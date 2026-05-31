Του είπε να χωρίσουν και γκρέμισε με εκσκαφέα το σπίτι: «Αν τελείωσαμε, θα το ισοπεδώσω»
Ο άνδρας επέστρεψε στο σπίτι το πρωί της Τρίτης αφού είχε καταναλώσει αλκοόλ όλη τη νύχτα και ξεκίνησε έντονο καβγά με τη σύζυγό του.
- Συνελήφθη 40χρονος που πόζαρε στα social media με όπλα και σιδερογροθιές - Επιχείρησε να διαφύγει
- Ανεξέλεγκτος ο Νετανιάχου - Διέταξε την επέκταση της εισβολής του Ισραήλ στον Λίβανο
- Σε εξέλιξη απομάκρυνση πληγέντων από την υπερχείλιση του Ευφράτη στη Συρία - Μεγάλες καταστροφές
- Παιδί 4,5 ετών βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του σε πεζοδρόμιο - Συνελήφθησαν οι γονείς
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σοκ έχει προκαλέσει στην κομητεία Μπάτλερ της Πενσυλβάνια ένα βίαιο περιστατικό ενδοοικογενειακής έντασης, όπου ένας 48χρονος άνδρας κατηγορείται ότι προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο οικογενειακό του σπίτι χρησιμοποιώντας εκσκαφέα, ενώ μέσα βρίσκονταν η σύζυγός του και οι δύο κόρες τους.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας επέστρεψε στο σπίτι το πρωί της Τρίτης αφού είχε καταναλώσει αλκοόλ όλη τη νύχτα και ξεκίνησε έντονο καβγά με τη σύζυγό του. Όταν εκείνη του ανακοίνωσε ότι ο γάμος τους είχε τελειώσει, εκείνος φέρεται να αντέδρασε απειλητικά λέγοντας ότι «αν τελείωσαμε, θα το ισοπεδώσω».
Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τη δικογραφία, μπήκε σε εκσκαφέα τύπου Kubota και άρχισε να καταστρέφει το πίσω μέρος της κατοικίας, την ώρα που η γυναίκα του και τα δύο παιδιά τους βρίσκονταν ακόμη μέσα. Κατά τη διάρκεια της κλήσης στο 911, οι αρχές αναφέρουν ότι ακούγονταν φωνές και ο ήχος του μηχανήματος κατεδάφισης.
Οι ζημιές στο σπίτι ήταν τόσο σοβαρές που οι αρχές εκφράζουν ανησυχία για τη στατικότητά του. Μετά το περιστατικό, ο άνδρας φέρεται να μπήκε ξανά στην κατοικία, να πήρε μια τσάντα γυμναστηρίου και να διέφυγε προς άλλη περιοχή πριν τελικά συλληφθεί.
Γείτονες που μίλησαν σε τοπικά μέσα δήλωσαν ότι είναι σοκαρισμένοι από όσα συνέβησαν, περιγράφοντας τον κατηγορούμενο ως άνθρωπο που αγαπούσε την ύπαιθρο και το κυνήγι, χωρίς να δείχνει τέτοιου είδους συμπεριφορά στο παρελθόν.
Ο 48χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες, μεταξύ των οποίων πρόκληση καταστροφής, απερίσκεπτη διακινδύνευση και διατάραξη κοινής ειρήνης. Παράλληλα, αναμένεται ότι η σύζυγός του θα ζητήσει περιοριστικά μέτρα προστασίας.
Η πρώτη δικαστική ακρόαση έχει οριστεί για τις 9 Ιουνίου.
- ΜΜΕ Βουλγαρίας: «Η Γκεζτέπε πληρώνει τον Άρη για τον Σούντμπεργκ»
- Του είπε να χωρίσουν και γκρέμισε με εκσκαφέα το σπίτι: «Αν τελείωσαμε, θα το ισοπεδώσω»
- Υποχώρηση εξαγωγών σε ένδυση και κλωστοϋφαντουργία – Προβληματισμός για την εγχώρια αγορά
- Τραγωδία στη Λαμία – Νεκρός 28χρονος που έπεσε από ταράτσα 3οροφης πολυκατοικίας
- Δημήτρης Βαρβούνης: Από τη Μύκονο στη Αλ Αχλί Βεγγάζης – Τι αναφέρει για την εμπειρία του
- Ο Πιτ Ντέιβιντσον επαινεί τις υποκριτικές ικανότητες της πρώην του, Κιμ Καρντάσιαν
- Αχαΐα: Συνελήφθη για διατάραξη κοινής ησυχίας – Είχε τη μουσική στη διαπασών μέχρι τα ξημερώματα
- Τραμπ: Διόρισε τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία ως ειδικό απεσταλμένο για Συρία και Ιράκ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις