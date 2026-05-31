Η Euroleague αποθεώνει τον Μπαρτζώκα: «Ο άνθρωπος πίσω από τον Ολυμπιακό» (pics)
Με ανάρτησή της η Euroleague απονείμει τα εύσημα στον Γιώργο Μπαρτζώκα για τη συμβολή του στην επιτυχία του Ολυμπιακού.
- Τρόμος για οικογένεια στη Θεσσαλονίκη – Άνδρας με αλυσοπρίονο και μαχαίρι φώναζε έξω από το σπίτι τους
- Ποια χώρα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη διαδικτυακή τοξικότητα στην Ευρώπη; – Τι ισχύει στην Ελλάδα;
- Αχαΐα: Συνελήφθη για διατάραξη κοινής ησυχίας – Είχε τη μουσική στη διαπασών μέχρι τα ξημερώματα
- Ντετέκτιβ ξετρυπώνουν υπαλλήλους που προσποιούνται τους άρρωστους – Νέα «μόδα» εργοδοτών στο Λονδίνο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η Euroleague δημοσίευσε μία ανάρτηση με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τα δύο ευρωπαϊκά που κατέκτησε ο Έλληνας τεχνικός με τον Ολυμπιακό το 2013 και το 2026.
Η διοργανώτρια αρχή στο post της πλαισίωσε την ανάρτηση με την εξής λεζάντα: «Ο άνθρωπος πίσω από τον Ολυμπιακό. Τότε και τώρα».
Η ανάρτηση είναι γεμάτη από φωτογραφίες του Μπαρτζώκα από την πρόσφατη κατάκτηση της Euroleague, αλλά και από το μακρινό… 2013, όταν ο τεχνικός των Πειραιωτών πανηγύρισε την πρώτη του ευρωπαϊκή κούπα στο τιμόνι των Ερυθρόλευκων.
Δείτε την ανάρτηση της Euroleague
🫴 Georgios Bartzokas. The man behind @Olympiacos_BC
Then and now. 2013 | 2026#F4GLORY pic.twitter.com/DIsG7NmhOL
— EuroLeague (@EuroLeague) May 31, 2026
- Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 13-12: Μεγάλη νίκη και προβάδισμα τίτλου για τις «ερυθρόλευκες»
- Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «τα σπάει» και ως ποδοσφαιριστής (vid)
- Το μήνυμα του Γκάμπριελ για το χαμένο πέναλτι και το… παρασκήνιο
- Η Euroleague αποθεώνει τον Μπαρτζώκα: «Ο άνθρωπος πίσω από τον Ολυμπιακό» (pics)
- Μιλουτίνοφ: «Ένα στέμμα για τον Πειραιά μου και για τον Ολυμπιακό που ποτέ δεν τα παρατάει» (pics)
- Άρσεναλ: Χιλιάδες κόσμου στην παρέλαση της πρωταθλήτριας Αγγλίας – Στήριξη στον Γκάμπριελ (vids+pics)
- Μια νέα καριέρα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο – Το Hollywood είναι η επόμενη μεγάλη… μπίζνα του CR7
- Μουντιάλ 2026: Με Πελίστρι η αποστολή της Ουρουγουάης (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις