newspaper
Κυριακή 31 Μαϊου 2026
weather-icon 26o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Bloomberg: Στο «κρυφό» χτύπημα του Ιράν στο Κουβέιτ τραυματίστηκαν 5 Αμερικανοί στρατιώτες
Κόσμος 31 Μαΐου 2026, 01:33

Bloomberg: Στο «κρυφό» χτύπημα του Ιράν στο Κουβέιτ τραυματίστηκαν 5 Αμερικανοί στρατιώτες

Με τις ΗΠΑ να έχουν χτυπήσει δύο σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης και εκτοξευτές την Τρίτη και το Μπαντάρ Αμπάς την Τετάρτη, οι Ιρανοί χτύπησαν βάση στο Κουβέιτ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Αρκετοί Αμερικανοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πυραυλικής επίθεσης σε αεροπορική βάση του Κουβέιτ, την Αλί Αλ Σάλεμ, ενώ η συνάντηση στο Λευκό Οίκο για τη συζήτηση της παράτασης της εκεχειρίας με το Ιράν έληξε χωρίς αποτέλεσμα, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η απουσία δημόσιων δηλώσεων μετά τις συνομιλίες στην Αίθουσα Επιχειρήσεων την Παρασκευή, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως υποδείξει ότι η συμφωνία ήταν κοντά, αποτέλεσε το πιο πρόσφατο αντιφατικό μήνυμα από την Ουάσιγκτον σχετικά με τις προοπτικές μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη, καθώς η σύγκρουση εισέρχεται στον τέταρτο μήνα της.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήταν έτοιμος να λάβει «τελική απόφαση» σχετικά με μια προκαταρκτική συμφωνία για την παράταση μιας εύθραυστης εκεχειρίας. Ωστόσο, χθες Παρασκευή, η δίωρη συνάντηση έληξε χωρίς ανακοινώσεις από τον πρόεδρο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του για να συζητήσει τις ιδιωτικές συνομιλίες.

Οι διαπραγματεύσεις συνέχισαν ένα μοτίβο κατά το οποίο και οι δύο πλευρές άφηναν να εννοηθεί ότι η συμφωνία ήταν κοντά, πριν εκφράσουν διαφωνία σχετικά με πολλά από τα ίδια αγκάθια, συμπεριλαμβανομένης της τύχης του ουρανίου του Ιράν και των πυρηνικών φιλοδοξιών του, καθώς και της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στη ζωτικής σημασίας αυτή θαλάσσια οδό.

Η «βαλλιστική απάντηση» του Ιράν στις επιθέσεις των ΗΠΑ

Μια ιρανική βαλλιστική πυραυλική επίθεση σε αεροπορική βάση του Κουβέιτ προκάλεσε ελαφρά τραύματα σε αρκετούς Αμερικανούς και σοβαρές ζημιές σε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου MQ-9 Reaper, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει άμεση γνώση της επίθεσης.

To Ιράν έχει καταστρέψει το 1/5 του στόλου των MQ-9 των ΗΠΑ ή αριθμητικά 30 από αυτά και ακόμα 3 την τελευταία εβδομάδα συμπεριλαμβανομένων των δύο στο Κουβέιτ. Τα συγκεκριμένα drones δεν παράγονται πλέον.

Ο πύραυλος αναχαιτίστηκε, αλλά τα συντρίμμια που έπεσαν τραυμάτισαν περίπου πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων εργολάβοι και εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό, ανέφερε το άτομο αυτό.
Ένα Reaper καταστράφηκε και τουλάχιστον ένα άλλο υπέστη σοβαρές ζημιές. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοστίζουν περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια το καθένα.

Την Πέμπτη, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ισχυρίστηκε ότι το Ιράν είχε εκτοξεύσει πύραυλο προς το Κουβέιτ, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια ως «σοβαρή παραβίαση της εκεχειρίας». Χωρίς όμως να αναφερθεί σε ζημιές ή τραυματίες.

Κάθε επίθεση των ΗΠΑ θα ακολουθείται από ισχυρότερη αντίδραση του Ιράν

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης – IRGC συνέχισε λέγοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν πραγματοποιήσει επίθεση χρησιμοποιώντας αεροπορικά βλήματα εναντίον μιας τοποθεσίας κοντά στο αεροδρόμιο Μπαντάρ Αμπάς νωρίτερα εκείνο το πρωί, περιγράφοντας την πυραυλική επίθεσή του ως προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ.

