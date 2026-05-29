Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Χανίων – Επιβάτης έκανε φασαρία σε πτήση από Γλασκώβη προς Ουγκάντα
Μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε, αστυνομικοί του αεροδρομίου στα Χανιά συνέλαβαν τον επιβάτη ο οποίος συνέχιζε να αντιστέκεται σθεναρά.
Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο των Χανίων έκανε το απόγευμα της Παρασκευής (29/05) αεροπλάνο της easy jet λόγω απείθαρχου επιβάτη.
Αναλυτικότερα, το αεροπλάνο, το οποίο είχε απογειωθεί από την Γλασκώβη με προορισμό την Ουγκάντα, προσγειώθηκε στις 17.30 εκτάκτως στον Διεθνή Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» καθώς ένας επιβάτης έκανε φασαρία και δεν συμμορφωνόταν στις υποδείξεις του πληρώματος.
Μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε, αστυνομικοί του αεροδρομίου συνέλαβαν τον επιβάτη ο οποίος συνέχιζε να αντιστέκεται σθεναρά. Μετά την περιπέτεια στον αέρα και μόλις ο επιβάτης απομακρύνθηκε, το αεροπλάνο συνέχισε κανονικά την πτήση του.
