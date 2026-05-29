30.05.2026 | 00:07
Ελεύθεροι οι 12 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Η Άρσεναλ κυνηγά την… αθανασία
Champions League 29 Μαΐου 2026, 21:30

Το αήττητο της Άρσεναλ στο φετινό Champions League και το κλειστό κλαμπ των θρύλων.

Γιώργος Μαζιάς
Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Υπάρχουν κατακτήσεις Champions League που μένουν στην ιστορία. Και υπάρχουν και εκείνες που μετατρέπονται σε ποδοσφαιρικό μύθο. Η Άρσεναλ βρίσκεται μπροστά σε μία τέτοια στιγμή. Στον τελικό της Βουδαπέστης απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα δεν διεκδικεί μόνο το πρώτο Champions League της ιστορίας της. Διεκδικεί και μία θέση στο πιο κλειστό και ιστορικό κλαμπ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου: αυτό των αήττητων πρωταθλητών Ευρώπης.

Οι «κανονιέρηδες» παραμένουν αήττητοι μετά από 14 αγώνες στη φετινή διοργάνωση και απέχουν μόλις ένα παιχνίδι από κάτι που ελάχιστες ομάδες κατάφεραν ποτέ. Αν κατακτήσουν το τρόπαιο χωρίς ήττα, θα γίνουν μόλις η δέκατη ομάδα στην εποχή του Champions League που ολοκληρώνει αήττητη ολόκληρη την ευρωπαϊκή διαδρομή της.

Και ίσως το επίτευγμα αυτό να είναι ακόμη μεγαλύτερο από ό,τι δείχνουν οι αριθμοί.

Το νέο Champions League έκανε την αποστολή δυσκολότερη. Η φετινή διοργάνωση είναι η πρώτη που διεξάγεται με το νέο format της league phase, αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό των αγώνων και το επίπεδο δυσκολίας. Μέχρι πρότινος, μία ομάδα μπορούσε να κατακτήσει το Champions League αήττητη δίνοντας 11 ή 13 παιχνίδια. Η Άρσεναλ χρειάστηκε ήδη 14 αγώνες για να φτάσει στον τελικό και, αν τα καταφέρει, θα γίνει η πρώτη ομάδα στην ιστορία που θα κατακτήσει το τρόπαιο αήττητη σε μία τόσο μεγάλη και απαιτητική διαδρομή.

Αυτό ακριβώς κάνει το πιθανό επίτευγμα ιστορικό. Σε μία εποχή υπερφόρτωσης αγώνων, ακραίας έντασης και συνεχών μεγάλων αναμετρήσεων, η διατήρηση του αήττητου θεωρείται σχεδόν αδύνατη. Κι όμως, η Άρσεναλ του Αρτέτα έφτασε μέχρι εδώ χωρίς να λυγίσει ούτε μία φορά.

Το κλαμπ των αήττητων πρωταθλητών

Μόλις εννέα ομάδες στην εποχή του Champions League έχουν καταφέρει να σηκώσουν το τρόπαιο χωρίς ήττα.

Η πρώτη ήταν η Μαρσέιγ το 1993. Ακολούθησαν οι θρυλικές ομάδες της Μίλαν και του Άγιαξ τη δεκαετία του ’90, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το πέτυχε δύο φορές, το 1999 και το 2008.

Στη σύγχρονη εποχή, το αήττητο έγινε ακόμη πιο δύσκολο. Η Μπαρτσελόνα του 2006, η Μπάγερν Μονάχου του 2020, η Μάντσεστερ Σίτι του 2023 και η Ρεάλ Μαδρίτης του 2024 απέδειξαν πόσο σπάνιο είναι να επιβιώσεις μέχρι τέλους χωρίς ήττα απέναντι στην ελίτ της Ευρώπης.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι η Μπάγερν του 2020 παραμένει η μοναδική ομάδα που κατέκτησε το Champions League κερδίζοντας όλα τα παιχνίδια της.
Η Άρσεναλ θυμίζει… τους «Invincibles»!

Στο Λονδίνο, η λέξη «αήττητοι» κουβαλά ιδιαίτερο βάρος. Η ομάδα του Αρσέν Βενγκέρ που κατέκτησε αήττητη την Premier League το 2003-04 έχει περάσει στην ιστορία ως οι περίφημοι “Invincibles”.

Τώρα, δύο δεκαετίες αργότερα, η Άρσεναλ βρίσκεται μπροστά σε ένα ακόμη μεγαλύτερο επίτευγμα.

Η ομάδα του Αρτέτα δεν εντυπωσιάζει μόνο με την ποιότητά της, αλλά κυρίως με την ωριμότητα και την ανθεκτικότητά της. Δεν παρασύρεται. Δεν χάνει τη δομή της. Δεν καταρρέει υπό πίεση.

Η αμυντική λειτουργία της είναι σχεδόν υποδειγματική. Τα εννέα clean sheets στη διοργάνωση αποτυπώνουν ακριβώς αυτή τη σταθερότητα, ενώ ο συνδυασμός του Νταβίντ Ράγια, του Γκαμπριέλ Μαγκαλιάες και του Γουίλιαμ Σαλιμπά έχει μετατρέψει την Άρσεναλ σε μία από τις πιο δύσκολες ομάδες για να αντιμετωπίσεις στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η επιθετική ποιότητα του Μπουκάγιο Σάκα, η δημιουργία του Μάρτιν Έντεγκααρντ και η ενέργεια της νεαρής γενιάς δίνουν στην ομάδα μία αίσθηση πληρότητας που έλειπε για χρόνια από το Emirates.

Το εμπόδιο λέγεται Παρί!

Βέβαια, για να γραφτεί ιστορία, η Άρσεναλ πρέπει να ξεπεράσει ίσως τη δυσκολότερη πρόκληση της φετινής Ευρώπης.

Η Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε είναι η πιο παραγωγική ομάδα της διοργάνωσης με 44 γκολ και κυνηγά και αυτή το δικό της ιστορικό επίτευγμα: δεύτερο συνεχόμενο Champions League και εδραίωση στην κορυφή της Ευρώπης.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ και ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, ενώ η Παρί έχει ήδη αποκλείσει σειρά αγγλικών ομάδων τα τελευταία δύο χρόνια.

Για την Άρσεναλ, λοιπόν, ο τελικός δεν είναι μόνο μία μάχη για το τρόπαιο. Είναι μία μάχη απέναντι στην πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ευρώπης και ταυτόχρονα απέναντι στην ίδια την ιστορία.

Η ευκαιρία για κάτι αιώνιο. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο των ατελείωτων αγώνων, των μεγάλων ρόστερ και της συνεχούς πίεσης, το να μείνεις αήττητος μέχρι την κορυφή μοιάζει σχεδόν ακατόρθωτο.

Ακριβώς γι’ αυτό, αν η Άρσεναλ καταφέρει να νικήσει στη Βουδαπέστη, δεν θα είναι απλώς πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Θα έχει δημιουργήσει μία ομάδα που θα συζητιέται για δεκαετίες.

Wall Street: Σε νέα ιστορικά υψηλά οι τρεις δείκτες, αισιοδοξία για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Αερομεταφορές: Πώς αποτυπώνεται στην οικονομία της ΕΕ η κρίση από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Η Αγγλία στο κατώφλι ενός ιστορικού ευρωπαϊκού τρεμπλ – Η Άρσεναλ κυνηγά το επίτευγμα που μόνο η ιταλική Serie A κατάφερε το 1990
Champions League 28.05.26

Η Άρσεναλ παίζει το βράδυ του Σαββάτου στον τελικό του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν και ολόκληρο το αγγλικό ποδόσφαιρο περιμένει μια νίκη που μπορεί να γράψει ιστορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)
Champions League 23.05.26

Στην κορυφή της Ευρώπης επέστρεψε μετά από δύο χρόνια απουσίας η Μπαρτσελόνα, με την καταλανική ομάδα να νικά 4-0 τη Λιόν στον τελικό του Champions League γυναικών.

Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια
On Field 17.05.26

Ο Ολυμπιακός θα παίξει στα προκριματικά του Champions League κι έχει τον τρόπο για να «απογειώσει» την επόμενη σεζόν του, με μια πρόκριση στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone
Κόσμος 30.05.26

Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone

Με τα drones οπτικών ινών ή «drones αυτοκτονίας» ως αιχμή του δόρατος έναντι των ισραηλινών στρατιωτών στον Λίβανο, ισραηλινή έκθεση βλέπει μετατόπιση στην στρατηγική της Χεζμπολάχ

Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ
Εισαγγελική έρευνα 30.05.26

Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι ζητήθηκε από εισαγγελέα να διερευνήσει τα καταγγελλόμενα. Ακτιβιστές που μετείχαν στον Στολίσκο έχουν μιλήσει για ταπεινώσεις, βιασμούς και βασανιστήρια.

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ
Κόσμος 30.05.26

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ

Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν πως αν συνεχιστεί το παράλληλο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από ΗΠΑ και Ιράν, ενδέχεται να υπάρξουν παγκόσμιες ελλείψεις καυσίμων

Ανδρουλάκης: Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του
ΠΑΣΟΚ 30.05.26

Ανδρουλάκης: Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του

«Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του υφυπουργού Νίκου Ταγαρά και στους συναδέλφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία
On Field 29.05.26

30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία

Τι κι αν πέρασαν δύο χρόνια. Τι κι αν διεκδίκησες ευρωπαϊκό τίτλο στις 29/05/2024 και τον κατέκτησες στις 30/05. Όλα είναι γραμμένα. Όλα έγιναν. Δεν είναι όνειρο. Κι ας το ζουν όλοι ως τέτοιο. Ακόμη και σήμερα. Μέχρι το... επόμενο. Διότι ο Ολυμπιακός αυτός είναι.

Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του
ΗΠΑ 29.05.26

Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του

Δικαστής διέταξε την αφαίρεση του ονόματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι. Έκρινε ότι αυτός ο εμβληματικός χώρος της Ουάσιγκτον δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς πράξη του Κογκρέσου.

Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
Ομάν 29.05.26

Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»

Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον γίνεται ο παρουσιαστής του ριάλιτι «To Catch a Predator»
Κάμερες παντού; 29.05.26

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ενσαρκώνει έναν παρουσιαστή ριάλιτι που κυνηγάει ενήλικους που επιδιώκουν σεξ με ανήλικα

Το «Primetime» με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον είναι μια επερχόμενη βιογραφική ταινία του σκηνοθέτη Λανς Όπενχαϊμ, βασισμένη στο ριάλιτι σόου του Dateline NBC «To Catch a Predator».

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί
Προς άνοδο επιτοκίων 29.05.26

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί

Την ώρα που όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στη διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, οι δημοσιονομικές αρχές στις ΗΠΑ και την ΕΕ προειδοποιούν: Οι τιμές δεν θα πέσουν, ακόμη και ο πόλεμος τελειώσει τώρα.

Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών
Μέση Ανατολή 29.05.26

Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών

Σύμφωνα με τη Unicef, η απόφαση Νετανιάχου να θέσει υπό ισραηλινό έλεγχο το 70% της Λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα πετύχει είναι να επιδεινώσει την κατάσταση για τα παιδιά, που ήδη υποφέρουν από ασθένειες.

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό
Επιστημονικό πείραμα 29.05.26

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό

Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι ΑΙ Αgents που υποβάλλονται σε συνθήκες υπερ-εργασίας, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική.

Τασούλας, Μητσοτάκης, Κακλαμάνης και κυβερνητικά στελέχη αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά
Θλίψη 29.05.26 Upd: 23:03

Τασούλας, Μητσοτάκης, Κακλαμάνης και κυβερνητικά στελέχη αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής και στελέχη της κυβέρνησης εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά, όπου έδινε μάχη με τον καρκίνο

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

