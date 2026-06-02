Κάρπαθος: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας το νησί
απόφαση για την Κάρπαθο αποσκοπεί στην άμεση αντιμετώπιση των αυξημένων προβλημάτων υδροδότησης που καταγράφονται στο νησί
Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας κηρύσσεται η Κάρπαθος για διάστημα τριών μηνών, με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.
Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενώσεων και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του Γ. Αιγαίου και της Νησιωτικής Πολιτικής και αποσκοπεί στην άμεση αντιμετώπιση των αυξημένων προβλημάτων υδροδότησης που καταγράφονται στο νησί.
Γιατί κηρύχθηκε σε καθεστώς λειψυδρίας η Κάρπαθος
Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ένταξη της Καρπάθου σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης κρίθηκε αναγκαία λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και της σημαντικής μείωσης των διαθεσίμων υδάτινων πόρων, σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες κατά τη θερινή περίοδο.
Με την απόφαση δίνεται η δυνατότητα επίσπευσης διαδικασιών και λήψης μέτρων για την ενίσχυση της υδροδότησης και τη διασφάλιση της επιχείρησής του νερού για κατοίκους και πόλεις του νησιού.
Παράλληλα, προβλέπεται η ενεργοποίηση ειδικών μηχανισμών και παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της λειψυδρίας.
