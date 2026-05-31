Bloomberg: Στο «κρυφό» χτύπημα του Ιράν στο Κουβέιτ τραυματίστηκαν 5 Αμερικανοί στρατιώτες

Αρκετοί Αμερικανοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πυραυλικής επίθεσης σε αεροπορική βάση του Κουβέιτ, την Αλί Αλ Σάλεμ, ενώ η συνάντηση στο Λευκό Οίκο για τη συζήτηση της παράτασης της εκεχειρίας με το Ιράν έληξε χωρίς αποτέλεσμα, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η απουσία δημόσιων δηλώσεων μετά τις συνομιλίες στην Αίθουσα Επιχειρήσεων την Παρασκευή, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως υποδείξει ότι η συμφωνία ήταν κοντά, αποτέλεσε το πιο πρόσφατο αντιφατικό μήνυμα από την Ουάσιγκτον σχετικά με τις προοπτικές μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη, καθώς η σύγκρουση εισέρχεται στον τέταρτο μήνα της.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήταν έτοιμος να λάβει «τελική απόφαση» σχετικά με μια προκαταρκτική συμφωνία για την παράταση μιας εύθραυστης εκεχειρίας. Ωστόσο, χθες Παρασκευή, η δίωρη συνάντηση έληξε χωρίς ανακοινώσεις από τον πρόεδρο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του για να συζητήσει τις ιδιωτικές συνομιλίες.

Οι διαπραγματεύσεις συνέχισαν ένα μοτίβο κατά το οποίο και οι δύο πλευρές άφηναν να εννοηθεί ότι η συμφωνία ήταν κοντά, πριν εκφράσουν διαφωνία σχετικά με πολλά από τα ίδια αγκάθια, συμπεριλαμβανομένης της τύχης του ουρανίου του Ιράν και των πυρηνικών φιλοδοξιών του, καθώς και της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στη ζωτικής σημασίας αυτή θαλάσσια οδό.

At 10:17 p.m. ET on May 27, Iran launched a ballistic missile toward Kuwait that was successfully intercepted by Kuwaiti forces. This egregious ceasefire violation by the Iranian regime occurred hours after Iranian forces launched five one-way attack drones that posed a clear… — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 28, 2026

Η «βαλλιστική απάντηση» του Ιράν στις επιθέσεις των ΗΠΑ

Μια ιρανική βαλλιστική πυραυλική επίθεση σε αεροπορική βάση του Κουβέιτ προκάλεσε ελαφρά τραύματα σε αρκετούς Αμερικανούς και σοβαρές ζημιές σε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου MQ-9 Reaper, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει άμεση γνώση της επίθεσης.

To Ιράν έχει καταστρέψει το 1/5 του στόλου των MQ-9 των ΗΠΑ ή αριθμητικά 30 από αυτά και ακόμα 3 την τελευταία εβδομάδα συμπεριλαμβανομένων των δύο στο Κουβέιτ. Τα συγκεκριμένα drones δεν παράγονται πλέον.

Ο πύραυλος αναχαιτίστηκε, αλλά τα συντρίμμια που έπεσαν τραυμάτισαν περίπου πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων εργολάβοι και εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό, ανέφερε το άτομο αυτό.

Ένα Reaper καταστράφηκε και τουλάχιστον ένα άλλο υπέστη σοβαρές ζημιές. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοστίζουν περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια το καθένα.

Την Πέμπτη, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ισχυρίστηκε ότι το Ιράν είχε εκτοξεύσει πύραυλο προς το Κουβέιτ, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια ως «σοβαρή παραβίαση της εκεχειρίας». Χωρίς όμως να αναφερθεί σε ζημιές ή τραυματίες.

Κάθε επίθεση των ΗΠΑ θα ακολουθείται από ισχυρότερη αντίδραση του Ιράν

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης – IRGC συνέχισε λέγοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν πραγματοποιήσει επίθεση χρησιμοποιώντας αεροπορικά βλήματα εναντίον μιας τοποθεσίας κοντά στο αεροδρόμιο Μπαντάρ Αμπάς νωρίτερα εκείνο το πρωί, περιγράφοντας την πυραυλική επίθεσή του ως προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ.

Επίσης, δεσμεύτηκε ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές πράξεις επιθετικότητας θα αντιμετωπίζονταν με ισχυρότερη αντίδραση, τονίζοντας ότι η ευθύνη για οποιαδήποτε κλιμάκωση θα βαρύνει το μέρος που ξεκινά τις εχθρικές ενέργειες.