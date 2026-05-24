Κυριακή 24 Μαϊου 2026
Ορέσνικ: Εκρήξεις χωρίς λάμψεις και παράξενοι ήχοι – Πώς εξηγούνται [βίντεο]
Κόσμος 24 Μαΐου 2026

Η απουσία συμβατικών εκρήξεων και οι υπόκωφοι ήχοι του ρωσικού πυραύλου Ορέσνικ εξηγούνται επιστημονικά μέσω της τεράστιας κινητικής του ενέργειας.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η σημερινή νυχτερινή επίθεση στην περιφέρεια του Κιέβου επανέφερε στο προσκήνιο τον ρωσικό πύραυλο Ορέσνικ. Το οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφόρησε τα ξημερώματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαίωσε εκ νέου τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου οπλικού συστήματος.

Παρότι η πρότερη χρήση του είχε ήδη εξοικειώσει τους αναλυτές με τη συμπεριφορά του, η καταγραφή των πληγμάτων εξακολουθεί να παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον για τη μελέτη των τεχνολογιών του σύγχρονου πολέμου. Στα σχετικά στιγμιότυπα, η εικόνα αποκλίνει αισθητά από αυτή των συμβατικών εκρήξεων.

Φωτεινές τροχιές διασχίζουν τον νυχτερινό ουρανό, όμως κατά την πρόσκρουση στο έδαφος η φωτεινότητα εξαλείφεται ακαριαία, χωρίς να ακολουθεί διάχυση φωτός στον περιβάλλοντα χώρο. Απουσιάζουν οι χαρακτηριστικές εκτυφλωτικές λάμψεις, οι πύρινες σφαίρες και τα γνώριμα νέφη καπνού.

Επιπλέον, το ηχητικό αποτύπωμα των πληγμάτων ήταν εξαιρετικά χαμηλό και υπόκωφο, προσομοιάζοντας περισσότερο σε ισχυρή εδαφική δόνηση παρά σε τυπική έκρηξη.

Βίντεο:

Η εξήγηση για αυτά τα ασυνήθιστα φαινόμενα δεν οφείλεται σε κάποια τεχνική αστοχία, αλλά εδράζεται στις αρχές της Φυσικής και στον μηχανισμό με τον οποίο το σύστημα μετατρέπει την ταχύτητα σε καταστροφική ισχύ.

Η επιστήμη πίσω από το κινητικό πλήγμα

Ο καθοριστικός παράγοντας για την απουσία ανάφλεξης και συμβατικής έκρηξης είναι η φύση της πολεμικής κεφαλής.

Σύμφωνα με αναλύσεις διεθνών αμυντικών ινστιτούτων και πηγών ανοιχτής πληροφόρησης (OSINT), ο πύραυλος Ορέσνικ φέρει «αδρανείς» (inert) κινητικές υποκεφαλές. Συνεπώς, οι πολλαπλοί κώνοι επανεισόδου (MIRV) δεν περιέχουν χημικές εκρηκτικές ύλες, όπως η πυρίτιδα ή το TNT, αλλά κατασκευάζονται από συμπαγή υλικά υψηλής πυκνότητας.

Η καταστροφή του στόχου επιτυγχάνεται αποκλειστικά μέσω της μεταφοράς κινητικής ενέργειας. Πρόκειται για ένα βαλλιστικό σύστημα που αναπτύσσει υπερηχητικές ταχύτητες, με τις κεφαλές του να εισέρχονται στην ατμόσφαιρα με Mach 10 έως Mach 11 (άνω των 12.000 χλμ/ώρα).

Βάσει των αρχών της μηχανικής, η κινητική ενέργεια αυξάνεται ανάλογα με το τετράγωνο της ταχύτητας (Eₖ = ½ m v²). Κατά την πρόσκρουση ενός αντικειμένου εκατοντάδων κιλών με ταχύτητα Mach 10, η ορμή του μετατρέπεται ακαριαία σε τεράστια ποσά μηχανικής ενέργειας.

Το παραγόμενο έργο είναι τόσο μεγάλο που το αποτέλεσμά του ισοδυναμεί με την πυροδότηση τόνων συμβατικών εκρηκτικών, χωρίς ωστόσο να λαμβάνει χώρα οποιαδήποτε χημική αντίδραση.

Η απουσία θερμικών και οπτικών φαινομένων

Η απουσία λάμψης κατά την πρόσκρουση εξηγείται, πολύ απλά, από την έλλειψη εύφλεκτων υλικών. Ενώ στις επιθέσεις με συμβατικούς πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) τα οπτικά φαινόμενα προκαλούνται από την ανάφλεξη της γόμωσης και των υπολειμμάτων καυσίμου, στις κινητικές κεφαλές του Ορέσνικ αυτή η διαδικασία δεν υφίσταται.

Η φωτεινή ένδειξη που παρατηρείται στον ουρανό ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση —δίνοντας την οπτική εντύπωση βροχής μετεωριτών— οφείλεται στον ιονισμό του αέρα (plasma ionization). Η ακραία αεροδυναμική τριβή κατά την υπερηχητική πτήση αναπτύσσει θερμοκρασίες χιλιάδων βαθμών Κελσίου, προκαλώντας την πυράκτωση του μετάλλου.

Ωστόσο, με τη διείσδυση του βλήματος στο έδαφος, αυτή η πηγή θερμότητας εγκλωβίζεται ακαριαία κάτω από την επιφάνεια. Ως αποτέλεσμα, η ορατή ακτινοβολία διακόπτεται απότομα, χωρίς να ακολουθεί ανάφλεξη στον περιβάλλοντα χώρο.

Η μηχανική του υπόκωφου ήχου

Το δεύτερο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό αφορά τη χαμηλή ένταση του παραγόμενου ήχου, η οποία ερμηνεύεται μέσω δύο διαφορετικών μηχανισμών της ακουστικής και της μηχανικής των υλικών:

  • Υπερηχητική προσέγγιση: Επειδή οι κεφαλές κινούνται με ταχύτητες πολλαπλάσιες της ταχύτητας του ήχου, προσεγγίζουν τον στόχο πολύ πριν το ηχητικό τους κύμα προλάβει να διαδοθεί στον αέρα και να καταγραφεί από τους ανθρώπους ή τους αισθητήρες.
  • Υδροδυναμική ρευστοποίηση: Εξαιτίας της ακραίας κινητικής ενέργειας, τα βλήματα λειτουργούν ως διατρητικά οχυρώσεων (bunker busters). Κατά την πρόσκρουση, οι αναπτυσσόμενες πιέσεις υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια αντοχής των υλικών, αναγκάζοντας το σκυρόδεμα, τον χάλυβα και το έδαφος να συμπεριφερθούν στιγμιαία ως ρευστά.

Το βλήμα, αντί να εκτονωθεί στην επιφάνεια, εισχωρεί σε μεγάλο βάθος εντός του εδάφους και των θεμελίων. Καθώς η απελευθέρωση της ενέργειας συντελείται βαθιά κάτω από την επιφάνεια, ο κύριος όγκος του ακουστικού και του ωστικού κύματος απορροφάται από το ίδιο το έδαφος, αντί να διαδοθεί ελεύθερα στην ατμόσφαιρα.

Ο ήχος που φτάνει στην επιφάνεια είναι εξασθενημένος, προσδίδοντας στο πλήγμα τα χαρακτηριστικά μιας υπόγειας σεισμικής καταστροφής που πλήττει τον πυρήνα των υποδομών.

Η οικονομική διάσταση του συστήματος

Η χρήση του εν λόγω συστήματος αναδεικνύει επιπλέον την οικονομική διάσταση των επιχειρήσεων, καθώς ο Ορέσνικ συνιστά ένα από τα πλέον δαπανηρά συστήματα του ρωσικού οπλοστασίου. Παρότι τα ακριβή οικονομικά δεδομένα παραμένουν διαβαθμισμένα, διεθνείς δεξαμενές σκέψης και υπηρεσίες πληροφοριών έχουν προχωρήσει σε εκτιμήσεις:

  • Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D): Σύμφωνα με επίσημες τοποθετήσεις, η ανάπτυξη του προγράμματος ανήλθε σε περίπου 20 δισεκατομμύρια ρούβλια (240 – 280 εκατ. δολάρια). Το ποσό αυτό κρίνεται συγκρατημένο για τα δεδομένα των υπερηχητικών όπλων, καθώς ο Ορέσνικ βασίστηκε σε εκτεταμένη αναβάθμιση του υφιστάμενου βαλλιστικού πυραύλου RS-26 Rubezh.
  • Κόστος ανά μονάδα (per unit cost): Εκτιμάται γενικά μεταξύ 30 και 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Ορισμένες αναλύσεις, ωστόσο, συνυπολογίζοντας τα υλικά υψηλής τεχνολογίας και τα πολύπλοκα συστήματα MIRV, ανεβάζουν το κόστος εκτόξευσης σε επίπεδα που αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια δολάρια ανά βλήμα.

Για την καλύτερη κατανόηση της κλίμακας, παρατίθεται μια ενδεικτική σύγκριση με άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα ρωσικά συστήματα:

Αυτή η αναλογία κόστους επιβεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο σύστημα δεν προορίζεται για μαζική ή καθημερινή επιχειρησιακή χρήση, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν οικονομικά μη βιώσιμο. Η ενεργοποίησή του τα ξημερώματα εντάσσεται στο πλαίσιο συγκεκριμένων στρατηγικών αντιποίνων.

Καθίσταται σαφές, επομένως, ότι η απουσία συμβατικών εκρήξεων και οι εξασθενημένοι ήχοι δεν αποτελούν ενδείξεις μειωμένης ισχύος, αλλά το τεχνολογικό αποτύπωμα της υπερηχητικής φυσικής στην πλέον καταστροφική της μορφή.

Κρήτη: Τα 6 mega projects των 2,2 δισ. ευρώ που αλλάζουν τον χάρτη του τουρισμού

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα – Έργο win-win ο GSI

Τουρκία: Επέμβαση της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του CHP- Εμφύλιος στο κόμμα της αντιπολίτευσης
Κόσμος 24.05.26

Μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον Οζγκιούρ Οζέλ από την προεδρία του CHP για «παρατυπίες» στο συνέδριο, ο πρώην επικεφαλής Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κάλεσε την αστυνομία να εκκενώσει τα κεντρικά γραφεία του κόμματος

Ουκρανία: Καταστροφές στο στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD από ρωσικούς βομβαρδισμούς
ARD 24.05.26

Η μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε σαν αποτέλεσμα και τη μερική καταστροφή του κτιρίου του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD

Ένας 39χρονος νεκρός στην Αυστραλία από επίθεση καρχαρία
Κόσμος 24.05.26

Ο άνδρας, ηλικίας 39 ετών, με καταγωγή από το Κερνς, υπέκυψε έχοντας τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, αφού ανασύρθηκε από το νερό όπου του επιτέθηκε ο καρχαρίας, ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στο Kennedy Shoal, έναν διάσημο αλιευτικό ύφαλο με βαθιά νερά

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν την Ιαπωνία ότι θα καθυστερήσουν να παραδώσουν τους Tomahawk – Ελλείψεις λόγω του πολέμου στο Ιράν
Financial Times 24.05.26

Η επιχείρηση Epic Fury των ΗΠΑ στο Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις σε αμερικανικά οπλικά συστήματα με την Ουάσιγκτον να ενημερώνει τους συμμάχους της ότι θα καθυστερήσει τις παραδόσεις

Κάλας: Απερίσκεπτος πυρηνικός ακροβατισμός από τη Ρωσία η εκτόξευση πυραύλου Ορέσνικ
Πυρηνικές κεφαλές 24.05.26

Την επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο Ορέσνικ κατήγγειλε η Κάγια Κάλας που υποστήριξε ότι η Ρωσία χάνει τον πόλεμο και για αυτό τρομοκρατεί τις ουκρανικές πόλεις

Εκλογές στην Κύπρο: Η αποχή δεν είναι επιλογή, είπε ο Χριστοδουλίδης – «Δεν αγωνιώ για το αποτέλεσμα»
Βουλευτικές 24.05.26

