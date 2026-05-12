Ηράκλειο: Τα νεότερα για την υγεία της 28χρονης που βρέθηκε αιμόφυρτη
Με περιτραυματική αμνησία η 28χρονη μητέρα - Τι λέει για την πορεία της υγείας της ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης
- Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
- Καμπανάκι επιστημόνων: Φόβοι για μια «ιδιαίτερα δύσκολη» χρονιά όσον αφορά τις πυρκαγιές
- Ο Γεωργιάδης ανήρτησε τη φωτογραφία που ισχυρίζεται ότι παραποίησαν και υποστήριξαν ότι πρόκειται για τον ίδιο
- Συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου - Στα δικαστήρια η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας της 28χρονης μητέρας που βρέθηκε αιμόφυρτη σε χαντάκι σε δρόμο, στο Ηράκλειο Κρήτης.
Ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης, μίλησε για την εξέλιξη της υγείας της τονίζοντας πως η 28χρονη έχει καλό επίπεδο συνείδησης και πλήρη επαφή με το περιβάλλον, ενώ εμφανίζει ήπιο πυρετό έως 37,5°C, στοιχείο που, όπως είπε, δεν προκαλεί ανησυχία στους θεράποντες ιατρούς. Η συνολική εκτίμηση των γιατρών είναι ότι η πορεία της υγείας της βελτιώνεται.
Οι γιατροί επιβεβαιώνουν ότι παρουσιάζει περιτραυματική αμνησία, καθώς δεν θυμάται τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα
Σε ό,τι αφορά τις κακώσεις, ο κ. Χαλκιαδάκης σημείωσε ότι η ασθενής φέρει κάταγμα στο κρανίο, καθώς και κάταγμα στον δεύτερο αυχενικό σπόνδυλο, ενώ υπάρχουν και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός της.
Παράλληλα, οι γιατροί επιβεβαιώνουν ότι παρουσιάζει περιτραυματική αμνησία, καθώς δεν θυμάται τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Σύμφωνα με την ιατρική περιγραφή, κατά την εισαγωγή της στα επείγοντα ανέφερε μόνο ότι «τη χτύπησε αυτοκίνητο», χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.
Η μνήμη της, όπως εξήγησε ο διοικητής του νοσοκομείου μιλώντας στην ΕΡΤ, ενδέχεται να επανέλθει σταδιακά, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις η εξέλιξη διαφέρει από ασθενή σε ασθενή.
Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το αν οι γιατροί μπορούν να εκτιμήσουν ιατρικά την αξιοπιστία των αναμνήσεων της ασθενούς, ο κ. Χαλκιαδάκης σημείωσε ότι η εκτίμηση βασίζεται κυρίως στην κλινική εικόνα και στις απαντήσεις του ασθενούς, χωρίς να υπάρχει απόλυτος τρόπος επιβεβαίωσης ή αμφισβήτησης όσων αναφέρει.
Συνολικά, οι γιατροί εκτιμούν ότι η κατάσταση παραμένει σταθερή με καλή προοπτική αποκατάστασης, τόσο σωματικά όσο και νευρολογικά.
- Η πρόληψη και η ενημέρωση σώζουν ζωές: Το Allwyn Care ενεργοποιεί την κοινωνία για την Υγεία
- Σοκάρει ο Χάσενχουτλ: «Παραλίγο να πεθάνω από τον χανταϊό»
- Η θάλασσα του Πειραιά γίνεται γιορτή και η πόλη πρωταγωνιστεί
- Χανταϊός: Μπορεί να προκαλέσει την επόμενη πανδημία; – Μόνο το πλήρωμα παραμένει στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
- Θεσσαλονίκη: Σοβαρό επεισόδιο στο ΑΠΘ μετά από επίθεση σε φοιτητές – Έξι τραυματίες
- Νίκος Γκάτσος: Διάφωτος νους, αρρενωπή μαστοριά, σεμνή τόλμη
- Λιτόχωρο: Συναγερμός στην Πυροσβεστική – Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού δύο ανδρών
- Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις