Ηράκλειο: Σοκ από τον βαρύ τραυματισμό της 28χρονης μητέρας 4 παιδιών – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Η 28χρονη νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο ΠΑΓΝΗ
Σοκ έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο Κρήτης η υπόθεση της 28χρονης μητέρας, τεσσάρων παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου.
Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ ο 30χρονος σύζυγός της συνελήφθη και διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέσα στο όχημα τύπου κλούβας επέβαιναν τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, εκ των οποίων το ένα βρέφος τριών μηνών, ενώ το μεγαλύτερο πάει Α’ δημοτικού, με το περιστατικό να εκτυλίσσεται παρουσία τους.
Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται μαρτυρίες συγγενών και ενός από τα παιδιά της οικογένειας.
Τη γυναίκα εντόπισε διερχόμενος οδηγός
Η 28χρονη γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή της Παντάνασσας, στο Ηράκλειο.
Αστυνομικοί του Α.Τ Μαλεβιζίου ειδοποιήθηκαν από περαστικούς, συνέλαβαν τον σύζυγο της, ο οποίος κατηγορείται ότι την χτύπησε με το αυτοκίνητο μπροστά στα παιδιά τους.
Ο 30χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι, ενώ κινούνταν οικογενειακώς με το όχημα, η σύζυγός του βρέθηκε εκτός αυτοκινήτου και τραυματίστηκε στο οδόστρωμα.
Ωστόσο, τα στοιχεία της προανάκρισης φαίνεται να διαφοροποιούν σημαντικά την αρχική του εκδοχή. Καθοριστική θεωρείται και μαρτυρία εκ των παιδιών, η οποία –σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr– επιβαρύνει τη θέση του πατέρα.
Παράλληλα όπως φαίνεται ο 30χρονος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και να οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Το όχημα φέρεται να παρουσιάζει ίχνη πρόσκρουσης, με τον προφυλακτήρα να έχει αποκολληθεί, ενώ εξετάζεται αν επανατοποθετήθηκε στη συνέχεια.
Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων τροχαίο ατύχημα, ρίψη της γυναίκας από το όχημα ή τραυματισμός της από το ίδιο το αυτοκίνητο.
Για την υπόθεση έχουν ληφθεί δείγματα DNA και υλικό από το εσωτερικό και εξωτερικό του οχήματος, όπου εντοπίστηκαν ίχνη αίματος. Το Ι.Χ. εξετάζεται από πραγματογνώμονες, ενώ αναμένεται και τεχνικός έλεγχος για τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.