Επίσης, δεσμεύτηκε ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές πράξεις επιθετικότητας θα αντιμετωπίζονταν με ισχυρότερη αντίδραση, τονίζοντας ότι η ευθύνη για οποιαδήποτε κλιμάκωση θα βαρύνει το μέρος που ξεκινά τις εχθρικές ενέργειες.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Νιτσιάκος: Ποιος είναι ο κολοσσός MHP που αποκτά το 70% της εταιρείας

Νιτσιάκος: Ποιος είναι ο κολοσσός MHP που αποκτά το 70% της εταιρείας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

World
Μέση Ανατολή: Πόσα χρόνια θα κουβαλάει η πραγματική οικονομία την κρίση;

Μέση Ανατολή: Πόσα χρόνια θα κουβαλάει η πραγματική οικονομία την κρίση;

inWellness
Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Έρευνα 30.05.26

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Βρετανία: Εκλογές υπόσχεται ο επίδοξος ηγέτης των Εργατικών Άντι Μπέρναμ – Αν καταφέρει να γίνει πρωθυπουργός
Εργατικό Κόμμα 30.05.26

Βρετανία: Εκλογές υπόσχεται ο επίδοξος ηγέτης των Εργατικών Άντι Μπέρναμ – Αν καταφέρει να γίνει πρωθυπουργός

Ο Κιρ Στάρμερ εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις να παραιτηθεί, αλλά ακόμη δεν το έχει κάνει. Βουλευτές των Εργατικών θεωρούν ότι ο Άντι Μπέρναμ, ένας πολύ δημοφιλής πολιτικός, θα μπορούσε να δώσει νέα πνοή στο κόμμα.

Σύνταξη
Γκρουέφσκι: Ο πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας απέκτησε την ουγγρική υπηκοότητα – «Σχεδόν αδύνατη η έκδοση του»
Νίκολα Γκρούεφσκι 30.05.26

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας απέκτησε την ουγγρική υπηκοότητα - «Σχεδόν αδύνατη η έκδοση του»

Τον Νοέμβριο του 2018, ο Γκρούεφσκι διέφυγε στην Ουγγαρία όπου έλαβε πολιτικό άσυλο από τον σύμμαχό του Βίκτορ Όρμπαν, προκειμένου να μην εκτίσει ποινή φυλάκισης δύο ετών για υπόθεση διαφθοράς

Σύνταξη
Πώς κατάφεραν οι Ευρωπαίοι να μη λαμβάνονται υπόψη στη Μέση Ανατολή; – «Θέλουν Σάντσεθ, όχι Κάλας»
Προκαλούν γέλια 30.05.26

Πώς κατάφεραν οι Ευρωπαίοι να μη λαμβάνονται υπόψη στη Μέση Ανατολή; – «Θέλουν Σάντσεθ, όχι Κάλας»

Ποιός θα περίμενε ότι ενώ οι Ευρωπαίοι κάποτε έλυναν και έδεναν στη Μέση Ανατολή, συντελώντας εν πολλοίς στα δεινά της περιοχής, προκαλούν σήμερα γέλια σε σατιρικές εκπομπές με την επιζήμια απουσία τους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να επιταχύνει την απόσυρση στρατιωτικών δυνάμεών από τις βάσεις στην Ευρώπη
Κόσμος 30.05.26

Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να επιταχύνει την απόσυρση στρατιωτικών δυνάμεών της από τις βάσεις στην Ευρώπη

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε τον Μάιο ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία αφού ο Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Μερτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν

Σύνταξη
Τι ζήτησε ο ισραηλινός στρατός από αυτόν του Λιβάνου στις ΗΠΑ
Μαξιμαλιστικές απαιτήσεις 30.05.26

Τι ζήτησε ο ισραηλινός στρατός από αυτόν του Λιβάνου στις ΗΠΑ

Τα ισραηλινά κανάλια Kan και i24 μετέφεραν τις απαιτήσεις του Ισραηλινού στρατού προς αυτόν του Λιβάνου, γνωρίζοντας πως όλη την στρατιωτική δύναμη στην χώρα την έχει η Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Πώς πυρκαγιές και πλημμύρες δημιουργούν περιοχές που δεν μπορούν να ασφαλιστούν σε όλη την Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Πώς πυρκαγιές και πλημμύρες δημιουργούν περιοχές που δεν μπορούν να ασφαλιστούν σε όλη την Ευρώπη

Σύμφωνα με την EIOPA, τη ρυθμιστική αρχή των ασφαλίσεων της ΕΕ, το 75% των οικονομικών ζημιών από φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη ήταν ιστορικά ανασφάλιστες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Συστάσεις για τις θεραπείες και τα υποψήφια εμβόλια για τον Έμπολα
Υπάρχουν ελπίδες 30.05.26

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Συστάσεις για τις θεραπείες και τα υποψήφια εμβόλια για τον Έμπολα

Το στέλεχος που έχει προκαλέσει την επιδημία Έμπολα στο Κονγκό δεν έχει εμβόλιο. Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι ομάδες ειδικών και συμβουλευτικά όργανα «αποτίμησαν εμβόλια και δυνητικές θεραπείες για την πρόληψη και τη θεραπεία της ασθένειας».

