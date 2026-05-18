Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Ρόδο την Κυριακή το απόγευμα με θύματα μητέρα και κόρη. Μια 57χρονη γυναίκα και η 26χρονη κόρη της, έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο στην περιοχή του χωριού Αφάντου, ύστερα από σύγκρουση δύο οχημάτων.

Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν ένας πατέρας με τον γιο του, καθώς και μία ακόμη γυναίκα. Οι τρεις τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, αφού του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα, τέθηκε υπό κράτηση από την Αστυνομία και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Δευτέρα (18/5) ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τη μητέρα και την κόρη χωρίς τις αισθήσεις τους. Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Φωτογραφίες από το dimokratiki.gr: