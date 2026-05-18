Ρόδος: Στον εισαγγελέα σήμερα ο οδηγός του θανατηφόρου τροχαίου
Σε βάρος του οδηγού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη - Το τροχαίο έγινε στην περιοχή Αφάντου στη Ρόδο
- Νεκρό δελφίνι ξεβράστηκε στην ακτή - Το πέταξαν δίπλα σε κάδο απορριμμάτων
- Τρόμος στη Λάρισα: Πετούσαν πέτρες, μπουκάλια και νερομπαλόνια σε διερχόμενα αυτοκίνητα - Δείτε βίντεο
- Οι πιο ανθεκτικές πρωτεύουσες της Ευρώπης στην κλιματική κρίση – Ποιες πόλεις αντέχουν καλύτερα τον καύσωνα;
- Τζόκερ: Στην Κύπρο το χρυσό δελτίο των 11,6 εκατ. ευρώ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Ρόδο την Κυριακή το απόγευμα με θύματα μητέρα και κόρη. Μια 57χρονη γυναίκα και η 26χρονη κόρη της, έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο στην περιοχή του χωριού Αφάντου, ύστερα από σύγκρουση δύο οχημάτων.
Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν ένας πατέρας με τον γιο του, καθώς και μία ακόμη γυναίκα. Οι τρεις τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες.
Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, αφού του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα, τέθηκε υπό κράτηση από την Αστυνομία και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Δευτέρα (18/5) ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.
Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τη μητέρα και την κόρη χωρίς τις αισθήσεις τους. Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
Φωτογραφίες από το dimokratiki.gr:
- Η Κάιλι Μινόγκ για τον έρωτα που της έκανε την καρδιά κομμάτια
- ΠΟΥ: Με το βλέμμα σε χανταϊό και Έμπολα ξεκινά η συνέλευση του Οργανισμού
- Θεσσαλονίκη: Νεκρό δελφίνι ξεβράστηκε στην ακτή – Το πέταξαν δίπλα σε κάδο απορριμμάτων
- Ιράν: Αδιέξοδο στις συνομιλίες – Ο Τραμπ απειλεί να «πατήσει το κουμπί» – Πολεμικές προετοιμασίες στο Ισραήλ
- Tennis Rankings: Πτώση στην κατάταξη για Τσιτσιπά και Σάκκαρη
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος οδηγός που έτρεχε με 209 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Οδό
- Κτηνίατροι: Όταν η φροντίδα των ζώων συναντά την ανθρώπινη πίεση
- How Greece Is “Locking In” the Aegean Sea
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις