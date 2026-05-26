InShorts 26 Μαΐου 2026, 16:28
Eνσωμάτωση

Κρήτη: Γυναίκα – «φάντασμα» η μητέρα της 3χρονης – Ανύπαρκτη στη χώρα με στοιχεία και ΑΜΚΑ μιας άλλης

H γυναίκα που όλοι λένε ότι είναι μητέρα της 3χρονης δεν ξέρει κανένας ποια είναι και για αυτό δεν προχωράει η αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα αφού θα δικαστεί με στοιχεία από το ΑΜΚΑ μιας άλλης που χρησιμοποιούσε ενώ η ίδια λέει πως τα άλλα τρία παιδιά δεν είναι δικά της

«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

Τελικά ποια είναι η γυναίκα αυτή που φέρεται μητέρα της 3χρονης που μεταφέρθηκε βαριά κακοποιημένη στο νοσοκομείο; Πως τη λένε; Ποια ηλικία έχει; Ποια είναι και από που προέρχεται;

Σύμφωνα με το patris.gr, δεν γνωρίζει κανένας καθώς η εν λόγω γυναίκα είναι «φάντασμα» στη χώρα, επικαλείται στοιχεία και ΑΜΚΑ μιας άλλης γυναίκας και όπως διαπιστώνεται λέει συνεχώς ψέματα στην Ελληνική Αστυνομία.

Τα στοιχεία που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται για εκείνην είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από το ΑΜΚΑ μιας άλλης γυναίκας, πιθανά φίλης της 25 ετών Ρομά Αλβανικής καταγωγής, που χρησιμοποιεί η ίδια και τα οποία προσκόμισε στο νοσοκομείο όταν μετέφερε με ταξί βαριά χτυπημένο το παιδί της από τα Χωραφάκια Ακρωτηρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Ο σύντροφός της ο οποίος παραδέχεται ότι έχει παιδί μαζί της αλλά δεν είναι η 3χρονη κόρη του αλλά το μωρό των λίγων μηνών της οικογένειας είναι Πακιστανός και όταν εντοπίστηκε επικαλέστηκε ότι είχε φύγει από την Κρήτη και βρισκόταν στην Αθήνα αλλά εν τέλει τον εντόπισαν οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν στην Κρήτη.

Η γυναίκα με την 3χρονη και τα άλλα τρία παιδιά ζούσαν σε μια αποθήκη θερμοκηπίου στα Χωραφάκια Ακρωτηρίου σε απόσταση 2 χιλιόμετρα ποιο μακριά από την κατοικημένη περιοχή. Η ίδια λέει ότι τα άλλα τρία παιδάκια που βρέθηκαν και νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Χανίων δεν είναι δικά της και πως δικά της παιδιά είναι η 3χρονη και δύο μωρά που της έχουν πεθάνει ενώ ο φερόμενος πατέρας της 3χρονης που υπέδειξε η γυναίκα, ο Πακιστανός λέει ότι δεν είναι παιδί του το κακοποιημένο κορίτσι.

Η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται μπροστά σε έναν άλυτο γρίφο καθώς η γυναίκα δικάζεται χωρίς να είναι γνωστό το όνομα και το επίθετό της αλλά με τα στοιχεία του ΑΜΚΑ μιας άλλης που χρησιμοποιεί, οι κατηγορίες φέρονται να αναβαθμίζονται σε απόπειρα ανθρωποκτονίας εκτός των πλημμελημάτων για τα οποία περνάει αυτόφωρο ενώ όπως είπε δικηγόρος δεν υπάρχει προανακριτική δικογραφία αλλά μυστική προανάκριση που αν δεν ολοκληρωθεί να κατατεθεί στον Εισαγγελέα με προανακριτικό υλικό και προτεινόμενες κατηγορίες ο Εισαγγελέας και ο Ανακριτής δεν μπορούν να προχωρήσουν.

Το patris.gr έφερε στο φως της δημοσιότητας βίντεο από τη γυναίκα που είχε τραβηχτεί από τις 13 Σεπτεμβρίου 2025 στα Χωραφάκια Ακρωτηρίου αποδεικνύοντας ότι η παραμονή της εκεί είναι τουλάχιστον πολύμηνη:

Και όλα αυτά γιατί προσπαθούν να λύσουν τον γρίφο της ταυτότητάς της.

Πάντως η 3χρονη κόρη της, αν είναι και κόρη της, που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ δείχνει σημάδια βελτίωσης ενώ οι γιατροί προσπάθησαν σήμερα για πρώτη φορά να την αφυπνίσουν.

«Καμπάνα» στο Αυτόφωρο

Σε ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων η 25χρονη μητέρα της 3χρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Σύμφωνα με την κατάθεση αστυνομικού, η κατηγορούμενη έδωσε αντικρουόμενες πληροφορίες τόσο για τον τόπο διαμονής της και τον αριθμό των παιδιών της, όσο και για τις συνθήκες τραυματισμού της μικρής. Αρχικά φέρεται να ανέφερε ότι το παιδί τραυματίστηκε σε παιδική χαρά και στη συνέχεια ότι βρισκόταν με συγγενικά πρόσωπα, χωρίς όμως να επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί της.

Στην απολογία της η 25χρονη παραδέχθηκε ότι είπε ψέματα, υποστηρίζοντας πως φοβήθηκε μήπως της πάρουν τα παιδιά. Τελικά ισχυρίστηκε ότι η 3χρονη τραυματίστηκε μέσα στο σπίτι ενώ έπαιζε με τα αδέρφια της.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του σοβαρού τραυματισμού του παιδιού.

