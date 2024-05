Σχεδόν έναν χρόνο αφότου ανακοινώθηκε ότι ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter θα μετονομαζόταν σε X, όλα τα βασικά συστήματα της εταιρείας μεταφέρθηκαν πλέον στο x.com, σύμφωνα με τον Έλον Μασκ. Ο δισεκατομμυριούχος επικεφαλής της Tesla, της SpaceX και άλλων εταιρειών, το αγόρασε έναντι 44 δισ. δολαρίων στα τέλη του 2022 και ανακοίνωσε τη μετονομασία του τον περασμένο Ιούλιο.

Το τελικό βήμα για τη μετάβαση ήταν η αλλαγή της URL διεύθυνσης του ιστότοπου σε x.com, αντικαθιστώντας το ιστορικό domain twitter.com.

«Όλα τα βασικά συστήματα βρίσκονται τώρα στο X.com», έγραψε ο Μασκ στην πλατφόρμα, χρησιμοποιώντας μάλιστα μια εικόνα από την αρχική του εταιρία X.com από το 1999.

All core systems are now on https://t.co/bOUOek5Cvy pic.twitter.com/cwWu3h2vzr

— Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2024