Χάος στη Ρώμη: Άλογα ξέφυγαν από στρατιωτική πρόβα – Τραυματίστηκαν πέντε πολίτες
Τα άλογα, μετά από αρκετή ώρα, μπόρεσαν να οδηγηθούν και πάλι σε ασφαλή περιοχή. Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, ένα από τα ζώα θανατώθηκε.
Πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν, την περασμένη νύχτα στη Ρώμη, κατά την προσπάθειά τους να τιθασεύσουν περίπου τριάντα άλογα τα οποία βρίσκονταν σε κεντρική λεωφόρο της πόλης.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα άλογα ανήκουν στις ιταλικές ένοπλες δυνάμεις και επρόκειτο να πάρουν μέρος στην παρέλαση της ερχόμενης Τρίτης, για την εθνική γιορτή της Ιταλικής Αβασίλευτης Δημοκρατίας.
Ξαφνική έκρηξη βεγγαλικών φέρεται να τρόμαξε τα ζώα, τα οποία απομακρύνθηκαν από τον ειδικό χώρο οπου είχαν οδηγηθεί -στα θερμά λουτρά του Καρακάλα- και άρχισαν να τρέχουν, στην λεωφόρο Κριστόφορο Κολόμπο, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
apparently last night the horses from the republic day parade in Rome escaped 😭😭😭😭 pic.twitter.com/oEHjtF6eAB
— bbedeutung 🇮🇪 IN HER IRISH ARC 🇮🇪 (@bbedeutungg) May 30, 2026
Tens of horses from the upcoming
June 2nd military parade ran away
in Rome and everybody was trying to retrieve them hahahaha this is one of the lost groups with police cars going after them pic.twitter.com/bocEIMNo7f
— Omne Europa (@neolatyno) May 30, 2026
Κατά την προσπάθειά τους να τα ηρεμήσουν και να σταματήσουν την ξέφρενη κούρσα τους, τραυματίσθηκαν τρία μέλη του ιταλικού στρατού, μια γυναίκα αστυνομικός και ένας αστυφύλακας. Δυο εκ των τραυματιών είναι σε σοβαρή κατάσταση αλλά, όπως εγινε γνωστό, δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Σειρά ΙΧ αυτοκινήτων υπέστησαν ζημιές και πολλοί οδηγοί γύρισαν σπίτι σε κατάσταση σοκ.
Τα άλογα, μετά από αρκετή ώρα, μπόρεσαν να οδηγηθούν και πάλι σε ασφαλή περιοχή. Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, ένα από τα ζώα θανατώθηκε.
