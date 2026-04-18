Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να επιτρέψει για έναν μήνα την πώληση ρωσικού πετρελαίου αποθηκευμένου σε δεξαμενόπλοια, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών στην Ουάσιγκτον χθες Παρασκευή (στη φωτογραφία του Reuters/Evan Vucci, επάνω, και βίντεο, κάτω, ο Σκοτ Μπένσετ ανακοινώνει στις 15 Απριλίου την ακριβώς αντίθετη απόφαση για το ρωσικό πετρέλαιο).

«Γενική άδεια» επιτρέπει την πώληση, έως τις 16 Μαΐου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε «γενική άδεια» που επιτρέπει την πώληση, έως τις 16 Μαΐου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 17η Απριλίου.

Πρόκειται για υπαναχώρηση αφού μόλις πριν από τρεις ημέρες ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ διεμήνυσε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα παρατείνει την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων που επιβάλλει στο ρωσικό πετρέλαιο το οποίο βρίσκεται σε δεξαμενές πλοίων στη θάλασσα.

Η απόφαση αυτή είχε ληφθεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να αμβλυνθεί η ανοδική πίεση στις τιμές του εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μέτρο τιμωρίας

«Δεν θα ανανεώσουμε την άδεια για το ρωσικό πετρέλαιο», είχε πει ο Σκοτ Μπέσεντ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Μάλιστα, μια ημέρα πριν, το υπουργείο του είχε ανακοινώσει την ίδια απόφαση για το ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται στη θάλασσα.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιβάλλει κυρώσεις στους ενεργειακούς πόρους της Ρωσίας και του Ιράν για να μειώσει τα έσοδα των κυβερνήσεών τους.

Στην περίπτωση της Μόσχας, πρόκειται για μέτρο τιμωρίας για την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Σε αυτήν του Ιράν, για τη συνέχιση του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας και τη χρηματοδότηση κινημάτων όπως για παράδειγμα η Χεζμπολάχ του Λιβάνου.