια εποχή που η θρησκευτική δεξιά -όχι απαραίτητα η Καθολική Εκκλησία, αλλά η πολιτική δεξιά- είδε πραγματικά αυτό ως μια ευκαιρία να επιτεθεί στο Χόλιγουντ» παρατήρησε ο Νταφόε. «Ήταν μια στιγμή που εκμεταλλεύτηκαν για να κάνουν μια πολιτική κίνηση. Το βρήκα απογοητευτικό γιατί είναι μια όμορφη ταινία».

Ο Μάρτιν Σκορσέζε, ο Πολ Σρέιντερ και ο Νίκος Καζαντζάκης

«Η ταινία Ο Τελευταίος Πειρασμός θα μπορούσε να έχει τη θεολογικά αμφιλεγόμενη πατρότητα ενός Ιταλού καθολικού σκηνοθέτη που εργάζεται πάνω σε ένα σενάριο που ένας καλβινιστής συγγραφέας διασκεύασε από ένα μυθιστόρημα του 1955, γραμμένο από έναν άνδρα που μεγάλωσε στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, και παρόλα αυτά να μοιάζει με μια τόσο συνεπή, εστιασμένη, προσωπική ιστορία ενός μεμονωμένου καλλιτέχνη που παλεύει με την πίστη» σχολιάζει εύστοχα η κριτική του Alternate Ending και συνεχίζει:

«Ίσως αυτό το κάτι είναι ότι τα ερωτήματα της πίστης με τα οποία παλεύουν ο Μάρτιν Σκορσέζε, ο Πολ Σρέιντερ και ο Νίκος Καζαντζάκης μέσω αυτής της ιστορίας υπερβαίνουν τις θρησκευτικές διαφωνίες και φτάνουν στην καρδιά ενός βαθιού μυστηρίου που βρίσκεται στο επίκεντρο του Χριστιανισμού.

»Γιατί αυτό είναι, στην πραγματικότητα, το βαθύτερο νόημα της ταινίας: όχι η ιστορία του Ιησού από τη Ναζαρέτ, που παρουσιάζεται εδώ ως ένας άνθρωπος βασανισμένος από αμφιβολίες, φόβο και τα όρια ενός σωματικού σώματος, αλλά το τι σημαίνει να πιστεύει κανείς στη θεϊκότητα ενός τέτοιου ανθρώπου».

Η εξερεύνηση της πίστης

Η ταινία μας το αποκαλύπτει ήδη από την εισαγωγική επιγραφή της, παραθέτοντας τον Καζαντζάκη να περιγράφει την δια βίου προσπάθειά του να κατανοήσει αυτή την ένταση, να την ενσωματώσει και να την επεξεργαστεί δημόσια.

Προφανώς, αυτό υπάρχει ως μια κίνηση των δημιουργών της ταινίας για να καλύψουν τα νώτα τους, προσπαθώντας (και αποτυγχάνοντας εντελώς) να αποτρέψουν μια διαμάχη σχετικά με την υποτιθέμενη βλασφημία της ταινίας, αλλά μόνο και μόνο επειδή κάτι έχει μπει σε μια ταινία για έναν λόγο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να εξυπηρετήσει και άλλους σκοπούς, και σε αυτή την περίπτωση, αυτό που κάνει η επιγραφή είναι να μας υπενθυμίζει σύντομα αλλά με σιγουριά ότι παρακολουθούμε μια δραματική ερμηνεία της ιστορίας των κανονικών χριστιανικών Ευαγγελίων, φιλτραρισμένη όχι μόνο μέσα από το μυαλό σύγχρονων καλλιτεχνών, αλλά και μέσα από καλλιτέχνες των οποίων η σχέση με αυτή την ιστορία είναι αμφιλεγόμενη και γεμάτη εντάσεις.

Δεν είναι καθόλου η ιστορία του Ιησού, αλλά η ιστορία του Καζαντζάκη, του Σρέιντερ και του Σκορσέζε που εξερευνούν την πίστη τους.