Σύνταξη
Οργάνωση για τα δικαιώματα μηνύει την ICE για τις συνθήκες στο μεγαλύτερο κέντρο κράτησης μεταναστών των ΗΠΑ
Κόσμος 30.05.26

Οργάνωση για τα δικαιώματα μηνύει την ICE για τις συνθήκες στο μεγαλύτερο κέντρο κράτησης μεταναστών των ΗΠΑ

Στο μεγαλύτερο κέντρο κράτησης μεταναστών των ΗΠΑ στο Ελ Πάσο του Τέξας, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στους εννέα μήνες που έχουν περάσει από την έναρξη της λειτουργίας του

Σύνταξη
Οι καλλιτέχνες αρνούνται να τραγουδήσουν για τον Τραμπ – Κι εκείνος θα τους αντικαταστήσει με μια μεγάλη ομιλία
ΗΠΑ 250 30.05.26

Οι καλλιτέχνες αρνούνται να τραγουδήσουν για τον Τραμπ – Κι εκείνος θα τους αντικαταστήσει με μια μεγάλη ομιλία

Ο Τραμπ δεν μπορεί να κρύψει την οργή του για το γεγονός ότι μια σειρά από καλλιτέχνες αποσύρονται από τις συναυλίες για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ. Και υπόσχεται να προσφέρει στο κοινό τον εαυτό του, που είναι «πιο δημοφιλής από τον Έλβις».

Σύνταξη
Βραζιλία: Ύποπτο κρούσμα Έμπολα στο Σάο Πάολο – Έχει τυπικά συμπτώματα της ασθένειας
Σε σοβαρή κατάσταση 30.05.26

Βραζιλία: Ύποπτο κρούσμα Έμπολα στο Σάο Πάολο – Έχει τυπικά συμπτώματα της ασθένειας

Οι υγειονομικές αρχές στη Βραζιλία ερευνούν ένα ύποπτο κρούσμα Έμπολα στο Σάο Πάολο. Πρόκειται για 37χρονο άνδρα που είχε ταξιδέψει στο Κονγκό πρόσφατα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ακόμη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο πόλεμος στο Ιράν κοστίζει στους Αμερικανούς καταναλωτές σχεδόν 60 δισεκατομμύρια δολάρια
Ανάλυση Moody’s 31.05.26

Ο πόλεμος στο Ιράν κοστίζει στους Αμερικανούς καταναλωτές σχεδόν 60 δισεκατομμύρια δολάρια

Ανυπολόγιστες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Και η οικονομική πίεση θα αυξηθεί, αν ο πόλεμος συνεχιστεί, πλήττοντας μια αδύναμη οικονομία.

Σύνταξη
Βρετανία: Εκλογές υπόσχεται ο επίδοξος ηγέτης των Εργατικών Άντι Μπέρναμ – Αν καταφέρει να γίνει πρωθυπουργός
Εργατικό Κόμμα 30.05.26

Βρετανία: Εκλογές υπόσχεται ο επίδοξος ηγέτης των Εργατικών Άντι Μπέρναμ – Αν καταφέρει να γίνει πρωθυπουργός

Ο Κιρ Στάρμερ εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις να παραιτηθεί, αλλά ακόμη δεν το έχει κάνει. Βουλευτές των Εργατικών θεωρούν ότι ο Άντι Μπέρναμ, ένας πολύ δημοφιλής πολιτικός, θα μπορούσε να δώσει νέα πνοή στο κόμμα.

Σύνταξη
Βίοι αντίθετοι: Οι παίκτες της Παρί γλεντούσαν και οι παίκτες της Άρσεναλ ήταν απαρηγόρητοι (vids)
Ποδόσφαιρο 30.05.26

Βίοι αντίθετοι: Οι παίκτες της Παρί γλεντούσαν και οι παίκτες της Άρσεναλ ήταν απαρηγόρητοι (vids)

Από την μια πλευρά το ξέσπασμα του Λουίς Ενρίκε και οι αγκαλιές των παικτών της Παρί Σεν Ζερμέν, από την άλλη σε άλλο σημείο του γηπεδού οι παίκτες Άρσεναλ ήταν συντετριμμένοι

Σύνταξη
Και όχι αδίκως – Η Έμιλι Μπλαντ δηλώνει ότι «φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη»
«Πλησιάζουμε» 30.05.26

Και όχι αδίκως – Η Έμιλι Μπλαντ δηλώνει ότι «φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη»

