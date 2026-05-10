10.05.2026 | 18:32
Γιατί πέταξαν μαχητικά αεροσκάφη στον ουρανό της Αθήνας
Ηράκλειο: Έλαβε προθεσμία ο 30χρονος για τον τραυματισμό της συζύγου του – Κρίσιμη η μαρτυρία των παιδιών
Ελλάδα 10 Μαΐου 2026, 23:30

Ηράκλειο: Έλαβε προθεσμία ο 30χρονος για τον τραυματισμό της συζύγου του – Κρίσιμη η μαρτυρία των παιδιών

Οι Αρχές θα ζητήσουν τη συνδρομή παιδοψυχολόγου για να λάβουν κρίσιμες πληροφορίες για τα όσα έγιναν στο όχημα της οικογένειας - Δεν μπορεί ακόμα να καταθέσει η 28χρονη

Μήπως έχετε "sunset anxiety"; Ποια είναι τα συμπτώματα

Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η 28χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών, που βρέθηκε τραυματισμένη στη περιοχή της Παντάνασσας, με τις Αρχές να ερευνούν μία ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση.

Μια υπόθεση που ίσως πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης, ενώ εναντίον του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να συλλέξουν στοιχεία και μαρτυρίες, για να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στα κρίσιμα λεπτά πριν από τον σοβαρό τραυματισμό της γυναίκας.

Δεν μπορεί να δώσει κατάθεση η 28χρονη

Η 28χρονη γυναίκα φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική του ΠαΓΝΗ, χωρίς να είναι σε θέση να καταθέσει στους αστυνομικούς.

Οι Αρχές θεωρούν πως η μαρτυρία της θα αποτελέσει καθοριστικό στοιχείο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και θα προσπαθήσουν να της μιλήσουν όταν η κατάσταση της υγείας της το επιτρέψει.

Κρίσιμες οι μαρτυρίες των παιδιών

Τα όσα συνέβησαν λίγες εκατοντάδες μέτρα από το σπίτι της οικογένειας, μέσα στο αυτοκίνητο, έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι έμπειροι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρξει συνεργασία με τους ειδικούς παιδοψυχολόγους της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να αξιολογηθούν όλα όσα φέρεται να περιέγραψε ένα από τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, το οποίο βρισκόταν μέσα στο όχημα την ώρα του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί φέρεται να μίλησε για συγκεκριμένη σκηνή που εκτιλύχθηκε την ώρα της διαδρομής της οικογένειας, ωστόσο κρίνεται σκόπιμο να μιλήσει με κάποιον ειδικό για πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος

Ο 30χρονος έκανε λόγο για ατύχημα, αποδίδοντάς το σε βλάβη της πόρτας του οχήματος. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει, άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του συνοδηγού και η σύζυγός του εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα.

Ωστόσο οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν αρχικά στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και στη συνέχεια στην ανακρίτρια Ηρακλείου, από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.

Εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος της νεαρής μητέρας.

Θετικός στο αλκοτέστ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αποτέλεσμα του αλκοτέστ που υποβλήθηκε ο 30χρονος ήταν θετικό, με τους αστυνομικούς του ΑΤ Μαλεβιζίου να λαμβάνουν και δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις.

Παράλληλα, έλαβαν και δείγμα αίματος και DNA από το αυτοκίνητο του ζευγαριού, καθώς εντοπίστηκαν ίχνη αίματος.

Επίσης, βάσει του ισχυρισμού του 30χρονου για πρόβλημα στην πόρτα του οχήματος, αυτή θα εξεταστεί από αρμόδιο πραγματογνώμονα και από ΚΤΕΟ.

Wall Street: Γεωπολιτική και πληθωρισμός στην αυλαία των εταιρικών αποτελεσμάτων

Κόλπος: Ανυπολόγιστες ζημιές λόγω πολέμου – Μακροχρόνιες επιπτώσεις στον ορίζοντα

Stream newspaper
Λέσβος: Έκαψαν αυτοκίνητο πολίτη που κατήγγειλε κακοποιήσεις ζώων – H τρίτη φορά που δέχεται ανάλογη επίθεση
Ελλάδα 10.05.26

Θύμα επίθεσης έπεσε ένας πολίτης στη Λέσβο που έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει περιστατικά κακοποίησης ζώων και μη τήρησης της νομοθεσίας από τις αρμόδιες αρχές.

Ν. Ανδρουλάκης: «Ένας Κρητικός με τις γενναίες πράξεις του έδειξε την αδιάρρηκτη ψυχή του Ελληνισμού»
Ελλάδα 10.05.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη του καταδρομέα της ΕΛΔΥΚ, Μανώλη Μπικάκη, ο οποίος πολέμησε κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974

Σε ειδικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα
Τα σενάρια 10.05.26

Εξειδικευμένα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εξετάζουν την προέλευση, τις δυνατότητες και τη διαδρομή που ακολούθησε το drone μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες

Συμπλοκή με έναν νεκρό από πυροβολισμό στη Θεσσαλονίκη – Πέταξαν τη σορό στον ποταμό Λουδία
Ελλάδα 10.05.26

Πολίτης που συνάντησε περιπολικό στον δρόμο ενημέρωσε τους αστυνομικούς για το περιστατικό, και ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά του είδαν δύο άνδρες να φορτώνουν σε όχημα τη σορό

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0: Κατέκτησε το 29ο πρωτάθλημα στην ιστορία της η «Μπάρτσα»!
Ποδόσφαιρο 11.05.26

Η Μπαρτσελόνα «καθάρισε» 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο classico της 35ης αγωνιστικής και κατέκτησε μαθηματικά τον τίτλο στην Ισπανία για 29η φορά στην ιστορία της.