«Είμαι οπαδός του Ολυμπιακού, θα ενημερώνομαι για τον τελικό στην Αθήνα», ανέφερε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Οι δηλώσεις του μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος

Η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με υπερηχητικούς και βαλλιστικούς πυραύλους
Κόσμος 24.05.26

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν κατά εγκαταστάσεων της ουκρανικής στρατιωτικής διοίκησης, αεροπορικών βάσεων και άλλων επιχειρήσεων του ουκρανικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος

Ρούμπιο: Μπορεί να υπάρξει συμφωνία τις επόμενες ώρες – Το Ιράν διαψεύδει ότι συμφώνησε να παραδώσει το απόθεμα ουρανίου
Το πλαίσιο 24.05.26

Από το Νέο Δελχί, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι μία συμφωνία είναι πιθανόν να ανακοινωθεί σήμερα - «Το θέμα του πυρηνικού προγράμματος δεν εντάσσεται στην προκαταρκτική συμφωνία» λέει το Ιράν

Ζιζέλ Πελικό: Βρήκε ξανά την αγάπη και την εμπιστοσύνη – Ο νέος της σύντροφος [εικόνες]
Κόσμος 24.05.26

Η Ζιζέλ Πέλικο έγινε διεθνές σύμβολο ανθεκτικότητας αφότου παραιτήθηκε της ανωνυμίας της και δήλωσε ότι η ντροπή ανήκει στους κακοποιητές της, όχι στην ίδια

Λευκός Οίκος: Η στιγμή των πυροβολισμών – «Είχε εμμονή με την προεδρία» λέει ο Τραμπ για τον άνδρα που άνοιξε πυρ
Κόσμος 24.05.26

Ο Λευκός Οίκος τέθηκε σε συναγερμό όταν νεαρός άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών σε σημείο ελέγχου - Βίντεο καταγράφει τις αντιδράσεις δημοσιογράφων τη στιγμή των πυροβολισμών

Κύπρος: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές – Συμμετέχουν 18 κομματικοί συνδυασμοί
Οι κατανομές εδρών 24.05.26

Η Κύπρος εκλέγει την επόμενη Βουλή - Οι κάλπες άνοιξαν στις 7:00 το πρωί της Κυριακής σε 1.217 εκλογικά κέντρα και 13 εκλογικά τμήματα στο εξωτερικό - Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως τις 6:00 το απόγευμα

Axios: Παράταση εκεχειρίας 60 ημερών – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο συμφωνίας Ιράν με ΗΠΑ
Κόσμος 24.05.26

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios δίνει το περίγραμμα της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ επικαλούμενος αμερικανούς αξιωματούχους - Άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με αντάλλαγμα άρση κυρώσεων

Φιλιππίνες: Κατάρρευση κτιρίου υπό ανέγερση με 19 ανθρώπους να αγνοούνται
Κόσμος 24.05.26

Δύο άνθρωποι που φέρονται να έχουν παγιδευτεί μετά την κατάρρευση κτιρίου είναι ζωντανοί και επικοινωνούν με τους διασώστες, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης

Φωτιά τώρα: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στα Καλύβια Θορικού – Σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο
Αττική 24.05.26

Για να περιοριστεί η φωτιά επιχειρούν συνολικά 62 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές, καθώς και 18 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.

Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα, λέει ο Πιερρακάκης – «Έργο win-win ο GSI»
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

«Το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας είναι η ανάπτυξη να φτάσει ακόμη πιο γρήγορα στην κοινωνία», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης

Η Ηρώ Διώτη του ΜέΡΑ25 για την «κυβερνώσα Αριστερά» – «Τι έσκασε ξανά τώρα τελευταία στην πιάτσα;»
Πολιτική 24.05.26

Η συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25, πρώην βουλεύτρια Λάρισας, Ηρώ Διώτη, λίγο πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει στο Θησείο την ίδρυση του νέου κόμματος, σχολιάζει τις πολιτικές εξελίξεις στρέφοντας τα βέλη της εναντίον του πρώην πρωθυπουργού και του νέου εγχειρήματός του.

Στο «Τ-Center» για τον τελικό της Euroleague και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Euroleague 24.05.26

Η αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ θα βρεθεί στο Telekom Center για τον τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον σούπερσταρ του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ένας από αυτούς που θα δουν το ματς από κοντά.

Ολυμπιακός – Ρεάλ: Ποιοι παίκτες του τελικού έχουν κατακτήσει το τρόπαιο της Euroleague (vids)
Μπάσκετ 24.05.26

Στα ρόστερ του Ολυμπιακού και της Ρεάλ υπάρχουν παίκτες που έχουν αγωνιστεί και στο παρελθόν σε τελικούς αλλά και παίκτες που έχουν πανηγυρίσει την κατάκτηση του τροπαίου

«H καριέρα του Έλβις Πρίσλεϊ ήταν σπατάλη ταλέντου»
Μουσική βιομηχανία 24.05.26

Ο Πολ Σάιμον υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι, ο Έλβις Πρίσλεϊ έπαψε να τον ενδιαφέρει, όταν σταμάτησε να είναι ο φρέσκος, «ακατέργαστος» καλλιτέχνης.

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται στην Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Για την επίσκεψη της επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στην Ελλάδα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Γιάννης Μανιάτης και η βουλεύτρια Μιλένα Αποστολάκη

Κρήτη: Συνελήφθη ο πατέρας της 3χρονης που δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ
Ενδοοικογενειακή βία 24.05.26

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα μαζί με τη μητέρα του παιδιού ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων, στην Κρήτη - Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών οι θάνατοι δύο παιδιών της οικογένειας

Από το οκτάωρο στην ευέλικτη εργασία – Πώς θα είναι το γραφείο του μέλλοντος
Έρευνα 24.05.26

Σύμφωνα με νέα έρευνα της International Workplace Group εργαζόμενοι και στελέχη ανθρώπινου δυναμικού διεθνώς αναμένουν ότι έως το 2050 οι αλλαγές αυτές θα έχουν αλλάξει εκ βάθρων το εργασιακό τοπίο

ΕΕ: Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για τη στεγαστική ανασφάλεια – Στην κορυφή η Ελλάδα
Έκθεση Eurofound 24.05.26

Εντείνεται η στεγαστική ανασφάλεια στην Ευρώπη - Σχεδόν τρεις στους δέκα ενοικιαστές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι είναι πιθανό να αφήσουν το σπίτι τους γιατί δεν θα μπορούν να το πληρώνουν

Πανελλαδικές 2026: Σε εφαρμογή δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους – Τι περιλαμβάνει
Γραμμή 1550 24.05.26

Το δίκτυο παρεμβάσεων έχει ενεργοποιηθεί στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας, με σκοπό τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ενθαρρυντικού πλαισίου για όλους τους υποψηφίους στις Πανελλαδικές 2026

Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;
Αναγνώριση προσώπων 24.05.26

H αστυνομία στήνει κάμερες που σκανάρουν τα πρόσωπα των περαστικών. Λέει ότι η τεχνολογία βοηθά στη σύλληψη επικίνδυνων κακοποιών, άλλοι όμως ανησυχούν ότι οι πάντες θεωρούνται πλέον ύποπτοι.

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το φαβορί με την «γλώσσα» της στατιστικής (stats)
Μπάσκετ 24.05.26

Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για τον τελικό. Διαβάστε για τη σύγκριση των δύο ομάδων σε άμυνα κι επίθεση, για τους κορυφαίους τους και για τις 10 τελευταίες «μονομαχίες τους».

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τον κόσμο που υποφέρει και το κεφάλαιο που υπηρετεί
Αντιπολίτευση 24.05.26

«Από τη μια ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει κι από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνηση του υπηρετεί», τόνισε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ΚΚΕ

Δύο συλλήψεις στην Καστοριά για τηλεφωνικές απάτες – Απέσπασαν πάνω από 120.000 ευρώ
Ελλάδα 24.05.26

Οι δράστες προσποιούνταν λογιστές και με το πρόσχημα της δήθεν αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών, προκειμένου να «διασφαλιστούν», έπειθαν τα θύματα να παραδώσουν μετρητά και κοσμήματα

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

