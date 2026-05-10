Ηράκλειο: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον σύζυγο της 28χρονης που βρέθηκε τραυματισμένη σε χαντάκι
Ο 30χρονος φέρεται αρχικά να υποστήριξε ότι, ενώ κινούνταν οικογενειακώς με το όχημα, η 28χρονη βρέθηκε εκτός αυτοκινήτου και τραυματίστηκε στο οδόστρωμα
- Απόδοση στο σχολείο και οικονομικοί πόροι – Το χάσμα είναι ζήτημα κοινωνικού περιβάλλοντος
- AI podcast για τον Τζέφρι Έπσταϊν: Γιατί η αυτοματοποίηση δεν είναι δημοσιογραφία
- Έκαψαν αυτοκίνητο πολίτη που κατήγγειλε κακοποιήσεις ζώων - H τρίτη φορά που δέχεται ανάλογη επίθεση
- Βγήκε με όπλο στους δρόμους της Πάτρας και άρχισε να πυροβολεί
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 30χρονο σύζυγο της 28χρονης γυναίκας, που βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη σε χαντάκι στη περιοχή της Παντάνασσας, το απόγευμα του Σαββάτου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέσα στο όχημα βρίσκονταν και τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας.
Σύμφωνα με το patris.gr, ο άνδρας οδηγήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, ενώπιον της Εισαγγελίας Ηρακλείου και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη.
Όπως έχουμε αναφέρει, η νεαρή κοπέλα βρέθηκε σε σοβαρή κατάσταση σε χαντάκι δίπλα στο δρόμο, από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
- Tρύπες για Μetallica: Ο Μπάμπης Παπαδόπουλος σχολιάζει την ιστορική στιγμή – «Δεν χωράς πουθενά»
- Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ 0-1: Ακόμα πιο κοντά στον τίτλο οι Κανονιέρηδες
- Καιρός: Η ημέρα της νέας εβδομάδας με την υψηλότερη θερμοκρασία – Πού ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 33°C
- Ηράκλειο: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον σύζυγο της 28χρονης που βρέθηκε τραυματισμένη σε χαντάκι
- Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Αναγκαστική αλλαγή ο Ποντένσε
- Τρεις μεγάλες ευκαιρίες του Ολυμπιακού σε μισό λεπτό! (vid)
- Αμυντική κυριαρχία: Η Ευρώπη αγωνίζεται να κατασκευάσει τα οικονομικά όπλα του μέλλοντος
- Acropolis Swim Open: Ο Απόστολος Σίσκος κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ 11 ετών στα 200μ πεταλούδα (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις