Ιράν: Υπεραμύνονται οι ΗΠΑ της αναστολής μέρους των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο
Διεθνής Οικονομία 23 Απριλίου 2026, 05:45

Ιράν: Υπεραμύνονται οι ΗΠΑ της αναστολής μέρους των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ υπερασπίζονται την απόφασή τους να παρατείνουν την αναστολή των κυρώσεων σε βάρος του ρωσικού πετρελαίου καθώς το ζήτησαν «πάνω από δέκα χώρες ανάμεσα στις πιο φτωχές και ευάλωτες» ενεργειακά.

Ο αμερικανός υπουργός Σκοτ Μπέσεντ υπερασπίστηκε χθες Τετάρτη, ενώπιον γερουσιαστών, την απόφαση της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την προσωρινή αναστολή κυρώσεων σε βάρος του πετρελαίου της Ρωσίας, σε ισχύ αφότου έγινε η ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 (φωτογραφία του Reuters/Annabelle Gordon, επάνω, από την ακρόαση του Σκοτ Μπέσεντ σε επιτροπή της Γερουσίας).

Μετά την πρώτη αναστολή τους, ως την 11η Απριλίου, οι κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο συνεχίζουν να τελούν υπό μερική αναστολή για έναν ακόμη μήνα, ως τη 16η Μαΐου, με σκοπό να εξισορροπηθούν οι συνέπειες του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν στις τιμές του πετρελαίου.

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να παρατείνουν την αναστολή δυο ημέρες αφού ο Μπέσεντ είχε διαβεβαιώσει πως αυτό δεν θα γινόταν

Η απόφαση ανακοινώθηκε μόλις δυο ημέρες αφού ο κ. Μπέσεντ είχε διαβεβαιώσει τον Τύπο πως η αρχική αναστολή δεν θα παρατεινόταν.

Ερωτηθείς σχετικά, κατά τη διάρκεια ακρόασης σε επιτροπή της Γερουσίας, ο υπουργός εξήγησε πως άλλαξε γνώμη επειδή ήλθαν σε επαφή μαζί του «πάνω από δέκα χώρες ανάμεσα στις πιο φτωχές και ευάλωτες στον κόσμο από ενεργειακή σκοπιά».

Οι επαφές έγιναν στο περιθώριο των συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας (ΠΤ) στην Ουάσιγκτον (13η-17η Απριλίου).

«Μας ζήτησαν να παρατείνουμε την αναστολή, και πρόκειται για μόλις 30 επιπλέον ημέρες», είπε σε γερουσιαστές.

Η απόφαση καταδικάστηκε από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που μίλησε για εξασφάλιση από τη Μόσχα επιπλέον χρηματοδότησης για να συνεχίσει τον πόλεμο.

Και το ιρανικό

Πέρα από το ρωσικό πετρέλαιο, η αναστολή των κυρώσεων αφορά επίσης το ιρανικό πετρέλαιο που είναι φορτωμένο σε πλοία, και σε αυτήν την περίπτωση, κατά τον κ. Μπέσεντ, για να μειωθεί ο αντίκτυπος στα κόστη της ενέργειας — οι τιμές του πετρελαίου και του αερίου έχουν απογειωθεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Η Τεχεράνη αντέδρασε βάζοντας στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις, αλλά και ενεργειακές υποδομές, σε γειτονικές μοναρχίες, ιδίως στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και κλείνοντας de facto τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες σχεδόν το 20% των υδρογονανθράκων που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές.

Wall Street: S&P 500 και Nasdaq σε ιστορικά υψηλά μετά την παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Delphi Economic Forum XI – Γκίλφοϊλ: «Χωρίς την Ελλάδα δεν θα υπήρχαν οι ΗΠΑ»

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

ΕΕ: Σχεδιάζει «προσωρινή» μείωση φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια για να προστατεύσει τα νοικοκυριά
Πράσινη ανάπτυξη 22.04.26

Η Κομισιόν προτίθεται να χαλαρώσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Έτσι θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να προσφέρουν «στοχευμένη και προσωρινή» υποστήριξη έως ότου λήξει η κρίση στην ενέργεια.

Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου
Ενέργεια ως όπλο 22.04.26

Ο αγωγός Ντρούζμπα αναδεικνύεται σε κομβικό εργαλείο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ρωσική κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη τον έλεγχο του, ασκεί περαιτέρω πίεση στην Ευρώπη.

