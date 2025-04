Η εντεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ (pic)

Μια ακόμη 11άδα με την υπογραφή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός τεχνικός ετοιμάζει την ομάδα του για το αποψινό αντάμωμα τίτλου κόντρα στην ΑΕΚ με διάταξη 4-3-3.

Πιο συγκεκριμένα, ο Βάσκος επέλεξε τους Ντάνι Γκαρθία, Σαντιάγκο Έσε και Χρήστο Μουζακίτη για τα χαφ, ενώ την ίδια στιγμή έσειλε από τη μια πλευρά τον Ζέλσον Μάρτινς και από την άλλη τον Τσικίνιο, έχοντας φορ τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Στην άμυνα, δεξί μπακ θα είναι ο Ροντινέι, ο Παναγιώτης Ρέτσος επιστρέφει ως δεξιός στόπερ μετά από καιρό, αριστερό ο Λορέντσο Πιρόλα αντί του Νταβίντ Κάρμο και ο Μπρούνο θα είναι το αριστερό μπακ.

Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Γκαρσία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos#OLYAEK#slgrpic.twitter.com/IYnKnX2TQM

