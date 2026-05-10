Ηράκλειο: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον σύζυγο της 28χρονης που βρέθηκε τραυματισμένη σε χαντάκι

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 30χρονο σύζυγο της 28χρονης γυναίκας, που βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη σε χαντάκι στη περιοχή της Παντάνασσας, το απόγευμα του Σαββάτου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέσα στο όχημα βρίσκονταν και τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας.

Σύμφωνα με το patris.gr, ο άνδρας οδηγήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, ενώπιον της Εισαγγελίας Ηρακλείου και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη.

Όπως έχουμε αναφέρει, η νεαρή κοπέλα βρέθηκε σε σοβαρή κατάσταση σε χαντάκι δίπλα στο δρόμο, από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.