Ιράν: Υπεραμύνονται οι ΗΠΑ της αναστολής μέρους των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο
Οι ΗΠΑ υπερασπίζονται την απόφασή τους να παρατείνουν την αναστολή των κυρώσεων σε βάρος του ρωσικού πετρελαίου καθώς το ζήτησαν «πάνω από δέκα χώρες ανάμεσα στις πιο φτωχές και ευάλωτες» ενεργειακά.
Ο αμερικανός υπουργός Σκοτ Μπέσεντ υπερασπίστηκε χθες Τετάρτη, ενώπιον γερουσιαστών, την απόφαση της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την προσωρινή αναστολή κυρώσεων σε βάρος του πετρελαίου της Ρωσίας, σε ισχύ αφότου έγινε η ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 (φωτογραφία του Reuters/Annabelle Gordon, επάνω, από την ακρόαση του Σκοτ Μπέσεντ σε επιτροπή της Γερουσίας).
Μετά την πρώτη αναστολή τους, ως την 11η Απριλίου, οι κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο συνεχίζουν να τελούν υπό μερική αναστολή για έναν ακόμη μήνα, ως τη 16η Μαΐου, με σκοπό να εξισορροπηθούν οι συνέπειες του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν στις τιμές του πετρελαίου.
Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να παρατείνουν την αναστολή δυο ημέρες αφού ο Μπέσεντ είχε διαβεβαιώσει πως αυτό δεν θα γινόταν
Η απόφαση ανακοινώθηκε μόλις δυο ημέρες αφού ο κ. Μπέσεντ είχε διαβεβαιώσει τον Τύπο πως η αρχική αναστολή δεν θα παρατεινόταν.
Ερωτηθείς σχετικά, κατά τη διάρκεια ακρόασης σε επιτροπή της Γερουσίας, ο υπουργός εξήγησε πως άλλαξε γνώμη επειδή ήλθαν σε επαφή μαζί του «πάνω από δέκα χώρες ανάμεσα στις πιο φτωχές και ευάλωτες στον κόσμο από ενεργειακή σκοπιά».
Οι επαφές έγιναν στο περιθώριο των συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας (ΠΤ) στην Ουάσιγκτον (13η-17η Απριλίου).
«Μας ζήτησαν να παρατείνουμε την αναστολή, και πρόκειται για μόλις 30 επιπλέον ημέρες», είπε σε γερουσιαστές.
Η απόφαση καταδικάστηκε από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που μίλησε για εξασφάλιση από τη Μόσχα επιπλέον χρηματοδότησης για να συνεχίσει τον πόλεμο.
Και το ιρανικό
Πέρα από το ρωσικό πετρέλαιο, η αναστολή των κυρώσεων αφορά επίσης το ιρανικό πετρέλαιο που είναι φορτωμένο σε πλοία, και σε αυτήν την περίπτωση, κατά τον κ. Μπέσεντ, για να μειωθεί ο αντίκτυπος στα κόστη της ενέργειας — οι τιμές του πετρελαίου και του αερίου έχουν απογειωθεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.
Η Τεχεράνη αντέδρασε βάζοντας στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις, αλλά και ενεργειακές υποδομές, σε γειτονικές μοναρχίες, ιδίως στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και κλείνοντας de facto τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες σχεδόν το 20% των υδρογονανθράκων που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές.
