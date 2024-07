Βόλτα στη Λίμνη Κόμο όπου οι Ιταλοί πηγαίνουν για να αποφύγουν την καλοκαιρινή πολυκοσμία

Η Λίμνη Κόμο στην Ιταλία αποτελεί εδώ και καιρό μια δημοφιλή απόδραση για τους παραθεριστές που αναζητούν ένα κομψό παραλίμνιο καταφύγιο, με τις πόλεις Bellagio και Como να προσελκύουν δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, χιλιάδες επισκέπτες ετησίως.

Η δημοφιλία της δεν αποτελεί νέο. Η Λίμνη Κόμο ήταν ένα από τα σημαντικότερα πολυτελή ευρωπαϊκά hotspots της δεκαετίας του 1960, αποτελώντας καταφύγιο για τους αστέρες του Χόλιγουντ και τις πλούσιες οικογένειες που ήθελαν να ξεφύγουν από την πόλη.

Ο Ουίνστον Τσώρτσιλ ήρθε εδώ για να ζωγραφίσει μετά τον πόλεμο και ο Βέρντι εμπνεύστηκε την «Τραβιάτα» στις όχθες της.

Σήμερα, τα σημάδια της πολυτέλειας αφθονούν. Ιδιωτικά σκάφη βρίσκονται σε μια λίμνη που περιβάλλεται από παραθαλάσσιες επαύλεις, και σε κάθε γωνία υπάρχει μια Ferrari. Οι πλούσιοι και διάσημοι συρρέουν στη λίμνη κάθε καλοκαίρι, με τους George και Amal Clooney, Tom Cruise, Madonna και Sylvester Stallone να απολαμβάνουν τις ακτές του Como.

Η Λίμνη Κόμο έχει μια πλούσια φήμη, και ο συνωστισμός και οι συχνά υπερβολικές τιμές το αντικατοπτρίζουν αυτό, σημειώνει σε άρθρο του ο Independent.

Ωστόσο, η Λίμνη Κόμο δεν αποτελείται μόνο από τουριστικά hotspots υψηλών προδιαγραφών. Κατά μήκος της λίμνης μήκους 30 μιλίων, μπορείτε να βρείτε πολιτιστικά ιστορικές πόλεις όπως το Lecco, το Sorico, το Menaggio και το Domaso που προσφέρουν μια ανάπαυλα από τα πλήθη.

Άλλωστε, μέρος της μαγείας της απόδρασης σε μια παραλίμνια πόλη ή ένα ορεινό καταφύγιο είναι να έρχεστε σε επαφή με τη φύση και όχι να σπρώχνεστε από τις ορδές που προσπαθούν να βγάλουν την τέλεια φωτογραφία.

Ακριβώς νότια της Varena βρίσκεται η πόλη Lecco, αγαπημένη στους Ιταλούς που αναζητούν μια απόδραση στη Λίμνη Κόμο. Η ίδια η πόλη είναι μικρή και το κέντρο της είναι εύκολα προσβάσιμο. Μπορείτε να φτάσετε από τον σιδηροδρομικό σταθμό στον τερματικό σταθμό των πλοίων σε μόλις 10 λεπτά με τα πόδια.

Φυσικά διαθέτει πληθώρα τοπικών μαγαζιών τα οποία μπορείτε να επισκεφτείτε, καθώς και καταστήματα μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών μόδας.

Varenna-Esino-Perledo is a beautiful railway station at Perledo, on the Tirano–Lecco railway in Lombardy, in northern Italy. As the name implies, it also serves Esino Lario and Varenna and was opened in 1892 and was originally called Varenna. #Italy #Railways #stations pic.twitter.com/vqH9B24oii

— Ananth Rupanagudi (@Ananth_IRAS) July 11, 2024