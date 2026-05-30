Οι καλλιτέχνες αρνούνται να τραγουδήσουν για τον Τραμπ – Κι εκείνος θα τους αντικαταστήσει με μια μεγάλη ομιλία

Μια σειρά από εξέχοντες καλλιτέχνες ανακοίνωσαν ότι αποσύρονται από τις συναυλίες που διοργανώνει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός του Τραμπ Freedom 250. Υποστηρίζουν ότι τους παραπλάνησαν όταν τους είπαν πως οι εκδηλώσεις δεν θα ήταν πολιτικού περιεχομένου.

Κάποιοι βεβαίως δεν έχουν αποσυρθεί από το 16ήμερο πρόγραμμα των επετειακών συναυλιών για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μετά τις ακυρώσεις, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τις ακυρώσει εντελώς. Και αντ’ αυτών να κάνει στην Ουάσιγκτον ο ίδιος μια μεγάλη ομιλία. Η οποία θα απευθύνεται «σε ανθρώπους χαρούμενους, έξυπνους, επιτυχημένους, που ξέρουν πώς να είναι νικητές». Και κυρίως «μεγάλοι πατριώτες».



Ο Ντόναλντ Τραμπ επίσης, αφού επέκρινε τους «γκρινιάρηδες καλλιτέχνες», που «πληρώνονται πολύ ακριβά», αλλά «δεν είναι ευτυχισμένοι», έκανε και έναν παραλληλισμό.



Είπε ότι ο ίδιος είναι «η νούμερο ένα ατραξιόν οπουδήποτε στον κόσμο. Ο άνθρωπος που προσελκύει μεγαλύτερο κοινό από τον Έλβις στην ακμή του. Και μάλιστα χωρίς κιθάρα».



Έδωσε και όνομα στην εκδήλωσησυλλαλητήριο: «Η Αμερική Επέστρεψε». Και ακολούθως γέμισε τον λογαριασμό του στο Truth Social με ρετρό εικόνες της Αμερικής του 1950…

Η ανάρτηση Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε (τα κεφαλαία δικά του):

«Καταλαβαίνω ότι οι καλλιτέχνες παθαίνουν “γκρίνια” σχετικά με την εμφάνισή τους την Τετάρτη, οπότε σκέφτομαι να φέρω το Νο. 1 αξιοθέατο οπουδήποτε στον κόσμο, τον άνθρωπο που έχει πολύ μεγαλύτερο κοινό από τον Έλβις στην ακμή του, και το κάνει χωρίς κιθάρα, τον άνθρωπο που αγαπά τη χώρα μας περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, και τον άνθρωπο που κάποιοι λένε ότι είναι ο Μεγαλύτερος Πρόεδρος στην Ιστορία (THE GOAT!), τον ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ, για να πάρει τη θέση αυτών των ακριβοπληρωμένων, Τρίτης Κατηγορίας “Καλλιτεχνών” και να εκφωνήσει μια σημαντική ομιλία, συσπειρώνοντας τη χώρα μπροστά όπως κάνω εγώ από τότε που ήμουν Πρόεδρος!

»Πριν από δύο χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ΝΕΚΡΕΣ. Τώρα έχουμε την “ΠΙΟ ΚΑΥΤΗ” χώρα οπουδήποτε στον κόσμο. Δεν θέλω τους λεγόμενους «Καλλιτέχνες» που πληρώνονται πάρα πολλά χρήματα, που δεν είναι ευτυχισμένοι. Θέλω μόνο να περιβάλλομαι από Χαρούμενους Ανθρώπους, Έξυπνους Ανθρώπους, Επιτυχημένους Ανθρώπους και Ανθρώπους που ξέρουν πώς να ΝΙΚΗΣΟΥΝ. Έτσι, με αντίγραφο αυτής της ΑΛΗΘΕΙΑΣ, διατάζω τους Αντιπροσώπους μου να εξετάσουν τη σκοπιμότητα διεξαγωγής ενός συλλαλητηρίου “Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ” την Τετάρτη, στην Ουάσιγκτον, την ίδια ώρα, στην ίδια τοποθεσία. Μόνο οι Μεγάλοι Πατριώτες είναι προσκεκλημένοι — Θα είναι ένας άγριος και όμορφος εορτασμός της Αμερικής! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Τι λένε οι καλλιτέχνες

Η σταρ της κάντρι Μαρτίνα ΜακΜπράιντ και το συγκρότημα R&B The Commodores ήταν μεταξύ των τελευταίων ακυρώσεων της συναυλίας. Και οι δύο δήλωσαν ότι αρχικά είχαν την εντύπωση ότι η εκδήλωση θα ήταν εντελώς ακομμάτιστη. «Αυτό αποδείχθηκε παραπλανητικό», δήλωσε η ΜακΜπράιντ σε δήλωσή της.

Οι Commodores ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους με μια συνοπτική ανάρτηση στο Instagram. «Η μουσική μας ήταν πάντα η φωνή μας και επιλέγουμε να μην συνδεόμαστε δημόσια με κανένα πολιτικό κόμμα. Υποστηρίζουμε τη βελτίωση όλων των Αμερικανών», έγραψαν.