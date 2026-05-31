Η ΕΕ θα αποτρέψει τη Μόσχα να ωφεληθεί από τον πόλεμο στο Ιράν – Παγώνει το πλαφόν τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινού παγώματος του ανώτατου ορίου τιμών για το ρωσικό πετρέλαιο. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται για τέταρτο μήνα με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν οι τιμές της ενέργειας. Με το πάγωμα του πλαφόν, η Μόσχα δεν μπορέσει να κερδίσει από αυτή την αύξηση των τιμών και το κλείσιμο του Ορμούζ.

Την πληροφορία μεταδίδει το Bloomberg, που επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Το πάγωμα αναμένεται να υιοθετηθεί μαζί με το επόμενο πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία.

Το μπλοκ υιοθέτησε έναν μηχανισμό το 2025, με στόχο να διασφαλίσει ότι το ανώτατο όριο τιμών για το ρωσικό πετρέλαιο, ορίζεται αυτόματα κάθε έξι μήνες σε 15% χαμηλότερη από τη μέση τιμή αγοράς. Το τρέχον όριο τιμής είναι 44,10 δολάρια ανά βαρέλι. Αναμένεται να επανεξεταστεί αργότερα μέσα στο καλοκαίρι.

Η ρύθμιση αυτή της ΕΕ απαγορεύει στις ευρωπαϊκές εταιρείες να παρέχουν υπηρεσίες όπως ασφάλιση και μεταφορά πετρελαίου που πωλείται πάνω από το όριο.

Ο πόλεμος στο Ιράν

Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν και του αποτελεσματικού κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg, η επόμενη αναθεώρηση του ανώτατου ορίου τιμών τον Ιούλιο πιθανότατα θα οδηγήσει στην αύξηση του επιπέδου σε τουλάχιστον 65 δολάρια. Δηλαδή, υψηλότερα από το προηγούμενο όριο των 60 δολαρίων που είχε οριστεί συλλογικά από την G7.

Αν τελικά υπάρξει πάγωμα, θα διατηρηθεί η τρέχουσα τιμή για το ρωσικό πετρέλαιο,περιορίζοντας το κέρδος για τη Μόσχα.

Άλλες επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνουν την αναστολή δυναμικών και αυτόματων αυξήσεων μέχρι το τέλος του έτους. Ή τον περιορισμό οποιασδήποτε αύξησης πάνω από τα 60 δολάρια, σύμφωνα με το επίπεδο που έχει θέσει η G7, ανέφεραν οι πηγές.

21ο πακέτο κυρώσεων εν όψει

Η κίνηση αυτή θα αποτελέσει μέρος του επόμενου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ εις βάρος της Ρωσίας. Θα είναι το 21ο από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Η ΕΕ στοχεύει να οριστικοποιήσει και να προτείνει επίσημα ένα πακέτο νέων μέτρων στις αρχές Ιουνίου. Οι απεσταλμένοι των κρατών μελών ενημερώθηκαν για τα σχέδια την περασμένη εβδομάδα.

Το νέο πακέτο, σύμφωνα με τις συζητήσεις, πιθανόν να περιλαμβάνει στόχευση περισσότερων τραπεζών, εμπόρων πετρελαίου, διυλιστηρίων και φορέων εκμετάλλευσης κρυπτονομισμάτων σε τρίτες χώρες, που χρησιμοποιούνται από τη Μόσχα για την παράκαμψη των περιορισμών της ΕΕ. Επίσης, περίπου 20 επιπλέον δεξαμενόπλοια θα υποστούν κυρώσεις. Πρόκειται για πλοία που μετέχουν στον μυστικό στόλο από τα οποία εξαρτάται η Μόσχα για να μεταφέρει το ρωσικό πετρέλαιο. Το καθεστώς αυτό θα επεκταθεί σε πλοία που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Έτσι, θα περιορίσει την ικανότητα του Κρεμλίνου να δημιουργήσει έναν σκιώδη στόλο και για το αέριο.

Η ΕΕ έχει μέχρι στιγμής επιβάλει κυρώσεις σε εκατοντάδες πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο. Και σκοπεύει να στοχεύσει επίσης πλοία που παρέχουν υπηρεσίες στα δεξαμενόπλοια, ανέφεραν οι πηγές στο Bloomberg.

Ωστόσο, οι νέες κυρώσεις είναι απίθανο να περιλαμβάνουν πλήρη απαγόρευση των θαλάσσιων υπηρεσιών. Αρκετά κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιτίθενται σε αυτήν την επιλογή λόγω της αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Αυτό θα μπορούσε όμως να αλλάξει, εάν το μέτρο υποστηριχθεί από την ευρύτερη G7.

«Πνίγοντας» τα ενεργειακά έσοδα

Οι κύριοι στόχοι του νέου πακέτου, ανέφεραν οι πηγές, είναι να πιέσει περαιτέρω τα λουριά στα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας και στον χρηματοπιστωτικό της τομέα. Επίσης, να στερήσει από τη στρατιωτική της βιομηχανία βασικές προμήθειες. Οι κυρώσεις απαιτούν την υποστήριξη όλων των κρατών μελών πριν από την έγκρισή τους και τα σχέδια θα μπορούσαν να αλλάξουν πριν από αυτό. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών που έχουν εκφράσει ανησυχία για τις αλλαγές στα ανώτατα όρια τιμών για το ρωσικό πετρέλαιο. Επίσης, κάποιες χώρες φοβούνται ότι θα πληγούν τα ενεργειακά και εμπορικά τους συμφέροντα.

Άλλες προτάσεις για το επόμενο πακέτο περιλαμβάνουν εμπορικούς περιορισμούς σε ορισμένα κρίσιμα ορυκτά, μέταλλα και μεταλλεύματα. Δηλαδή, πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στον αεροδιαστημικό τομέα της Ρωσίας και στην ανάπτυξη των drones που χρησιμοποιεί για να βομβαρδίζει τις πόλεις της Ουκρανίας, καθώς και σε τεχνολογίες όπως η παρεμβολή.

Το μπλοκ εξετάζει επίσης την επιβολή ελέγχων στις εξαγωγές περίπου δύο δωδεκάδων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών στην Κίνα, την Ινδία, την Τουρκία και την Κεντρική Ασία. Οι εταιρείες αυτές φέρονται να εξακολουθούν να προμηθεύουν τη Ρωσία με αγαθά που συνδέονται με την κατασκευή όπλων.