Μίλαν-Αταλάντα 2-3: «Κραχ» των γηπεδούχων και κίνδυνος να χάσει το Champions League
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Δεύτερη σερί ήττα για τη Μίλαν, αυτή την φορά από την αδιάφορη Αταλάντα, ισοβαθμεί με την Ρόμα και κινδυνεύει να χάσει το εισιτήριο για το Champions League. Οι ροσονέρι ξύπνησαν αργά…

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρεται σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη
Αναστολή ποινής 10.05.26

Μία εβδομάδα αφότου κατέρρευσε στη φυλακή, η Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρεται σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη. Η υγεία της βραβευμένης με Νόμπελ συγγραφέα και ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των γυναικών έχει επιδεινωθεί.

Πλήρες ροτέισον από τον Μαρτίνεθ, στην ήττα της Βαλένθια από τη Μπασκόνια, πριν τον «τελικό» με Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 10.05.26

Είναι χαρακτηριστικό ότι άπαντες οι παίκτες της Βαλένθια αγωνίστηκαν από 5':25'' έως 12':25'' προκειμένου να μείνουν όσο πιο «φρέσκοι» γίνεται στον «τελικό» με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Από την αποδοτικότητα στην αξία: Γιατί το μοντέλο «άνθρωπος x μηχανή» αλλάζει την εργασία
Το στοίχημα 10.05.26

Στην αυγή του 2026, η τεχνητή νοημοσύνη παύει να είναι εργαλείο και γίνεται πολλαπλασιαστής, καθιστώντας την ανθρώπινη ικανότητα τον πολυτιμότερο πόρο της παγκόσμιας οικονομικής πραγματικότητας

Ο Πούτιν αφήνει να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του – Γιατί τώρα;
Κόσμος 10.05.26

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δηλώνει ότι πιστεύει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του, παρά το γεγονός ότι οι ευρύτερες διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο

Ο Μαρτίνεθ επιβεβαίωσε ότι είναι ξεπεσμένος ελίτ και ότι ο Λανουά είναι ακατάλληλος αρχιδιαιτητής (vid)
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Και μη χειρότερα με τον προκλητικό Ισπανό Σάντσεθ Μαρτίνεθ που όρισε ο Λανουά στο ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1. Ονειρεύτηκε χέρι που δεν ήταν για να δώσει πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ.

Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα
Παναθηναϊκός 10.05.26

Ο Παναθηναϊκός συμμετείχε σε ένα παιχνίδι που δεν είχε τον παραμικρό στόχο και ήταν κομπάρσος... Μία κατάσταση που απαγορεύεται να επαναληφθεί στην επόμενη σεζόν.

«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator
Υποκλοπές 10.05.26

Πυρά κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη εξαπέλυσε η Μιλένα Αποστολάκη σχολιάζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών, τονίζοντας ότι ο γενικός γραμματέας της ήταν εντολοδόχος του πρωθυπουργού.

Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου
Ανατριχίλες 10.05.26

Ο παγκόσμιος χάρτης της λογοτεχνίας τρόμου έγινε φτωχότερος με την απώλεια του Κότζι Σουζούκι, του ανθρώπου που κατάφερε να μετατρέψει μια απλή βιντεοκασέτα σε έναν παγκόσμιο πολιτισμικό εφιάλτη

Ο Τραμπ απέκτησε και χρυσό άγαλμα – Για να μπορούν οι οπαδοί του να προσεύχονται για την ασφάλειά του
ΗΠΑ 10.05.26

Οργή έχει προκαλέσει το χρυσό άγαλμα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να σηκώνει το δεξί του χέρι σε γροθιά, που στήθηκε στο γήπεδο γκολφ που έχει στο Μαϊάμι. Οι υποστηρικτές του όμως λένε ότι αποτελεί «γιορτή για την Αμερική που γίνεται μεγάλη ξανά».

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Αυτές είναι οι πιο αξιοθαύμαστες μαμάδες του ζωικού βασιλείου
Μητρότητα στη φύση 10.05.26

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνες μαμάδες που καταβάλλουν εξαιρετικές προσπάθειες για να προστατεύσουν, να φροντίσουν και να μεγαλώσουν τα μικρά τους

Πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ (2-1, vids)
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Με φινάλε-θρίλερ η ΑΕΚ, κατάφερε να σκοράρει με τον Ζοάο Μάριο στις καθυστερήσεις και νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό. 'Ετσι κατέκτησε και μαθηματικά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Δεν γίνονται αυτά…
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Ο Ολυμπιακός για ένα ακόμη με τον ΠΑΟΚ έχασε τα άχαστα, ο Δικέφαλος πήρε την ισοπαλία (1-1) και το προβάδισμα για τη 2η θέση, την ώρα που η ΑΕΚ έπαιρνε το πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

