Σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας της 28χρονης μητέρας που βρέθηκε αιμόφυρτη σε χαντάκι σε δρόμο, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης, μίλησε για την εξέλιξη της υγείας της τονίζοντας πως η 28χρονη έχει καλό επίπεδο συνείδησης και πλήρη επαφή με το περιβάλλον, ενώ εμφανίζει ήπιο πυρετό έως 37,5°C, στοιχείο που, όπως είπε, δεν προκαλεί ανησυχία στους θεράποντες ιατρούς. Η συνολική εκτίμηση των γιατρών είναι ότι η πορεία της υγείας της βελτιώνεται.

Σε ό,τι αφορά τις κακώσεις, ο κ. Χαλκιαδάκης σημείωσε ότι η ασθενής φέρει κάταγμα στο κρανίο, καθώς και κάταγμα στον δεύτερο αυχενικό σπόνδυλο, ενώ υπάρχουν και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Παράλληλα, οι γιατροί επιβεβαιώνουν ότι παρουσιάζει περιτραυματική αμνησία, καθώς δεν θυμάται τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Σύμφωνα με την ιατρική περιγραφή, κατά την εισαγωγή της στα επείγοντα ανέφερε μόνο ότι «τη χτύπησε αυτοκίνητο», χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Η μνήμη της, όπως εξήγησε ο διοικητής του νοσοκομείου μιλώντας στην ΕΡΤ, ενδέχεται να επανέλθει σταδιακά, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις η εξέλιξη διαφέρει από ασθενή σε ασθενή.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το αν οι γιατροί μπορούν να εκτιμήσουν ιατρικά την αξιοπιστία των αναμνήσεων της ασθενούς, ο κ. Χαλκιαδάκης σημείωσε ότι η εκτίμηση βασίζεται κυρίως στην κλινική εικόνα και στις απαντήσεις του ασθενούς, χωρίς να υπάρχει απόλυτος τρόπος επιβεβαίωσης ή αμφισβήτησης όσων αναφέρει.

Συνολικά, οι γιατροί εκτιμούν ότι η κατάσταση παραμένει σταθερή με καλή προοπτική αποκατάστασης, τόσο σωματικά όσο και νευρολογικά.