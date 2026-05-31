Του είπε να χωρίσουν και γκρέμισε με εκσκαφέα το σπίτι: «Αν τελείωσαμε, θα το ισοπεδώσω»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σοκ έχει προκαλέσει στην κομητεία Μπάτλερ της Πενσυλβάνια ένα βίαιο περιστατικό ενδοοικογενειακής έντασης, όπου ένας 48χρονος άνδρας κατηγορείται ότι προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο οικογενειακό του σπίτι χρησιμοποιώντας εκσκαφέα, ενώ μέσα βρίσκονταν η σύζυγός του και οι δύο κόρες τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας επέστρεψε στο σπίτι το πρωί της Τρίτης αφού είχε καταναλώσει αλκοόλ όλη τη νύχτα και ξεκίνησε έντονο καβγά με τη σύζυγό του. Όταν εκείνη του ανακοίνωσε ότι ο γάμος τους είχε τελειώσει, εκείνος φέρεται να αντέδρασε απειλητικά λέγοντας ότι «αν τελείωσαμε, θα το ισοπεδώσω».

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τη δικογραφία, μπήκε σε εκσκαφέα τύπου Kubota και άρχισε να καταστρέφει το πίσω μέρος της κατοικίας, την ώρα που η γυναίκα του και τα δύο παιδιά τους βρίσκονταν ακόμη μέσα. Κατά τη διάρκεια της κλήσης στο 911, οι αρχές αναφέρουν ότι ακούγονταν φωνές και ο ήχος του μηχανήματος κατεδάφισης.

Οι ζημιές στο σπίτι ήταν τόσο σοβαρές που οι αρχές εκφράζουν ανησυχία για τη στατικότητά του. Μετά το περιστατικό, ο άνδρας φέρεται να μπήκε ξανά στην κατοικία, να πήρε μια τσάντα γυμναστηρίου και να διέφυγε προς άλλη περιοχή πριν τελικά συλληφθεί.

Γείτονες που μίλησαν σε τοπικά μέσα δήλωσαν ότι είναι σοκαρισμένοι από όσα συνέβησαν, περιγράφοντας τον κατηγορούμενο ως άνθρωπο που αγαπούσε την ύπαιθρο και το κυνήγι, χωρίς να δείχνει τέτοιου είδους συμπεριφορά στο παρελθόν.

Ο 48χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες, μεταξύ των οποίων πρόκληση καταστροφής, απερίσκεπτη διακινδύνευση και διατάραξη κοινής ειρήνης. Παράλληλα, αναμένεται ότι η σύζυγός του θα ζητήσει περιοριστικά μέτρα προστασίας.

Η πρώτη δικαστική ακρόαση έχει οριστεί για τις 9 Ιουνίου.