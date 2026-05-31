Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Τομ Μπάρακ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία θα είναι και ο ειδικός απεσταλμένος του σε Συρία και Ιράκ.

Ο Τραμπ συνηθίζει να διορίζει ειδικούς απεσταλμένους

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το Truth Social, έγραψε:

«Με χαρά ανακοινώνω ότι ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, ο οποίος έχει επιτελέσει εξαιρετικό έργο, θα διοριστεί Ειδικός Προεδρικός Απεσταλμένος στη Συρία και, παράλληλα, Ειδικός Προεδρικός Απεσταλμένος στο Ιράκ, καθώς προωθούμε τη στρατηγική μας συνεργασία με τις κυβερνήσεις της Συρίας και του Ιράκ και οι σχέσεις μας μαζί τους συνεχίζουν να ενισχύονται!

Ο Τομ θα παραμείνει πρέσβης στην Τουρκία και θα ενεργεί με την πλήρη υποστήριξη του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκτιμούμε ιδιαίτερα το έργο που έχει επιτελέσει ο Τομ Μπάρακ, καθώς και τη συνεχή προθυμία του να υπηρετεί τη χώρα μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό!».

«Μπρος – πίσω» του Τραμπ σε σχέση με το Ιράν

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την αβεβαιότητα να κυριαρχεί μετά και τα «μπρος – πίσω» του Τραμπ, ο οποίος φέρεται να απέστειλε στο Ιράν μια νέα πρόταση με «αυστηρότερους όρους» από εκείνους που είχαν καταλήξει οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών, κι ενώ μόλις την περασμένη Παρασκευή δήλωνε ότι θα λάμβανε μια «τελική απόφαση» πάνω σε αυτό το σχέδιο αρχικής συμφωνίας.

Οι New York Times ανέφεραν ότι οι αλλαγές του Τραμπ αυστηροπoιούν τους όρους για συμφωνία, ενώ ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ήθελε να ενισχύσει πολλά σημεία της συμφωνίας, σχετικά κυρίως με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.