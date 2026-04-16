Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ διεμήνυσε χθες Τετάρτη ότι η Ουάσιγκτον δεν θα παρατείνει την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων που επιβάλλει στο ρωσικό πετρέλαιο αν βρίσκεται σε δεξαμενές πλοίων στη θάλασσα, κάτι που αποφάσισε για να αμβλυνθεί η ανοδική πίεση στις τιμές του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή (γράφημα, επάνω, από το Reuters/Dado Ruvic).

«Δεν θα ανανεώσουμε την άδεια για το ρωσικό πετρέλαιο», είπε ο Σκοτ Μπέσεντ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Δεν θα ανανεώσουμε την άδεια για το ρωσικό πετρέλαιο», δηλώνει ο Σκοτ Μπέσεντ

Το υπουργείο του είχε ανακοινώσει την προηγουμένη την ίδια απόφαση για το ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται στη θάλασσα.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιβάλλει κυρώσεις στους ενεργειακούς πόρους της Ρωσίας και του Ιράν για να μειώσει τα έσοδα των κυβερνήσεών τους.

Στην περίπτωση της Μόσχας, πρόκειται για μέτρο τιμωρίας για την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Προσωρινές «άδειες»

Σε αυτήν του Ιράν, για τη συνέχιση του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας και τη χρηματοδότηση κινημάτων όπως για παράδειγμα η Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Τον Μάρτιο, όμως, η Ουάσιγκτον εξέδωσε προσωρινές «άδειες» ώστε να μπορεί να πωληθεί από τις δυο χώρες πετρέλαιο που βρισκόταν στη θάλασσα, για να επιβραδυνθεί η ραγδαία άνοδος των τιμών εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