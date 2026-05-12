Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα, καπνογόνα σε φοιτητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, προκαλώντας πανικό αλλά και υλικές ζημιές.

Αμέσως σήμανε συναγερμός με τις Αρχές να καταφτάνουν στο σημείο.

Τι συνέβη στο ΑΠΘ

Σύμφωνα με το thestival, ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκε σε μέλη των ΕΑΑΚ στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

Φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν, ακούγονταν φωνές, οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν τραυματιστεί ελαφρά έξι άτομα από την επίθεση, ενώ την πολυτεχνική σχολή του ΑΠΘ έχουν περικυκλώσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν αρχικά έξω από την Πολυτεχνική Σχολή, ενώ άνδρες των ΜΑΤ αναπτύχθηκαν και στο εσωτερικό του κτηρίου, προχωρώντας σε τουλάχιστον έξι προσαγωγές ατόμων.

Πρόκειται για ακόμη ένα επεισόδιο μεταξύ ομάδων φοιτητών που έχει ξεκινήσει πριν από περίπου έναν χρόνο.

Η αστυνομία παραμένει στο χώρο.