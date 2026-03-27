Ρόμπερτ Πάουελ – Ο 81χρονος «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σε μια σπάνια εμφάνιση
Fizz 27 Μαρτίου 2026, 15:40

Ρόμπερτ Πάουελ – Ο 81χρονος «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σε μια σπάνια εμφάνιση

Ένας μικρός κινηματογράφος στο Halstead του Έσεξ δημοσίευσε μια φωτογραφία σύμφωνα με την οποία ο Ρόμπερτ Πάουελ βρέθηκε σε εκδήλωση Q&A με αφορμή την ειδική προβολή της ταινίας «The 39 Steps».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άνοια: Μαγειρέψτε στο σπίτι & μειώστε τον κίνδυνο κατά 25%

Άνοια: Μαγειρέψτε στο σπίτι & μειώστε τον κίνδυνο κατά 25%

Spotlight

«Τι αξέχαστη βραδιά στο The Empire!» έγραφε η λεζάντα της φωτογραφίας. «Είμαστε ακόμα ενθουσιασμένοι μετά από μια απίστευτη βραδιά με τον θρυλικό Ρόμπερτ Πάουελ, ο οποίος μας συνόδευσε σε μια κατάμεστη και υπέροχα ζωντανή συζήτηση με το κοινό, πριν από την ειδική προβολή της ταινίας Τα 39 Σκαλοπάτια (The 39 Steps).

»Από τη στιγμή που ανέβηκε ο Ρόμπερτ στη σκηνή, όλη η αίθουσα κρεμόταν από τα χείλη του – μοιράστηκε ιστορίες, σκέψεις και εκείνη την αδιαμφισβήτητη γοητεία που τον έχει καταστήσει μια τόσο αγαπητή φιγούρα στην οθόνη και στη σκηνή».

Η καθαρή μαγεία του κινηματογράφου

«Το να τον ακούμε να μιλάει για την τέχνη του, την κληρονομιά της ταινίας και την απόλυτη χαρά της αφήγησης ήταν ένα προνόμιο για όλους εμάς που είχαμε την τύχη να είμαστε εκεί» συνέχιζε η λεζάντα της ανάρτησης.

«Και μετά βλέποντας το The 39 Steps στη μεγάλη οθόνη, περιτριγυρισμένοι από την κοινότητά μας, με τα λόγια του Ρόμπερτ να αντηχούν ακόμα στον αέρα νοιώσαμε την καθαρή μαγεία του κινηματογράφου.

»Βραδιές όπως αυτή μας θυμίζουν ακριβώς γιατί υπάρχει το The Empire -για να φέρνει τους ανθρώπους κοντά, να γιορτάζει τη μεγάλη τέχνη και να δημιουργεί στιγμές για τις οποίες θα μιλάμε για χρόνια.

»Σ’ ευχαριστούμε, Ρόμπερτ, για μια πραγματικά ξεχωριστή βραδιά. Ευχαριστούμε όλους όσους ήταν μαζί μας και γέμισαν το θέατρο με ζεστασιά, περιέργεια και γέλιο.

»Στις πολλές ακόμα αξέχαστες βραδιές στο The Empire».

«Βραδιές όπως αυτή μας θυμίζουν ακριβώς γιατί υπάρχει το The Empire -για να φέρνει τους ανθρώπους κοντά, να γιορτάζει τη μεγάλη τέχνη και να δημιουργεί στιγμές για τις οποίες θα μιλάμε για χρόνια»

Η πολύτιμη ιστορία του

Το Empire Theatre είναι ένας μικρός κινηματογράφος που λειτουργεί από την τοπική κοινότητα του Halstead, με τη συμβολή εθελοντών, σύμφωνα με το BBC News, ενώ όπως έγραψε το Halstead Gazette, τοπική εφημερίδα της Αγγλίας με έδρα το Halstead στην κομητεία Essex, η πρόεδρος του Empire Theatre, Τζο Κόλινς, δήλωσε: «Είναι τιμή μας να καλωσορίζουμε ξανά τον Ρόμπερτ Πάουελ στο Empire Theatre. Η ιστορία του είναι πολύτιμη για εμάς, και η συμβολή του παραμένει σημαντικό μέρος της δικής μας ιστορίας.

»Για εμάς που φροντίζουμε σήμερα το Empire, και για μένα προσωπικά, η επιστροφή του αποτελεί μια συγκινητική υπενθύμιση των γενεών που διαμόρφωσαν τον κινηματογράφο και της ευθύνης που φέρνουμε για τη διαφύλαξη της κληρονομιάς του για το μέλλον».

Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ

Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ (ιταλικά: Gesù di Nazareth) είναι μια επική τηλεοπτική σειρά του 1977, σε σκηνοθεσία του Φράνκο Τζεφιρέλι και σενάριο των Άντονι Μπέρτζες και Σούσο Τσέκι ντ’Αμίκο, η οποία αναπαριστά τη γέννηση, τη ζωή, το έργο, τη σταύρωση και την ανάσταση του Ιησού.

O Ρόμπερτ Πάουελ στον ρόλο του Ιησού καθιερώθηκε ως ο απόλυτος Ιησούς, ενώ το καστ αποτελείται από ένα σύνολο διάσημων ηθοποιών, μεταξύ των οποίων επτά που είχαν κερδίσει ή θα κέρδιζαν Όσκαρ: η Αν Μπάνκροφτ, ο Έρνεστ Μπόργκναϊν, ο Λόρενς Ολίβιε, ο Κρίστοφερ Πλάμερ, ο Άντονι Κουίν, ο Ροντ Στάιγκερ και ο Πίτερ Ουστίνοφ, καθώς και ο Τζέιμς Ερλ Τζόουνς, ο οποίος έλαβε τιμητικό Όσκαρ.

Η ταινία «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» έκανε πρεμιέρα στις 27 Μαρτίου 1977 στο ιταλικό κανάλι Rai 1, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο προβλήθηκε για πρώτη φορά στις 3 Απριλίου 1977 στο δίκτυο ITV. Σημείωσε τεράστια επιτυχία σε τηλεθέαση και έτυχε θερμής υποδοχής, με ιδιαίτερους επαίνους και κέρδη παγκοσμίως.

YouTube thumbnail

Ο ανθρώπινος Χριστός

Σαράντα χρόνια αργότερα, ο Πάουελ επέστρεψς στον ρόλο αυτό στη σειρά 4 επεισοδίων «Robert Powell on the Real Jesus of Nazareth» και ταξιδεύει στους Αγίους Τόπους εξερευνώντας τη ζωή του Ιησού Χριστού, θέτοντας ερωτήματα και αμφισβητώντας τις αντιλήψεις που έχουμε.

«Η επιστροφή στην ιστορία του Ιησού ήταν μια εντελώς διαφορετική εμπειρία, γιατί γυρνούσα με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο» λέει ο Πάουελ στο Sky History.

«Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που ήθελα να συμμετάσχω στη σειρά. Αρχικά, πριν από σαράντα χρόνια, απέφευγα εντελώς τον Ιησού. Ο Φράνκο Τζεφιρέλι και εγώ πιστεύαμε αρχικά ότι θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε τον θεϊκό Χριστό με τον ανθρώπινο και ότι θα καταφέρναμε να δείξουμε την ανθρώπινη πλευρά του, αλλά ανακαλύψαμε ότι αυτό απλά δεν ήταν δυνατό».

Ο Ιησούς του καθενός

«Ο λόγος για την επιτυχία του Ιησού εδώ και πάνω από 2.000 χρόνια είναι το γεγονός ότι είναι ό,τι εσύ θέλεις να είναι» συνεχίζει ο ηθοποιός. «Δεν είναι ένα πρόσωπο. Δεν είναι ένα πρόσωπο με χαρακτηριστικά, ιδιαιτερότητες ή ιδιομορφίες -μπορείς να του αποδώσεις ό,τι θέλεις.

»Όπως κι αν θέλεις να είναι ο Ιησούς σου, αυτός είναι ο Ιησούς σου, και γι’ αυτό οι άνθρωποι μπορούν να τον παίρνουν μαζί τους όπου κι αν πάνε και ο καθένας έχει έναν διαφορετικό, μια διαφορετική εικόνα στο μυαλό του.

»Νομίζω ότι αυτό είναι που επιτρέψαμε στην ταινία μας. Οι δεκάδες χιλιάδες επιστολές που λάβαμε έλεγαν όλες το ίδιο πράγμα: “Είναι ακριβώς όπως τον φανταζόμουν”, και σε αυτό το επίπεδο πετύχαμε με το παραπάνω, πραγματικά το πετύχαμε. Καταφέραμε να το κάνουμε τόσο αόριστο».

«Η ταινία «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» έκανε πρεμιέρα στις 27 Μαρτίου 1977 στο ιταλικό κανάλι Rai 1, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο προβλήθηκε για πρώτη φορά στις 3 Απριλίου 1977 στο δίκτυο ITV»

YouTube thumbnail

Το γράμμα που έλαβε ο Πάουελ

«Κάποτε έλαβα ένα γράμμα από κάποια που δούλευε σε γηροκομείο στη Νότια Αφρική. Έλεγε: “Έδειξα την ταινία στους ενοίκους του γηροκομείου και κάθισα δίπλα σε μια αδύναμη γυναίκα ογδοντάχρονη. Όταν έφτασε η σκηνή της σταύρωσης, την κοίταξα και την είδα να κάθεται εκεί με δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό της και ένα τεράστιο χαμόγελο· πέθανε δύο μέρες αργότερα. Αυτή ήταν η τελευταία εικόνα που είδε πριν πεθάνει”.

»Πω πω, ξαφνικά συνειδητοποιείς τη δύναμη κάτι τέτοιου, είναι φαινομενικό. Πάντα προσπαθώ να το υποβαθμίζω, αλλά όλα αυτά τα χρόνια έχω μείνει άναυδος. Τώρα με σταματάνε στο δρόμο στην Ελλάδα, ακόμα και με κοντά μαλλιά, γυαλιά και χωρίς γένια».

Δεν τον φανταζόμουν έτσι

«Νομίζω ότι αυτός ο ρόλος και η ταινία άσκησαν τέτοια επιρροή στην κουλτούρα επειδή καταφέραμε να αγγίξουμε ένα τόσο μεγάλο κοινό και επειδή ήμασταν τόσο αόριστοι στην προσέγγισή μας προς τον Ιησού.

»Υπάρχουν και άλλες φανταστικές ερμηνείες, όπως αυτή του Παζολίνι το 1964, αλλά για κάθε άτομο που λέει πόσο υπέροχη ερμηνεία είναι, θα βρεις δέκα χιλιάδες που λένε “αυτός δεν είναι ο δικός μου Ιησούς, δεν τον φανταζόμουν έτσι και γι’ αυτό δεν μπορώ να τον δω”.

»Παρουσιάζοντάς τους κάτι όπου αυτοί κάνουν όλη τη δουλειά, τότε μπορείς να είσαι ο Ιησούς για όλους. Ποτέ δεν μου είπε κανείς ότι δεν τον φανταζόταν έτσι. Ήταν τόσο συναρπαστικό να επιστρέψω σε αυτό το ταξίδι. Δεν είχα καμία υποχρέωση απέναντι στο κοινό και μπορούσα να κάνω όσες ερωτήσεις ήθελα· με γοήτευε πολύ το να δω αν υπήρχε κάτι να ανακαλύψω» καταλήγει ο Ρόμπερτ Πάουελ.

*Με στοιχεία από history.co.uk

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Συμφωνία Διαχειριστών και Κομισιόν

Κάθετος Διάδρομος: Συμφωνία Διαχειριστών και Κομισιόν

Vita.gr
Άνοια: Μαγειρέψτε στο σπίτι & μειώστε τον κίνδυνο κατά 25%

Άνοια: Μαγειρέψτε στο σπίτι & μειώστε τον κίνδυνο κατά 25%

Κόσμος
Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πότε και πού θα γίνει ο γάμος της – Πόσοι οι καλεσμένοι -Τι λέει η ίδια
Fizz 27.03.26

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πότε και πού θα γίνει ο γάμος της - Πόσοι οι καλεσμένοι -Τι λέει η ίδια

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά εκκλησίας με τον αγαπημένο της Γιάννη Καραβασάνη. «Θα το παλέψω να έρθουν 100 καλεσμένοι», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Η 90χρονη Ούρσουλα Άντρες, και τα 23 εκατ. δολάρια που έκαναν φτερά – «Με φλέρταραν και με κόρταραν»
Τι συνέβη 27.03.26

Η 90χρονη Ούρσουλα Άντρες, και τα 23 εκατ. δολάρια που έκαναν φτερά - «Με φλέρταραν και με κόρταραν»