Πώς το Ιράν εργαλειοποίησε τα Στενά του Ορμούζ – Γιατί θα είναι δύσκολο να ανοίξουν
Διεθνής Οικονομία 22.04.26

Η έκταση των διαταραχών που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν είναι πρωτόγνωρη – Ξεπερνά εκείνη των δύο προηγούμενων πετρελαϊκών κρίσεων του 1973 και του 1979

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων
Ενεργειακή κρίση 21.04.26

Η Κομισιόν εξετάζει σειρά μέτρων για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη καυσίμων για την αεροπορία. Στόχος, να μη χρειαστεί να επιβληθεί μείωση πτήσεων και να συνεχιστούν κανονικά τα αεροπορικά ταξίδια.

New York Times: Κανένα έθνος δεν γλιτώνει από αυτόν τον πόλεμο – Φόβοι για «φαινόμενο-ντόμινο»
Διεθνής Οικονομία 21.04.26

Από την Αμερική, μέχρι τις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες και τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς όπως η Βραζιλία και η Κίνα, κανένα έθνος δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο ο πόλεμος

Μάλτα: H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή – Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»
Το «θαύμα» στις αντλίες 21.04.26

Οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστέκεται στην αύξηση των τιμών και το κάνει εδώ και χρόνια.

Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;
Relationsex 21.04.26

Ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακών γνωριμιών στον κόσμο έχει θέσει στον εαυτό του έναν σύνθετο στόχο: να κάνει το Tinder λιγότερο «κλαμπ ανδρών»

Μήνυμα από τη Gen Z: Δεν ψάχνουν όλοι το νόημα της ζωής στη δουλειά, κάποιοι απλώς παλεύουν να επιβιώσουν
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Η Gen Z διαμορφώνεται από την ανισότητα, με τους νέους από υψηλότερα κοινωνικά στρώματα να αναζητούν εργασία «με νόημα», ενώ εκείνοι με λιγότερα προνόμια δίνουν προτεραιότητα στην οικονομική σταθερότητα

Τραμπ: Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν – Τα ύποπτα στοιχήματα στις αγορές πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις
Τα 5 παραδείγματα 20.04.26

Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση «επενδυτών» που βαραίνουν την προεδρία Τραμπ - Ύποπτα στοιχήματα που αποφέρουν μεγάλα κέρδη πριν από «ανατρεπτικές» δηλώσεις Τραμπ - Πέντε παραδείγματα

Τηλεργασία μία ημέρα την εβδομάδα
Επιμένει η ΕΕ 20.04.26

Δουλειά από το σπίτι, φθηνότερες μετακινήσεις και «λουκέτο» σε δημόσια κτίρια: το νέο σχέδιο της Ευρώπης για την ενεργειακή κρίση

Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Συνεχίζεται η αναστάτωση στις αγορές ενέργειας μετά την πτώση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω της αισιοδοξίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Το Ιράν προχωρά στην κατάσχεση δύο πλοίων – Οι ΗΠΑ υποβαθμίζουν την εξέλιξη
Υποβαθμίζουν οι ΗΠΑ 23.04.26

Κατάσχεση δύο πλοίων από το Ιράν

Το Ιράν προχώρησε στην «κατάσχεση» δυο πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, αλλά οι ΗΠΑ υποβαθμίζουν το γεγονός καθώς δεν πρόκειται «για αμερικανικά», ούτε για «ισραηλινά πλοία».

Οι ΗΠΑ τιμωρούν το Ιράκ για να το αναγκάσουν να εξαρθρώσει τις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές
Δημοσιεύματα 23.04.26

Οι ΗΠΑ ανέστειλαν την παράδοση στο Ιράκ περίπου 500 εκατ. δολαρίων, τιμωρώντας με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τη Βαγδάτη για τη μη εξάρθρωση των φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών.

ΝΑΤΟ: Συνάντηση του Ερντογάν με τον Ρούτε – «Μπορούμε να μάθουμε πολλά» από την Τουρκία
Συνάντηση με Ερντογάν 23.04.26

Με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε, ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα, ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος τόνισε ότι «η Τουρκία έχει βιώσει μια επανάσταση στην αμυντική βιομηχανία».

To Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το ρεσάλτο στα EPAMINONDAS και FRANCESKA στο Ορμούζ
Ναυτικές επιχειρήσεις 23.04.26

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζονται οι δυνάμεις του ναυτικού να κάνουν ρεσάλτο στα δύο πλοία στα στενά του Ορμούζ

Μπαρτσελόνα – Θέλτα 1-0: Στο +9 από την άσπρη βούλα – Αγωνία για Γιαμάλ
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Η Μπαρτσελόνα νίκησε με 1-0 τη Θέλτα χάρη σε εκτέλεση πέναλτι του Γιαμάλ, αλλά έχασε τον σταρ της με πρόβλημα τραυματισμού και υπάρχει ανησυχία και στην Εθνική Ισπανίας εν όψει Μουντιάλ

Κύπελλο Ιταλίας: Ο τρομερός Μότα απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την Λάτσιο στον τελικό
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Καταπληκτικός ο Μότα στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στην Αταλάντα, καθώς ο γκολκίπερ της Λάτσιο απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την ομάδα του στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Ιντερ

Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ: Επεισόδια με πρωταγωνιστή τον Πάμπλο Γκαρσία (vid+pic)
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Μεγάλη ένταση προκλήθηκε μετά το τέλος του πρώτου ημιτελικού για το Κύπελλο Κύπρου ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα Λεμεσού, με τον Πάμπλο Γκαρσία να βρίσκεται στο επίκεντρο των επεισοδίων.

Mπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Στην κορυφή με Χάαλαντ
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε από το «Τερφ Μουρ», επικρατώντας της Μπέρνλι με 1-0 και ανέβηκε στην πρώτη θέση της Premier League, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία της Άρσεναλ, έχοντας την καλύτερη επίθεση.

Η Γερμανία αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» στην άμυνα της Ευρώπης – Παρουσίασε τη στρατιωτική στρατηγική της
Σενάρια πολέμου 22.04.26

Την πρώτη στρατιωτική στρατηγική της Γερμανίας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο παρουσίας ο υπουργός Άμυνας. Και δήλωσε ότι η Γερμανία έχει «ειδική ευθύνη» για την άμυνα της Ευρώπης.

Το «έπος» του Μεντιλίμπαρ – 19 χρόνια από την ιστορική άνοδο της «Πουσέλα» (Vid)
Ποδόσφαιρο 22.04.26

Οταν ο Μεντιλίμπαρ... χτυπούσε τη μοίρα του, οδηγώντας την «φτωχή» Ρεάλ Βαγιαδολίδ, στην κορυφαία σεζόν της σύγχρονης ιστορίας της. Πέρασαν 19 χρόνια από τότε, αλλά το αξεπέραστο επίτευγμα του Βάσκου, ακόμη μνημονεύεται.

ΗΠΑ εναντίον Ιράν: Η σύγκρουση μεταφέρεται στον Ινδικό Ωκεανό και το διπλωματικό αδιέξοδο βαθαίνει
Παγκόσμιο κυνήγι 22.04.26

Οι ΗΠΑ επεκτείνουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στον Ινδικό Ωκεανό, καταλαμβάνοντας δεξαμενόπλοια και περιπλέκοντας επικίνδυνα την προοπτική ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ολυμπιακός: Παίκτες και κόσμος πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Νόβι Μπέογκραντ (vid)
Άλλα Αθλήματα 22.04.26

Το Παπαστράτειο γέμισε απ’ άκρη σ’ άκρη, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να δημιουργούν «καυτή» ατμόσφαιρα και να ωθούν τους Πειραιώτες σε μία σπουδαία νίκη

Αλ. Χαρίτσης: Ωδή στο ρουσφέτι στη Βουλή – Η ΝΔ έχει την ευθύνη του πελατειακού κράτους
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

«Στο ρουσφέτι η εξουσία συναλλάσσεται, στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ η εξουσία οργανώνει» αναφέρει ο Αλέξης Χαρίτσης σχολιάζοντας όσα διαδραματίστηκαν στο ελληνικό κοινοβούλιο.

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν δημοψήφισμα για τον εκλογικό χάρτη στη Βιρτζίνια – Νοθεία καταγγέλλει ο Τραμπ
Οργή 22.04.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ που συνηθίζει να εξαπολύει αβάσιμες κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας. Το είχε κάνει και μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 απέναντι στον Τζο Μπάιντεν.

Ανδρουλάκης: Δείγμα παρακμής – Το σχόλιο για δημοσίευμα περί κρυφών δημοσκοπήσεων και εκπλήξεων
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε πρωτοσέλιδο εφημερίδας που εμφανίζει αποδυναμωμένο το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας μάλιστα για εκτίναξη νέου κόμματος στο 20%, επικαλούμενο και κρυφή δημοσκόπηση - «Δείγμα παρακμής τα δημοσιεύματα χωρίς στοιχεία. Αυτά γίνονται σε χώρες που δεν υπάρχει στοιχειώδης λειτουργία των θεσμών», τόνισε.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

