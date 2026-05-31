Οι Ορέσνικ «δεν είναι τελευταίας τεχνολογίας», λένε Ουκρανοί εμπειρογνώμονες – Τι τους τρομάζει

Η εξέταση των συντριμμιών ενός ρωσικού πυραύλου «Ορέσνικ» αποκαλύπτει ότι περιέχει βασικά εξαρτήματα που κατασκευάστηκαν πριν από το 2016, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου το 2024 ότι επρόκειτο για ένα εντελώς νέο όπλο, δήλωσε στις 29 Μαΐου ο Βλάντισλαβ Βλάσιουκ, ο προεδρικός επίτροπος για τις κυρώσεις.

Ο Βλάσιουκ μίλησε σε εκδήλωση στο Κίεβο, κατά τη διάρκεια της οποίας εμπειρογνώμονες παρουσίασαν εξαρτήματα που ανακτήθηκαν από ρωσικούς πυραύλους και drones που εκτοξεύθηκαν κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Kyiv Independent.

Μεταξύ αυτών ήταν ο ενσωματωμένος υπολογιστής και η μονάδα επεξεργαστή από έναν πύραυλο Ορέσνικ που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση της Ρωσίας τον Ιανουάριο στη δυτική περιφέρεια του Λβιβ. «Όταν τον εξετάσαμε, εκπλαγήκαμε πολύ, επειδή (η Ρωσία) ισχυρίζεται ότι είναι ένας πολύ νέος πύραυλος», δήλωσε ο Πέτρο, ένας εμπειρογνώμονας που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. «Αυτός ο πύραυλος δεν αποτελεί πρωτοποριακή ανάπτυξη».

Ο πύραυλος, τμήματα του οποίου εκτέθηκαν, κατασκευάστηκε το 2017, ενώ όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματά του χρονολογούνται από το 2016. Ορισμένα από τα εξαρτήματα κατασκευάστηκαν από το εργοστάσιο Integral της Λευκορωσίας, πρόσθεσε.

Ο φόβος δεν έγκειται στις ζημιές που προκαλεί

Ο Ορέσνικ είναι ένας βαλλιστικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς, ο οποίος θεωρείται τροποποιημένη έκδοση του πυραύλου εδάφους-εδάφους «Rubezh», ο οποίος με τη σειρά του προέρχεται από σχέδια βαλλιστικών πυραύλων της σοβιετικής εποχής. Είναι εξοπλισμένος με σύστημα αδρανειακής πλοήγησης, πράγμα που σημαίνει ότι δεν βασίζεται σε δορυφορική καθοδήγηση.

Η Μόσχα χρησιμοποίησε για πρώτη φορά έναν Ορέσνικ εναντίον της Ουκρανίας τον Νοέμβριο του 2024, χτυπώντας την πόλη Ντνίπρο. Πιο πρόσφατα, ο πύραυλος στόχευσε τη Μπίλα Τσερκβά, μια πόλη 50 μίλια νότια του Κιέβου. Ενώ η Μόσχα έχει παρουσιάσει τον Ορέσνικ ως ένα από τα πιο τρομακτικά όπλα της, τα στοιχεία δείχνουν ότι η ζημιά ήταν ελάχιστη.

«Δεδομένου ότι πρόκειται για πύραυλο στρατηγικού σκοπού, έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει πυρηνική κεφαλή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν είναι πολύ ακριβής. Η ζημιά που προκαλείται από τα πυρομαχικά που είναι συσκευασμένα στην κεφαλή του πυραύλου είναι σχεδόν μηδενική», δήλωσε ο Πέτρο.

Παρά την ξεπερασμένη τεχνολογία, ο πύραυλος δεν πρέπει να υποτιμηθεί, είπε ο Βλάσιουκ, σημειώνοντας ότι είναι σχεδόν αδύνατο να καταρριφθεί και δεν μπορεί να παρεμβληθεί από συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.

«Πρόκειται για ένα τρομακτικό όπλο. Είναι ένας στρατηγικός βαλλιστικός πύραυλος. Είναι μια επίδειξη. Οι λογικοί άνθρωποι δεν επιδίδονται σε τέτοιες επιδείξεις», δήλωσε ο αξιωματούχος στους δημοσιογράφους.

Η Ρωσία έχει παρακάμψει τις κυρώσεις με επιτυχία

Παρά τις κυρώσεις, η Ουκρανία συνεχίζει να εντοπίζει εξαρτήματα δυτικής κατασκευής σε drones και πυραύλους που χρησιμοποιεί η Ρωσία στις επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας.

Μεταξύ των εξαρτημάτων που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνονταν εξαρτήματα κατασκευασμένα στην Κίνα, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, την Ελβετία και την Ιαπωνία. Ταυτόχρονα, η Ουκρανία αναφέρει ότι η Ρωσία αναγκάζεται να αντικαταστήσει ορισμένα δυτικά εξαρτήματα, μεταξύ άλλων με αντίστοιχα κινεζικής κατασκευής.

«Τα δείγματα αποδεικνύουν ότι το έργο που επιτελείται δεν είναι αρκετό», δήλωσε ο Βλάσιουκ. «Αν εξετάσουμε τον αριθμό των πυραύλων και των drones που χρησιμοποιήθηκαν, κάθε μήνας του τρέχοντος έτους έχει σημειώσει αύξηση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους» παρατήρησε ο εμπειρογνώμονας.