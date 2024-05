Κι όμως δεν θα πιστέψεις που έχεις ξαναδεί σε πασίγνωστες ταινίες και σειρές τον ηθοποιό που υποδύθηκε τον ρόλο του Ιούδα στην ταινία «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που βλέπουμε κάθε χρόνο τις ημέρες του Πάσχα.

Ο ηθοποιός Ίαν ΜακΣέιν είχε υποδυθεί πριν 39 χρόνια τον προδότη μαθητή του Χριστού.

Μέχρι σήμερα, στα 81 του χρόνια, ο διάσημος ηθοποιός έχει παίξει σε μεγάλες παραγωγές, ανάμεσά τους Οι πειρατές της Καραϊβικής: Σε άγνωστα νερά (2011) και η σειρά ταινιών John Wick (2014-2019).

Είναι γνωστός για τους ρόλους του στην τηλεόραση, κυρίως για τον ομώνυμο ρόλο στην σειρά του BBC «Lovejoy» (1986-94), στην ταινία “Deadwood” (2004-06) και στη συνέχειά της το 2019, ταινία που του χάρισε Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Ηθοποιού σε Τηλεοπτική Δραματική Σειρά και υποψηφιότητα για βραβείο Έμμυ Καλύτερου Πρωταγωνιστικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά, καθώς και στην ταινία «American Gods» (2017-2021).

Για την σειρά του Deadwood, ο ΜακΣέιν κέρδισε το Βραβείο Χρυσής Σφαίρας Καλύτερης Ηθοποιού – Δραματικής Τηλεοπτικής Σειράς και έλαβε υποψηφιότητα για το Βραβείο Primetime Emmy για τον εξαιρετικό πρωταγωνιστικό ρόλο σε δραματική σειρά. Για την ταινία, ήταν (ως παραγωγός) υποψήφιος για το Primetime Emmy Award για την εξαιρετική τηλεοπτική ταινία.

Έχει επίσης συμμετάσχει στις ταινίες The Wild and the Willing (1962), If It’s Tuesday, This Must Be Belgium (1969), Villain (1971), Sexy Beast (2000), Hot Rod (2007), ως ο Captain Hook στο Shrek (2007), Kung Fu Panda (2008) και Kung Fu Panda 4 (2024), Blackbeard in Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011), και στις ταινίες John Wick.

Σε ποιους ρόλος έχεις δει λοιπόν τον «Ιούδα»;

Deadwood (2004–2006) στον ρόλο του Al Swearengen.



American Gods (2017–2021) ως Mr. Wednesday

John Wick ως Winston

Οι πειρατές της Καραϊβικής: Σε άγνωστα νερά (2011) ως Μαυρογένης



Game of Thrones (2011–2019)