H Έμιλι Μπλαντ, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία «Disclosure Day» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, αποκάλυψε πρόσφατα ότι αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει ΑΙ για την κεντρική σκηνή της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γκρουέφσκι: Ο πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας απέκτησε την ουγγρική υπηκοότητα – «Σχεδόν αδύνατη η έκδοση του»
Νίκολα Γκρούεφσκι 30.05.26

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας απέκτησε την ουγγρική υπηκοότητα - «Σχεδόν αδύνατη η έκδοση του»

Τον Νοέμβριο του 2018, ο Γκρούεφσκι διέφυγε στην Ουγγαρία όπου έλαβε πολιτικό άσυλο από τον σύμμαχό του Βίκτορ Όρμπαν, προκειμένου να μην εκτίσει ποινή φυλάκισης δύο ετών για υπόθεση διαφθοράς

Σύνταξη
Πώς κατάφεραν οι Ευρωπαίοι να μη λαμβάνονται υπόψη στη Μέση Ανατολή; – «Θέλουν Σάντσεθ, όχι Κάλας»
Προκαλούν γέλια 30.05.26

Πώς κατάφεραν οι Ευρωπαίοι να μη λαμβάνονται υπόψη στη Μέση Ανατολή; – «Θέλουν Σάντσεθ, όχι Κάλας»

Ποιός θα περίμενε ότι ενώ οι Ευρωπαίοι κάποτε έλυναν και έδεναν στη Μέση Ανατολή, συντελώντας εν πολλοίς στα δεινά της περιοχής, προκαλούν σήμερα γέλια σε σατιρικές εκπομπές με την επιζήμια απουσία τους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Έφυγε» ο ποιητής, βιβλιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας Δημήτρης Δασκαλόπουλος σε ηλικία 87 ετών
Μελετητής 30.05.26

«Έφυγε» ο ποιητής, βιβλιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας Δημήτρης Δασκαλόπουλος σε ηλικία 87 ετών

Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων, μέλος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και ομιλητής σε πλήθος επιστημονικών συνεδρίων

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να επιταχύνει την απόσυρση στρατιωτικών δυνάμεών από τις βάσεις στην Ευρώπη
Κόσμος 30.05.26

Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να επιταχύνει την απόσυρση στρατιωτικών δυνάμεών της από τις βάσεις στην Ευρώπη

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε τον Μάιο ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία αφού ο Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Μερτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν

Σύνταξη
Τι ζήτησε ο ισραηλινός στρατός από αυτόν του Λιβάνου στις ΗΠΑ
Μαξιμαλιστικές απαιτήσεις 30.05.26

Τι ζήτησε ο ισραηλινός στρατός από αυτόν του Λιβάνου στις ΗΠΑ

Τα ισραηλινά κανάλια Kan και i24 μετέφεραν τις απαιτήσεις του Ισραηλινού στρατού προς αυτόν του Λιβάνου, γνωρίζοντας πως όλη την στρατιωτική δύναμη στην χώρα την έχει η Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Πώς πυρκαγιές και πλημμύρες δημιουργούν περιοχές που δεν μπορούν να ασφαλιστούν σε όλη την Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Πώς πυρκαγιές και πλημμύρες δημιουργούν περιοχές που δεν μπορούν να ασφαλιστούν σε όλη την Ευρώπη

Σύμφωνα με την EIOPA, τη ρυθμιστική αρχή των ασφαλίσεων της ΕΕ, το 75% των οικονομικών ζημιών από φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη ήταν ιστορικά ανασφάλιστες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Συστάσεις για τις θεραπείες και τα υποψήφια εμβόλια για τον Έμπολα
Υπάρχουν ελπίδες 30.05.26

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Συστάσεις για τις θεραπείες και τα υποψήφια εμβόλια για τον Έμπολα

Το στέλεχος που έχει προκαλέσει την επιδημία Έμπολα στο Κονγκό δεν έχει εμβόλιο. Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι ομάδες ειδικών και συμβουλευτικά όργανα «αποτίμησαν εμβόλια και δυνητικές θεραπείες για την πρόληψη και τη θεραπεία της ασθένειας».

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ 4-3 πεν. (1-1 κ.α.): Ακλόνητοι στην κορυφή της Ευρώπης οι Παριζιάνοι! (vids)
Champions League 30.05.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ 4-3 πεν. (1-1 κ.α.): Ακλόνητοι στην κορυφή της Ευρώπης οι Παριζιάνοι! (vids)

Μετά το Μόναχο πέρσι, η Παρί Σεν Ζερμέν κατακτά για δεύτερη σερί χρονιά το Champions League, επικρατώντας της Άρσεναλ στα πέναλτι με 4-3 (1-1 ο κ.α.) στον τελικό της Βουδαπέστης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 31 Μαϊου 2026
Cookies