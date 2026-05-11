Σοκ προκαλούν οι εικόνες με τα αιματοβαμμένα ρούχα της άτυχης 28χρονης μητέρας, που βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη μέσα σε χαντάκι στην περιοχή της Παντάνασσας.

Οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της νεαρής μητέρας, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύμα στον αυχένα, είναι ραγδαίες, με τις Αρχές να επιχειρούν να φωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε τραυματισμένη. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά.

«Φοβόμασταν μήπως ο 30χρονος μας επιτεθεί, προσπαθούσαμε να σώσουμε την άτυχη γυναίκα, ενώ μέσα στην κλούβα βρίσκονταν τα παιδιά, τα οποία ούρλιαζαν»

Ήδη σε βάρος του 30χρονου συζύγου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ο ίδιος οδηγείται αύριο, Τρίτη, ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθεί.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται πλέον ίχνη αίματος και βιολογικό υλικό που εντοπίστηκαν στο όχημα τύπου κλούβα, το οποίο φέρεται να οδηγούσε ο κατηγορούμενος. Τα δείγματα έχουν σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση DNA.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός ότι στο όχημα επέβαιναν και τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, τα οποία φέρονται να ήταν παρόντα στο περιστατικό, στοιχείο που εντείνει την πολυπλοκότητα της υπόθεσης.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η κατάθεση της ίδιας της 28χρονης, όταν η κατάσταση της υγείας της το επιτρέψει

Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας

Μία νέα μαρτυρία ρίχνει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε βαρύτατα τραυματισμένη η 28χρονη γυναίκα μέσα σε χαντάκι. Όπως είπε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη αυτόπτης μάρτυρας, βρέθηκε ο ίδιος στον τόπο της τραγωδίας, επιστρέφοντας από τη δουλειά του και αντίκρισε την άτυχη γυναίκα αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου.

«Τα παιδιά ούρλιαζαν»

Σε απόσταση 1,5 μέτρου βρισκόταν η κλούβα του 30χρονου συζύγου. Ο ίδιος ο 30χρονος, σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Βρισκόταν πάνω από τη γυναίκα και προσπαθούσε να τη σηκώσει, λέγοντάς της «Σήκω αγάπη μου να πάμε στο σπίτι μας».

«Προσπαθούσε να τη σηκώσει, καθώς η γυναίκα ήταν πολύ σοβαρά τραυματισμένη και το μόνο που δεν πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να μετακινήσουμε τον τραυματία», είπε ο αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος ειδοποίησε ΕΚΑΒ και αστυνομία. Όπως είπε η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο, ενώ το ασθενοφόρο ήρθε μετά από μισή ώρα, όπως ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Το όλο σκηνικό ήταν τρομακτικό, περιγράφει ο αυτόπτης μάρτυρας: «Φοβόμασταν μήπως ο 30χρονος μας επιτεθεί, προσπαθούσαμε να σώσουμε την άτυχη γυναίκα, ενώ μέσα στην κλούβα βρίσκονταν τα παιδιά, τα οποία ούρλιαζαν».

«Ένα άλλο ζευγάρι ήρθε και πήρε τα παιδιά»

Σημαντική πτυχή στην υπόθεση, η παρουσία ενός άλλου ζευγαριού, που έσπευσε στο σημείο, «επίσης σε έξαλλη κατάσταση» το οποίο όπως είπε ο αυτόπτης μάρτυρας, φώναζε εναντίον τους, τους έσπρωξε, πήρε τα παιδιά που βρίσκονταν στην κλούβα και έφυγαν.

Όσον αφορά την άτυχη 28χρονη: «Είδα μώλωπες στα πλευρά της γυναίκας. Θεωρώ ότι δεν ήταν τροχαίο. Ήταν κάτασπρη, είχε χάσει πολύ αίμα από το κεφάλι. Κάποια στιγμή μας κοίταξε με ένα απλανές βλέμμα ήταν ξεκάθαρο ότι δεν είχε καμία επαφή με το περιβάλλον…», κατέληξε ο αυτόπτης μάρτυρας.