Ηράκλειο: Έλαβε προθεσμία ο 30χρονος για τον τραυματισμό της συζύγου του – Κρίσιμη η μαρτυρία των παιδιών

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η 28χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών, που βρέθηκε τραυματισμένη στη περιοχή της Παντάνασσας, με τις Αρχές να ερευνούν μία ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση.

Μια υπόθεση που ίσως πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης, ενώ εναντίον του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να συλλέξουν στοιχεία και μαρτυρίες, για να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στα κρίσιμα λεπτά πριν από τον σοβαρό τραυματισμό της γυναίκας.

Δεν μπορεί να δώσει κατάθεση η 28χρονη

Η 28χρονη γυναίκα φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική του ΠαΓΝΗ, χωρίς να είναι σε θέση να καταθέσει στους αστυνομικούς.

Οι Αρχές θεωρούν πως η μαρτυρία της θα αποτελέσει καθοριστικό στοιχείο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και θα προσπαθήσουν να της μιλήσουν όταν η κατάσταση της υγείας της το επιτρέψει.

Κρίσιμες οι μαρτυρίες των παιδιών

Τα όσα συνέβησαν λίγες εκατοντάδες μέτρα από το σπίτι της οικογένειας, μέσα στο αυτοκίνητο, έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι έμπειροι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρξει συνεργασία με τους ειδικούς παιδοψυχολόγους της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να αξιολογηθούν όλα όσα φέρεται να περιέγραψε ένα από τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, το οποίο βρισκόταν μέσα στο όχημα την ώρα του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί φέρεται να μίλησε για συγκεκριμένη σκηνή που εκτιλύχθηκε την ώρα της διαδρομής της οικογένειας, ωστόσο κρίνεται σκόπιμο να μιλήσει με κάποιον ειδικό για πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος

Ο 30χρονος έκανε λόγο για ατύχημα, αποδίδοντάς το σε βλάβη της πόρτας του οχήματος. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει, άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του συνοδηγού και η σύζυγός του εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα.

Ωστόσο οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν αρχικά στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και στη συνέχεια στην ανακρίτρια Ηρακλείου, από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.

Εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος της νεαρής μητέρας.

Θετικός στο αλκοτέστ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αποτέλεσμα του αλκοτέστ που υποβλήθηκε ο 30χρονος ήταν θετικό, με τους αστυνομικούς του ΑΤ Μαλεβιζίου να λαμβάνουν και δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις.

Παράλληλα, έλαβαν και δείγμα αίματος και DNA από το αυτοκίνητο του ζευγαριού, καθώς εντοπίστηκαν ίχνη αίματος.

Επίσης, βάσει του ισχυρισμού του 30χρονου για πρόβλημα στην πόρτα του οχήματος, αυτή θα εξεταστεί από αρμόδιο πραγματογνώμονα και από ΚΤΕΟ.