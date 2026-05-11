«Την πέταξε από το αμάξι και μετά την τράκαρε» – Τι λέει η αδελφή της 28χρονης που βρέθηκε αιμόφυρτη στο Ηράκλειο
Ο σύζυγός της υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια διαδρομής άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού και η γυναίκα του εκτοξεύτηκε στον δρόμο.
Τον άνδρα της 28χρονης της δείχνει ως υπεύθυνο για τον βαρύ τραυματισμό της στην περιοχή της Παντάνασσας στο Ηράκλειο της Κρήτης, το περασμένο Σάββατο, η αδελφή του θύματος.
«Έχει αιματώματα στο κεφάλι, κατάγματα. Έχει τρύπες στο κεφάλι της. Έχει κάταγμα στην αυχενική μοίρα. Έχει κάψιμο σε όλο της το σώμα από το σύρσιμο. Την έχει ξανά χτυπήσει και αυτήν και τη μαμά μου σε έναν καυγά που είχε μπει η μαμά μου μπροστά, είχε χτυπήσει και τη μαμά μου», λέει η αδελφή της 28χρονης στο MEGA..
H 28χρονη μητέρα 4 παιδιών βρέθηκε τραυματισμένη. Ο σύζυγός της υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια διαδρομής άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού και η γυναίκα του εκτοξεύτηκε στον δρόμο. Ένα από τα παιδιά της οικογένειας όμως, που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, φέρεται να είπε σε αστυνομικούς πως ο πατέρας του παρέσυρε με το όχημα τη μητέρα του και την εγκατέλειψε βαριά τραυματισμένη.
Την τραυματισμένη μητέρα εντόπισε διερχόμενος οδηγός, ο οποίος και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.
«Τα στοιχεία δείχνουν ότι, τα στοιχεία δεν το ξέρουμε αυτό, ότι αυτός την πέταξε από το αμάξι και μετά την τράκαρε και με το αμάξι», λέει η αδερφή του θύματος.
Το χρονικό
Όλα έγιναν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου. Το ζευγάρι ξεκίνησε στις 17:20 με αυτοκίνητο από το σπίτι που έμεναν και μέσα ήταν τα τρία από τα 4 παιδιά τους. 22 λεπτά αργότερα, ο σύζυγος της τραυματισμένης μητέρας τηλεφώνησε στην πεθερά του και την ενημέρωσε πως είχε συμβεί ατύχημα.
«Η πρώτη εικόνα που είχαμε εμείς ήταν ‘έλα χτύπησε η Γωγώ’. Τηλεφώνημα στη μητέρα μου. Η δεύτερη εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι η κόρη η μεγάλη, είπε στη νύφη μου ότι ‘ο μπαμπάς άνοιξε την πόρτα και την πέταξε τη μαμά από το αμάξι’», αναφέρει η αδερφή της γυναίκας.
Η 28χρονη μητέρα εντοπίστηκε τραυματισμένη πολύ κοντά στο πατρικό σπίτι της, αν και με βάση τους χρόνους που έδωσε ο σύζυγός της, είχαν περάσει 22 λεπτά από την ώρα που είχαν ξεκινήσει. Ο 30χρονος ανέφερε πως καθυστέρησαν επειδή επέστρεψαν σπίτι για να πάρουν πράγματα που είχαν ξεχάσει.
«Αυτός ισχυρίζεται ότι η πόρτα του αμαξιού είναι χαλασμένη και άνοιξε η πόρτα και έπεσε όπως ακούμπησε η αδερφή μου στην πόρτα, άνοιξε η πόρτα και έπεσε. Γενικά ήταν βίαιος τον τελευταίο καιρό. Τα τελευταία χρόνια ήταν βίαιος».
Ο 30χρονος έχει ήδη συλληφθεί ενώ σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Τρίτη.
