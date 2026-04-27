Αναγκαστική προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Κρήτη

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε στρατιωτικό ελικόπτερο που εκτελούσε πτήση συντήρησης νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου, λόγω μηχανικής βλάβης

Όπως έγινε γνωστό από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 08:00, ελικόπτερο ΑΒ-205 της 358 Μοίρας Έρευνας Διάσωσης από την 112 Πτέρυγα Μάχης, που εκτελούσε πτήση συντήρησης νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου, εκτέλεσε αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης.

Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για προληπτικούς λόγους.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.