Το πρώτο «Bond Girl», η ηθοποιός Ούρσουλα Άντρες, κατέθεσε ποινική καταγγελία εναντίον του αποθανόντος διαχειριστή της περιουσίας της, Έρικ Φρέιμοντ, τον Ιανουάριο. Σήμερα, υπάρχει μια εξήληξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Josephine: «Με τον Νίνο υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος» – Τι λέει για την επανασύνδεση
Fizz 27.03.26

Josephine: «Με τον Νίνο υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος» - Τι λέει για την επανασύνδεση

Η Josephine μιλά για την επανασύνδεση με τον τραγουδιστή. Στο νέο της τραγούδι με τον Νίνο, με τίτλο «Τι κάνεις;», αποκάλυψε πως πρόκειται για ένα κομμάτι με έντονο προσωπικό στοιχείο.

Σύνταξη
«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» – Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»
R2-D2 26.03.26

«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» - Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»

Με τη συνοδεία ρομπότ σε σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη εμφανίστηκε η Μελάνια Τραμπ και μια ειδική στην ανάγνωση χειλιών αποκαλύπτει τους κρυφούς διαλόγους της αίθουσας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θάνατος Έπσταϊν: «Νεκρές» κάμερες, αδιάφοροι φρουροί
Ανοιχτή υπόθεση 26.03.26

Τι έγινε τη νύχτα που πέθανε ο Έπσταϊν; «Νεκρές» κάμερες, αδιάφοροι φρουροί και ύποπτες κινήσεις

Νέα έγγραφα για τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν φωτίζουν παραλείψεις, ύποπτες κινήσεις και κενά ασφαλείας που κρατούν ανοιχτή την υπόθεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο
Χόγκουαρτς 26.03.26

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο

Η νέα τηλεοπτική σειρά βασίζεται στα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με την πρώτη σεζόν, που αποτελείται από οκτώ επεισόδια, να έχει τίτλο «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος».

Σύνταξη
Πώς είναι να είσαι η κόρη της Κέιτ Μος; – Η Λίλα, το πάρτι των 50ων γενεθλίων, οι αδυναμίες και τα μυστικά
Mama 25.03.26

Πώς είναι να είσαι η κόρη της Κέιτ Μος; - Η Λίλα, το πάρτι των 50ων γενεθλίων, οι αδυναμίες και τα μυστικά

Η Λίλα Μος δίνει πληροφορίες εκ των έσω -Τι έκανε στο πάρτι των 50ων γενεθλίων της μητέρας της, ποια είναι η μοναδική της αδυναμία και τι κρύβει το μοντέλο από το μοναδικό της παιδί;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο φόβος νέων αποκαλύψεων για τις υποκλοπές στοιχειώνει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Ο φόβος νέων αποκαλύψεων για τις υποκλοπές στοιχειώνει το Μαξίμου

Πολλά «γαλάζια» στελέχη θεωρούν ότι τα πράγματα είναι πλέον σοβαρά για την κυβέρνηση. Σε κατ' ιδίαν συζητήσεις, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως αν υπάρξουν και νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές, τότε μαζί με άλλες υποθέσεις, θα διαμορφώσουν ένα κλίμα εξαιρετικά αρνητικό για το Μαξίμου. 

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κέρκυρα: 47χρονος έκρυβε ναρκωτικά στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου – Επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψη
Ελλάδα 27.03.26

Κέρκυρα: 47χρονος έκρυβε ναρκωτικά στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου – Επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψη

Ο 47χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε να κινείται με το όχημά του περιφερειακά της πόλης στην Κέρκυρα και ακινητοποιήθηκε - Αναζητείται συνεργός του

Σύνταξη
Τέμπη: «Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη;» – Αιχμές Πλακιά προς Γεωργιάδη και Φλωρίδη
Τέμπη 27.03.26

«Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη;» - Αιχμές Πλακιά προς Γεωργιάδη και Φλωρίδη

Ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών πήρε θέση στη συζήτηση για την καταλληλότητα της αίθουσας της δίκης, υπογραμμίζοντας ότι κυβέρνηση δεν έκανε ούτε τα απαραίτητα.

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση στον Βοτανικό για τους παράνομους σκουπιδότοπους – Πέντε συλλήψεις
Ελλάδα 27.03.26

Αστυνομική επιχείρηση στον Βοτανικό για τους παράνομους σκουπιδότοπους – Πέντε συλλήψεις

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από 18 έως και 22-3-2026 στην περιοχή του Βοτανικού με σκοπό την αποτροπή παράνομης διαχείρισης και ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης όρκισε 30 νέους δημοτικούς αστυνομικούς
Αναλαμβάνουν υπηρεσία 27.03.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης όρκισε 30 νέους δημοτικούς αστυνομικούς

«Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που επιλέξατε να υπηρετήσετε την πόλη μας με πίστη στο καθήκον και αφοσίωση στην κοινωνία» είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης

Σύνταξη
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προειδοποιεί για πραγματικό κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 27.03.26

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προειδοποιεί για πραγματικό κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής στον Λίβανο

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ εκτιμά ότι, από τις 2 Μαρτίου, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι - ένας στους πέντε κατοίκους του Λιβάνου - έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Σύνταξη
Γουίλεμ Νταφόε: Το μήνυμα του για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 2026
Culture Live 27.03.26

Γουίλεμ Νταφόε: Το μήνυμα του για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 2026

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου καθιερώθηκε το 1961 από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, και με το πρώτο μήνυμα να γράφεται από τον Ζαν Κοκτώ. Το φετινό είναι από τον Γουίλεμ Νταφόε.

Σύνταξη
Axios: Επίθεση Βανς κατά Νετανιάχου ότι «πούλησε» στον Τραμπ έναν εύκολο πόλεμο
Μέση Ανατολή 27.03.26

Επίθεση Βανς κατά Νετανιάχου ότι «πούλησε» στον Τραμπ έναν εύκολο πόλεμο

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Axios, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμφανιζόταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις αισιόδοξες εκτιμήσεις του Ισραήλ για την εξέλιξη της σύγκρουσης και την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Σύνταξη
Τουρκία: Οι οπαδοί ανέβασαν πανό κόντρα στη Ρουμανία χωρίς τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της χώρας
Ποδόσφαιρο 27.03.26

Τουρκία: Οι οπαδοί ανέβασαν πανό κόντρα στη Ρουμανία χωρίς τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της χώρας

Το πανό που ανέβασαν οι Τούρκοι απέναντι στην Ρουμανία είχε μια μεγάλη απουσία, αυτή του Χακάν Σουκούρ, τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της χώρας.

Σύνταξη
Γάζα: Τι προβλέπει το σχέδιο του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ
Μέση Ανατολή 27.03.26

Τι προβλέπει το σχέδιο του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ για την Γάζα

Ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι κρίσιμο αγκάθι στις συνομιλίες για την εφαρμογή του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα και την παγίωση της εκεχειρίας του Οκτωβρίου, που διέκοψε δύο χρόνια πολέμου

Σύνταξη
Προτεραιότητα η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων
Η αναγκαιότητα 27.03.26

Προτεραιότητα η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Ελλάδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», τόνισε πως η οικονομική βιωσιμότητα των δήμων είναι το μεγάλο ζητούμενο.

Σύνταξη
Με το Μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων τιμήθηκε ο Νομπελίστας Λογοτεχνίας 2025 Λάσλο Κρασναχορκάι
Αναγνώριση 27.03.26

Με το Μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων τιμήθηκε ο Νομπελίστας Λογοτεχνίας 2025 Λάσλο Κρασναχορκάι

Ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο Λάσλο Κρασναχορκάι, έχει διαμορφώσει ένα μοναδικό λογοτεχνικό σύμπαν, όπως τονίζει ο Δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωση του.

Σύνταξη
Οι επιζώσες του Έπσταϊν για την κακοποίηση και το δίκτυο των ισχυρών
«Δεν θυμάμαι τίποτα» 27.03.26

Οι επιζώσες του Έπσταϊν σπάνε τη σιωπή: Νάρκωση, βιασμοί και ένα δίκτυο ισχυρών που «ήξερε»

Μαρτυρίες που κόβουν την ανάσα φέρνει στο φως το BBC Newsnight, με επιζώσες του Τζέφρι Έπσταϊν να περιγράφουν κακοποίηση, φόβο και ένα δίκτυο που «πιθανότατα γνώριζε»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

